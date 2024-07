Die Neos-Chefin ist am Samstag von den Mitgliedern als Parteichefin bestätigt worden. Sie fordert eine "Ausgabenbremse" und umfassende Steuersenkungen

Meinl-Reisinger bei der Mitgliederversammlung der Neos in Wien. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER APA/TOBIAS STEINMAURER

Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 91 Prozent als Parteivorsitzende bestätigt worden. Bei der Kür des Parteivorsitzes in Wien wird ebenso der erweiterte Vorstand gewählt. Meinl-Reisingers Spitzenkandidatur bei der kommenden Wahl am 29. September war schon schon vor einigen Monaten fixiert worden. Als Stellvertreter gewählt wurden Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr mit 88 Prozent und die Vorarlbergerin Claudia Gamon mit 79 Prozent.

Bei ihrer Rede vor den Parteimitgliedern kritisierte Meinl-Reisinger den aktuellen Stil der Politik, der sich auf das gegenseitige Herabwürdigen konzentriere. Ihre rote Linie sei die FPÖ aufgrund derer "Öxit-Zündeleien" und Europafeindlichkeit.

Regierung bringe "ihre Schäfchen ins Trockene"

Kein Lob gab es erwartungsgemäß auch für die Regierungsparteien. "Das ist das schlechteste zweier Welten", so Meinl-Reisinger. Der einzige Grund, weshalb die schwarz-grüne Regierung noch bestehe, sei, "damit sie Posten besetzen, damit sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen können".

Gerade die "Leistungsfeindlichkeit" sei ein großes Problem, dass die Regierung nicht gelöst habe, widmete sich Meinl-Reisinger einem pinken Kernthema, niedrigeren Steuern. Da wolle sie "auch der Gewerkschaft ins Gewissen reden. Es nutzt nichts den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu sagen, wir haben eh für euch gekämpft, wenn die dann über 40 Prozent Steuern zahlen müssen."

Neos will Finanzministerium

Klar sei für Meinl-Reisinger, dass es bei einer Regierungsbeteiligung mit ihrer Partei Steuersenkungen geben müsse, wie sie im Ö1-Mittagsjournal sagte. Überhaupt brauche es eine "Ausgabenbremse", da anderenfalls die Staatsschulden davongaloppierten. Etwa bedürfe es längerfristig einer Pensionsreform. Zugleich sei etwa das Gesundheitssystem wie auch das Bildungssystem teuer, obwohl die Leistungen für die Bevölkerung "nicht passen". "Zurückgefahren" werden solle außerdem die Parteienförderung, "und durch eine echte Medienförderung ersetzt werden".

Einer Erbschaftssteuer, wie sie die SPÖ fordert, erteilt sie eine Absage: Die würde sie wenn überhaupt nur bei Abgabenquoten "wie in der Schweiz" begrüßen, und dass diese in der kommenden Regierungsperiode umgesetzt würden sei unrealistisch.

Sollte die Neos in Regieurngsbeteiligung, so wolle man den Finanzminister oder die Finanzministerin stellen. Damit wolle die Partei Spielraum für "steuerliche Entlastung" schaffen. Aktuell liege die Abgabequote bei 48 Prozent. Die ÖVP habe in jahrzehntelanger Regierungsbeteiligung behauptet, dass Leistung sich lohnen müsse, sagt Meinl-Reisinger. Das entspreche heute nicht der Realität: "Da lohnt sich gar nichts."

Schellhorn Finanzreferent

Als Finanzreferent der Neos wurde Markus Hofer gewählt, sein Stellvertreter ist Sepp Schellhorn, beide hatten keine Gegenkandidaten. Dessen kürzlichen Wiedereintritt in die Neos begrüßte Meinl-Reisinger bei Ö1, er bringe das Verständnis eines mittelständischen Unternehmers, wie sehr man "geknechtet" werde "von der Finanz- und Sozialversicherung".

Komplettiert wird der Vorstand durch den Nationalratsabgeordneten Yannick Shetty und Junos-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke, die sich gegen Arlette Zakarian und Stephan Mittelbach durchsetzten. Ebenfalls gewählt wird heute noch der erweiterte Vorstand. (muz, APA, 6.7.2024)