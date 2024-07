Der ehemalige Ministerpräsident und Großunternehmer starb im Juni 2023. Er führte vier Regierungen an und zählt zu den umstrittensten Persönlichkeiten Italiens

Berlusconi präge 25 Jahre lang Italiens politisches Leben. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Rom/Schwechat – Der Mailänder Hauptflughafen soll nach dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und Großunternehmer Silvio Berlusconi umbenannt werden. Dies kündigte Verkehrsminister und Vizepremier Matteo Salvini am Freitag an. Die Zivilluftfahrtbehörde habe einen Antrag der Region Lombardei auf Umbenennung des Flughafens Mailand Malpensa zu Ehren von Berlusconi, der aus der Finanzmetropole stammte, genehmigt.

"Da die endgültige Entscheidung beim Verkehrsminister liegt, denke ich, dass die Umbenennung stattfinden wird", sagte Salvini, Vorsitzender der rechtsgerichteten Regierungspartei Lega und langjähriger Verbündeter Berlusconis. Der im vergangenen Jahr im Alter von 86 Jahren verstorbene Berlusconi führte an der Spitze seiner Mitte-Rechts-Partei Forza Italia vier Regierungen an und zählte zu den umstrittensten Persönlichkeiten in Italien.

Berlusconi im Juni 2023 verstorben

"In Erinnerung an meinen Freund Silvio, einen großen Geschäftsmann, einen großen Mailänder Bürger und einen großen Italiener", schrieb Salvini später auf der Social-Media-Plattform X über einem Foto von Berlusconi und dem Flughafen Malpensa. In Mailand gibt es auch den kleineren City-Airport Linate.

Silvio Berlusconi starb im Juni 2023 im Alter an den Folgen einer chronischen Leukämie. Für den Ex-Premierminister und ehemaligen Medienzaren wurde ein Staatsbegräbnis im Mailänder Dom mit Zehntausenden Menschen zelebriert. Berlusconi hat 25 Jahre lang Italiens politisches Leben geprägt. Seine politische und wirtschaftliche Karriere war von Skandalen und Justizverfahren geprägt. Er wurde wegen Steuerbetrugs zu vier Jahren Haft verurteilt. (APA, 6.7.2024)