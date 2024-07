Die Türkei verabschiedet sich mit einer kämpferischen Leistung mitten im Wolfsgruß-Wirbel. Trainer Montella will sich nicht zum Eklat äußern, die Nation blickt zuversichtlich in die Zukunft

Türkische Fans zeigten auf den Rängen des Olympiastadions den Wolfsgruß, wie ihn Merih Demiral schon nach dem Spiel gegen Österreich gezeigt hatte. IMAGO/Alexey Filippov

Berlin – Jetzt erst recht, dachten sich wohl viele Türken im Rahmen des Viertelfinalspiels zwischen der Niederlande und der Türkei am Samstagabend in Berlin. Sowohl bei Fanmärschen vor dem Spiel als auch auf den Rängen beim Match zeigten zahlreiche türkische Fans den Wolfsgruß, ein Handzeichen und Symbol der türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation "Graue Wölfe". Der Gruß ist etwa in Österreich verboten, in Deutschland allerdings gestattet.

Über dieses Thema wollte an diesem Abend aber keiner so recht sprechen. Abwehrspieler Merih Demiral hatte mit der Wolfsgruß-Geste während des Achtelfinalspiels gegen Österreich (2:1) für Aufsehen gesorgt und war von der UEFA für zwei Spiele gesperrt worden. Der Vorfall schlug hohe Wellen und führte zu politischen Spannungen, unter anderem bestellten Deutschland und die Türkei die jeweiligen Botschafter ein – und sogar Recep Tayyip Erdogan schaltete sich ein.

Der türkische Teamchef Vincenzo Montella wollte sich nach dem Scheitern nicht konkret zu dem von Demiral ausgelösten Wolfsgruß-Eklat äußern. "Es ist kompliziert, nach dem Spiel darüber zu sprechen. Deswegen habe ich nicht die Stärke und nicht den Willen, jetzt über etwas zu sprechen, was nicht zum Fußball gehört." "Kein Kommentar", sagte Kapitän Hakan Calhanoglu auf die Frage, ob die politischen Ereignisse die Mannschaft gestört hätten. Calhanoglu beschränkte sich hingegen auf das Sportliche. "Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben", sagte der Mittelfeldspieler von Inter Mailand: "Wenn man ehrlich ist: Keiner hat erwartet, dass wir es so weit schaffen."

Deutschlands Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir tat derweil seine Meinung bei X kund. "Die Leistung der türkischen Mannschaft verdient Respekt. Ein Teil hat das auf den Rängen leider wieder gründlich kaputt gemacht", schrieb der Grünen-Politiker.

Montella hat trotz der bitteren Niederlage und des Wolfsgruß-Eklats ein positives Turnierfazit gezogen. Er strahlte angesichts der kämpferischen Leistung, mit der seine Mannschaft es erstmals seit 16 Jahren wieder in ein EM-Viertelfinale geschafft hatte, Zuversicht aus. Die Erfahrung, die sein junges Team bei der EM gesammelt habe, sei wichtig, erklärte der Italiener: "Aber wir müssen uns weiterentwickeln und verbessern, denn die Zukunft gehört meiner Meinung nach uns."

Sowohl er als auch seine Spieler hätten sich nichts vorzuwerfen. "Wir haben mit so viel Leidenschaft gespielt. Ich verlasse das Turnier mit guten Gefühlen. Wir hätten mehr verdient", sagte der 50-Jährige. "Trotz der Pleite lieben uns die türkischen Menschen. Diese Spieler verdienen das auch. Wir können stolz sein auf das, wie wir hier gespielt haben. Nach dieser EM wird die Türkei mit anderen Augen gesehen. Mit mehr Respekt", befand Montella.

Recep Tayyip Erdogan durfte das Scheitern der Türkei vor Ort miterleben. IMAGO/Spada/LaPresse

Das erhofft wohl auch Erdogan. Als das türkische Staatsoberhaupt nach dem Aus der Türkei die Kabine betrat, blickte er in leere Gesichter. Jedem der tief enttäuschten Spieler schüttelte er die Hand, ehe er aufbauende Worte an die Mannschaft richtete. Die Unterstützung des türkischen Präsidenten hatte mitten im Eklat um den Wolfsgruß nicht geholfen. "Ich gratuliere euch allen. Auch wenn wir heute hier dieses Ergebnis erzielt haben, seid ihr unsere Champions", sagte Erdogan in den Katakomben des Olympiastadions: "Wir freuen uns mit euch. Das hat Zukunft, wir werden diese Arbeit auch in Zukunft fortsetzen. Ich glaube daran."

Und auch die Medien in der Heimat stimmten ihm zu. "Danke Türkei, danke an unsere Jungs. Unendlichen Dank für die Freude, die ihr uns bereitet habt und für euren Kampfgeist", schrieb die Tageszeitung "Habertürk". Die Sportzeitung "Fanatik" urteilte: "Die Türkei ist stolz auf euch!"

Das EM-Abenteuer der Türkei hätte durchaus weitergehen können. Nach dem Führungstreffer von Samet Akaydin (35.) war das erste Halbfinale seit 2008 zum Greifen nah. Doch der Treffer von Stefan de Vrij (70.) und ein Eigentor von Mert Müldür (76.) zerstörten die türkischen Hoffnungen auf einen der größten EM-Erfolge des Landes, bei Calhanoglu und seinen Teamkollegen flossen die Tränen. (APA, dpa, sid, red, 7.7.2024)