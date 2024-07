Chinonga bei Irkutsk am Baikalsee: "Das Feuer war bis auf 200 Meter an den Hubschrauberlandeplatz vorgedrungen, ringsum hat alles gebrannt." Das war im Sommer 2021. Jetzt brennt es wieder in der sibirischen Baikal-Region. Allein im Mai wurden auf 86 Hektar Waldbrände bekämpft, berichtet das Onlineportal Irk.ru. In der Touristenregion Irkutsk seien inzwischen mehr als ein Dutzend Wanderrouten gesperrt, so die Behörden. Wegen verheerender Waldbrände in Sibirien haben die russischen Behörden in der Region Jakutien den Ausnahmezustand ausgerufen. Im Nordosten Russlands wüten über 100 Brände auf mehr als 331.000 Hektar Fläche, so das russische Zivilschutzministerium. Insgesamt brenne es in 18 russischen Regionen auf einer Fläche von mehr als 600.000 Hektar.

Jedes Jahr fallen große Waldflächen in Sibirien den durch den Klimawandel verstärkt auftretenden Bränden zum Opfer. IMAGO/Ilya Naymushin

Immer mehr Waldbrände in Russland also, mit verheerenden Folgen für das Klima. Ausgedehnte Wald- und Flächenbrände haben in den vergangenen Wochen zu gewaltiger Rauchentwicklung geführt, so der Copernicus-Atmosphären-Überwachungsdienst (CAMS) der Europäischen Union. Der Ausstoß an Treibhausgasen wie CO2 und Methan durch die Brände erreichte demnach den dritthöchsten Juni-Wert der vergangenen zwei Jahrzehnte in der Arktis. Die Gründe für die zunehmenden Waldbrände liegen auch in Russland im Klimawandel: weniger Niederschläge in den betroffenen Regionen und höhere Temperaturen. Das zeigen auch die Copernicus-Daten.

Der Klimawandel verschärft die Waldbrandgefahr erheblich, wie die Copernicus- Wissenschafter nun in einer aktuellen Studie feststellten. "Die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der gesamte Planet. Infolgedessen werden die Bedingungen in hohen nördlichen Breitengraden anfälliger für Waldbrände", erklärte CAMS-Forscher Mark Parrington. Gail Whiteman von der University of Exeter sagt, die zunehmenden Waldbrände seien ein klares Warnsignal. "Was in der Arktis passiert, bleibt nicht dort – die Veränderungen in der Arktis verstärken die globalen Risiken für uns alle." Der Rauch verringere die Luftqualität und kann, wenn er sich auf Schnee und Eis ablagert, beides schneller schmelzen lassen. Außerdem verursachen Waldbrände gewaltige Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2).

WWF in Russland "unerwünscht"

Für die Belange von Natur- und Umweltschutz hatten sich in Russland über Jahrzehnte Organisationen wie der World Wide Fund for Nature (WWF) und Greenpeace eingesetzt. Der WWF wurde im Sommer 2023 als "unerwünscht" erklärt und damit quasi verboten. Begründung: Die Organisation sei eine "Bedrohung für die Sicherheit im wirtschaftlichen Bereich". Der WWF hatte sich unter anderem gegen Industrieprojekte in der Arktis eingesetzt. Konsequenz: Alle Konten wurden gesperrt, die Anmietung von Immobilien ist untersagt, es dürfen keine neuen Mitglieder geworben werden.

Kurz zuvor hatten die Behörden bereits die Arbeit von Greenpeace in Russland verboten. Greenpeace setzte sich in Russland für Reformen ein, um Waldbrände zu verhindern, und gründete Gruppen von freiwilligen Brandbekämpfern. 2023 musste auch Greenpeace seine Arbeit in Russland einstellen. "Jedes Mal, wenn wir Widerstand geleistet haben, waren wir starkem Druck seitens derjenigen ausgesetzt, die die Natur lediglich als kommerzielle Einnahmequelle betrachten", so die Organisation in ihrer Reaktion auf das Verbot. Naturschutz würde "fälschlicherweise als Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Interessen Russlands dargestellt". (Jo Angerer, 8.7.2024)