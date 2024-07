So leer sind manche U-Bahn-Linien aktuell eher selten.

Verwirrte Touristen mit Reisekoffern suchen den Ersatzverkehr: Wer aktuell am Praterstern unterwegs ist, wird um dieses Bild wohl nicht herumkommen. Gleich mehrere Öffistrecken in Wien sind aktuell Baustellen - was für reichlich Ärger sorgt.

Leopold Wagner, Pendlersprecher der Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien, kritisiert die vielen Sperren, die es aktuell gibt: So ist die S-Bahn von Floridsdorf bis zum Praterstern gesperrt, sowie auch die U4 zwischen Schottenring und Schwedenplatz, und auch die Wiedner Hauptstraße sowie die Alserstraße sind derzeit nicht erreichbar. "Man hat den Eindruck, dass die Planer glauben, dass alle in Wien arbeitenden Menschen, so wie die Schülerinnen und Schüler, zwei Monate lang frei haben", so Wagner in einer Presseaussendung.

ÖBB stockt Intervalle auf

Die Fahrten mit dem Schienenersatzverkehr würden weitaus länger dauern als die regulären Fahrten, was gerade für Pendler einen Mehraufwand bedeute. Und auch die Intervalle der U-Bahnen seien aktuell "eine Verhöhnung der Reisenden". Häufig seien Intervalle zwischen 8 und 10 Minuten bei der U6 und U4 nicht ungewöhnlich, entsprechend gedrängt seien die Garnituren dann auch.

Wie die Wiener Linien zum "Kurier" sagen, seien kürzere Intervalle derzeit nicht möglich, da zwischen Schottenring und Rossauer Lände aktuell nur ein Gleis befahrbar sei. Würden mehr Züge fahren, müssten sie aufeinander warten. Jedoch wolle man prüfen, ob es Hebel gibt, um weitere Verbesserungen einzuführen. Die ÖBB will hingegen als Reaktion die Busse zwischen Praterstern und Floridsdorf aufstocken. (red, 6.7.2024)