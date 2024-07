Schlechte Witze sollen Betrüger in den Wahnsinn treiben. Das System ist bereits erfolgreich im Einsatz

Meist werden ältere Menschen von den Betrügern ins Visier genommen. Geht es nach australischen Forschenden, könnten bald Chatbots das Geschäft der Kriminellen aushebeln. IMAGO/Fleig / Eibner-Pressefoto

Auf diversen Youtubekanälen erreichen die Videos ein Millionenpublikum, wenn Content Creator den Spieß umdrehen und Telefonbetrügern die Masche versauen. Meist geben sich Youtuber wie Kitboga als ahnungslose ältere Mitbürger aus und treiben so die Möchtegern-Trickbetrüger in die Verzweiflung. Ein Forscherteam aus Australien hat das Konzept jetzt auf die Spitze getrieben und einen Chatbot entwickelt, dessen einziger Zweck es ist, die Fake-Anrufer in den Wahnsinn zu treiben.

Professor Dali Kaafar hat selbst seinen Spaß daran, dreisten Telefonbetrügern die Zeit zu stehlen und hindert sie so daran, anderen, vielleicht vulnerableren Menschen, schweren finanziellen Schaden zuzufügen. Oft geben sich die Anrufer als Mitarbeiter von Microsoft aus. Der Grund des Anrufes: Eine schwere Sicherheitslücke oder illegaler Inhalt auf dem PC. Anschließend versuchen die Kriminellen ihren Opfern Geld zu entlocken.

Der Schlüssel: Schlechte Witze

Kaafar erhielt selbst einen solchen Anruf, als er gerade mit seiner Familie beim Mittagessen saß, heißt es in der Mitteilung der Universtität. Kaafar hielt den Betrüger 40 Minuten lang mit schlechten Dad-Jokes und wirrem Geplapper in der Leitung, sehr zum Gaudium des Nachwuchses. Doch so amüsant solche Szenen sind: Wie oft kann man Betrüger wirklich hinhalten? Schließlich muss man selbst oft gar nicht wenig Zeit investieren. Was, wenn eine Maschine den Part mit den peinlichen Witzen und dem wirren Geplapper übernehmen könnte, fragte sich Kaafar. Zum Glück gibt es Künstliche Intelligenz und Chatbots.

Am nächsten Tag rief er sein Team vom Cyber-Security-Hub der Universität zu sich. Das Ziel: Die Dad-Joke-Methode mit künstlicher Intelligenz zu automatisieren und einen Chatbot entwickeln, der ein einigermaßen glaubhaftes Gespräch führen kann.

Training auf Social Engineering

Das Team des analysierte zunächst betrügerische Telefonanrufe und legte besonderen Fokus auf die Social-Engineering-Techniken der Betrüger. Mit maschinellem Lernen schafften sie es, die typischen Betrugs-Skripte zu identifizieren. Anschließend trainierten sie Chatbots anhand realer Betrugsgespräche, sodass der Bot seine eigenen Gespräche generieren kann. Laut Professor Kaafar haben Fortschritte bei der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und beim Klonen menschlicher Stimmen die Entwicklung von KI-Agenten ermöglicht. Der Bot kann fließend sprechen, verschiedene Persönlichkeiten annehmen und einem Gespräch auch folgen.

"Die von uns entwickelten KI-Bots können Betrügern vorgaukeln, dass sie mit echten Betrugsopfern sprechen, sodass sie Zeit darauf verwenden, die Bots zu betrügen", sagt Professor Kaafar. Diese Bots können in jeder Sprache oder mit jedem Akzent trainiert werden, und da Telefonbetrug eine globale Herausforderung ist, kann diese Technologie überall auf der Welt eingesetzt werden. Das Forschungsteam hat das System Apate genannt, nach der griechischen Göttin für Täuschung.

Apate wird bereits eingesetzt

Das System ist in Australien bereits im Einsatz: Die Cybersicherheitsforscher testen ihr System aktuell an echten Anrufen von Betrügern. Dafür haben sie mehrere Telefonnummern überall im Internet verteilt und in bekannten Spam-Apps angegeben. Wird eine dieser Nummern angerufen, übernimmt die KI das Gespräch.

"Wir haben festgestellt, dass die Bots ziemlich gut auf einige knifflige Situationen reagieren, von denen wir nicht erwartet haben, dass wir damit durchkommen, wenn Betrüger nach Informationen fragen, für die wir die Bots nicht trainiert haben – aber die Bots passen sich an und geben sehr glaubwürdige Antworten", so der Versuchsleiter.

"Die Bots lernen ständig, wie sie die Anrufe in die Länge ziehen können, um ihr Hauptziel zu erreichen: die Betrüger länger in der Leitung zu halten. Aktuell dauert ein Telefonat mit einem Apate-Bot im Schnitt fünf Minuten. Ziel ist es, die Gespräche auf 40 Minuten auszudehnen, so wie es der Forscher selbst mit seinen schlechten Witzen gemacht hat.

Viele dieser Scam-Anrufe werden aktuell von den Providern blockiert. Kaafar schlägt vor, die Anrufe an seine Bots weiterzuleiten. "Damit wird die gesamte Branche nicht mehr lebensfähig sein.

Die Schäden durch betrügerische Telefonanrufe werden jährlich auf 55 Milliarden US-Dollar geschätzt. Erst im Mai meldete Europol einen Schlag gegen zwölf derartige Scam-Callcenter. Ermittler aus Deutschland, Albanien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo und dem Libanon waren an der Operation beteiligt. (pez, 7.7.2024)