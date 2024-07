Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle der Polizei fuhren zwei bayrische Jugendliche in ein Feld. APA/EVA MANHART

Zell am See/Sonnberg im Mühlkreis/Schärding – Betrunkene oder führerscheinlose Jugendliche am Steuer von Autos haben am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag die Polizei in Oberösterreich, Salzburg und Bayern beschäftigt. Im Mühlviertel überschlug sich ein 16-Jähriger mit dem Wagen eines Freundes, im Raum Zell am See baute ein 17-Jähriger gleich zwei Unfälle hintereinander. Deutsche Jugendliche unternahmen eine illegale Spritztour durch Oberösterreich und krachten auf der Flucht vor der Polizei in ein Maisfeld.

Im Bezirk Zell am See in Salzburg "borgte" sich Freitagabend ein Lehrling nach einer Party das Auto eines Arbeitskollegen ohne dessen Wissen aus. Damit verursachte er zunächst einen Unfall mit Sachschaden. Er blieb aber nicht stehen, sondern beging Fahrerflucht, berichtete die Polizei. In der Folge holte er einige Freunde ab. Mit ihnen im Wagen baute er den nächsten Unfall: Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte damit gegen einen Zaun.

Ohne Führerschein und mit 1,72 Promille unterwegs

Daraufhin war das Auto nicht mehr fahrtüchtig und alle sechs Insassen liefen davon. Ein Teil von ihnen kehrte später zurück und montierte die Kennzeichen ab, wurde dabei aber von Zeugen erwischt. Gegenüber der Polizei behaupteten die Jugendlichen zunächst, sie hätten nichts mit dem Unfall zu tun und würden den Lenker, der diesen verursacht hatte, nicht kennen. Der 17-Jährige, der keinen Führerschein hat, wurde schließlich doch ausgeforscht - ein Alkotest bei ihm ergab 1,72 Promille.

In Schärding flohen laut oberösterreichischer Polizei und deutscher Nachrichtenagentur dpa kurz nach Mitternacht zwei 16-Jährige aus Bayern vor einer Verkehrskontrolle - wohl weil sie auch keinen Führerschein hatten. Sie rasten in Richtung Staatsgrenze, in Neuhaus am Inn erwartete sie aber bereits die deutsche Polizei. Auf der Flucht vor dieser fuhren sie in ein Feld. Dabei entstand am Wagen - er gehört dem Vater eines der Burschen - ein Schaden von 15.000 Euro.

Auf einem Güterweg in Sonnberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich baute ein 16-Jähriger in den frühen Morgenstunden mit dem Wagen seines um zwei Jahre älteren Freundes, der am Beifahrersitz saß, einen Unfall. Das Auto überschlug sich, aber beide Insassen blieben unverletzt. Die zwei Burschen waren betrunken. Weder der 16-Jährige noch der 18-Jährige, der zuvor ebenfalls mit dem Auto gefahren war, hatten einen gültigen Führerschein. (APA, 6.7.2024)