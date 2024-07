Wer ins Stadion will, muss die UEFA-App installiert haben. Diese teilt anonymisierte Standortdaten mit der Polizei und anderen Behörden. IMAGO/Marc Schueler

Die Szene soll eigentlich nur verdeutlichen, wo gerade viel los ist: Auf einer Heatmap zeigt die Leiterin des EM-Lagezentrums in München, wo sich aktuell die meisten Fußballfans aufhalten. Doch woher stammen die Daten? Schließlich kann die Polizei offenbar gezielt Stadiongäste verfolgen.

Die Antwort folgt in einem Nebensatz: Es handelt sich um Besitzerinnen und Besitzer von Stadiontickets, deren Standortdaten da über den Bildschirm flimmern. Eigentlich geht es in dem Beitrag von BR24 darum, wie man mit gewaltbereiten Risikofans umgeht. Ganz nebenbei wird enthüllt, dass die Ticket-App der UEFA die Standortdaten ihrer Kundschaft offenbar mit der Polizei teilt. Diese wiederum will mit den Daten mögliche Sicherheitsprobleme erkennen und schneller eingreifen können.

"Auge und Ohr zu den Fans"

"Wir haben ein Auge und Ohr zu den Fans und können dann auch entsprechend schnell reagieren", erklärt Brigitte Rottberg, Leiterin im EM-Lagezentrum. Wie sich herausstellt, teilt die UEFA-App die Standortdaten anonymisiert mit der Polizei, was das Live-Tracking der Fußballfans erst möglich macht. Wie Golem berichtet, wird dieser Umstand aber offenbar nicht klar an die Fans kommuniziert.

So gibt es im Google Play Store im Detailbereich zur Datensicherheit der UEFA-Mobile-App keinerlei Hinweise darauf, dass Standortdaten mit der Polizei geteilt werden. Lediglich personenbezogene Daten, Geräteinformationen und Leistungsdaten werden hier angeführt. Von einem Standort-Tracking ist nicht die Rede. Ähnlich sieht es im Apple App Store aus, auch hier findet die Erfassung von Standorten keinerlei Erwähnung.

Erst, wenn man die Datenschutzbedingungen der UEFA liest, wird die Sachlage eindeutig: "Die UEFA kann auch Informationen über Ihren Standort und Ihre Online-Aktivitäten auf UEFA-Plattformen erfassen", heißt es da. Und: Zum Schutz vor illegalen Aktivitäten werden die personenbezogenen Daten verarbeitet und an Polizei, staatliche Behörden "oder andere Organe, sofern es das Gesetz verlangt" weitergegeben. Diese Weitergabe personenbezogener Daten an die Polizei und andere staatliche Behörden gilt insbesondere auch, um Sicherheits- oder administrative Kontrollen an Veranstaltungsorten durchzuführen, heißt es da weiter.

Daten teilen oder draußen bleiben

Fußballfans bleibt also nur die Wahl, die eigene Daten mit der Polizei zu teilen oder draußen zu bleiben. Denn eine Alternative zur Ticket-App gibt es nicht. Die UEFA hat sich erstmals entschlossen, keine Papiertickets mehr auszugeben und ausschließlich digitale Tickets in der App zu verkaufen. Einen Screenshot kann man davon nicht anfertigen, ein Ausdruck ist nicht vorgesehen.

Offenbar sichert die UEFA die Tickets wohl zusätzlich per Bluetooth ab, wie der Spiegel berichtet. Die Bluetooth-Funktion muss beim Einlass ins Stadion aktiviert sein, da eine "zusätzliche Überprüfung" erfolge. Die Datenverbindung kann man immerhin deaktivieren, denn eine Internetverbindung ist keine Voraussetzung für den Einlass in die Spielstätte. Anders wäre es auch kaum möglich, denn Mobilfunkempfang ist an den Austragungsorten der Fußball-EM in Deutschland nicht garantiert. Zumindest sind Gäste von der mäßig intakten Infrastruktur überrascht, wie DER STANDARD berichtete. (pez, 7.7.2024)