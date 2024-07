Monte-Carlo einmal abseits der Formel 1 und der Superreichen: Händels "Giulio Cesare in Egitto" mit Cecilia Bartoli an der Wiener Oper

Giulio Cesare in Egitto im Rahmen des Barocchissimo-Gastspiels der Opéra de Monte-Carlo an der Wiener Staatsoper. © OMC – Marco Borrelli

Geht Alexander Wurz in die Oper? Oder Charles Leclerc? Gerhard Berger vielleicht? Mit Novak Đoković? Die temporären oder gebürtigen Monegassen könnten jedenfalls, wenn sie wollten. Denn es gibt eine kleine, traumhaft schöne Oper in Monte-Carlo. In der nächsten Spielzeit sind dort von Ende Oktober bis Ende März fünf szenische Produktionen zu sehen: Puccini, Donizetti, Mozart, Wagner und Ravel.

Die ehemaligen Formel-1-Fahrer Wurz und Berger können die Oper von Monte-Carlo aber auch in Wien erleben. Jetzt gerade. Angeführt von Cecilia Bartoli gastiert die Truppe anlässlich des Minifestivals Barocchissimo postsaisonal an der Staatsoper. Da wird in einem Galakonzert an Farinelli & Friends erinnert (11. 7.), zuvor stellt sich die strahlkräftige Intendantin in Michael Sturmingers Musiktheaterperformance Their Master's Voice einem "Gender-Duell" mit Schauspielstar John Malkovich (10. 7.). Zu Beginn schippert man mit den Artisten der Côte d'Azur im Rahmen von Händels Giulio Cesare in Egitto auf die andere Seite des Mittelmeers.

Wer ist der Mörder?

Aber nicht in das Ägypten des Jahres 48 vor Christus, als das Techtelmechtel zwischen der bildschönen Pharaonin Cleopatra und dem römischen Feldherrn begann. Nein, Davide Livermore hat die Amour fou der politischen Führungskräfte in das Ägypten der (englischen) Kolonialzeit verlegt. Stichwort: Tod auf dem Nil.

Auf einem luxuriösen Raddampfer wird gleich zu Beginn Pompeo ermordet, der Rivale von Capitano Cesare. Wer war's? Auch ohne Hercule Poirot ist schnell klar, dass Cleopatras Bruder Tolomeo und sein Mann fürs Grobe, Achilla, die Bluttat zu verantworten haben. Es entspinnt sich ein mehrstündiges Hin und Her an Machtkämpfen, Rachetaten und Liebeshändeln, bis Cäsar und Cleopatra endlich ein Happy End gegönnt ist.

Gibt viel und mehr: Carlo Vistoli. © OMC – Marco Borrelli

Die von Händel vor 300 Jahren in zahlreiche Rezitative und Da-capo-Arien gegossenen emotionalen Extremsituationen hat Livermore abwechslungsreich und stimmungsvoll bebildert. Hinter den eleganten weißen Strukturelementen des Luxusdampfers wogt stetig ein mutmaßlich KI-generiertes Mittelmeer, düster und aufgepeitscht wie der Nordatlantik (Bühne: Giò Forma). Ein Ballett der Kulissenteile sorgt für weiteres Divertissement fürs Auge. Die Kostüme (Marianna Fracasso) sind stillvoll und elegant. Man wähnt sich in einer opulenten Neuverfilmung eines großen Hollywood-Studios.

Auslauf für die Rampensau

Eine große Show macht Livermore auch aus den Arien von Cäsar und Cleopatra im zweiten Akt, der Palast der Tugend in Cleopatras Zedernhain wird hier zum Nachtklub à la Casablanca. Und speziell Cäsar Carlo Vistoli gibt der Rampensau ordentlich Auslauf und pusht seinen Countertenor – "and now just for you!" – kämpferisch ans Limit. Cecilia Bartoli hält am Samstagabend hingegen mit ihren Kräften haus und fesselt das Publikum mit Pianissimo-Kunstfertigkeiten. Aufgrund einer Corona-Infektion stand ihr Auftritt "auf des Messers Schneide", wie Hausherr Bogdan Roščić vor der Aufführung ankündigte.

Im Orchestergraben forcieren Les Musiciens du Prince-Monaco unter der Leitung von Gianluca Capuano die Extreme, exemplarisch etwa im Duett zwischen Pompeos Witwe Cornelia und ihrem Sohn Sesto. Die Continuo-Gruppe macht nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen einen tapsigen, zerfransten, fast zu verspielten Eindruck. Dafür gelingen die kurzen Orchesternachspiele der Arien atemberaubend intensiv.

Den gewaltbereiten Pharao Tolomeo zeichnet der Bayreuth-Baroque-Boss Max Emanuel Cenčić als überhebliche Diva nach, wohingegen Sara Mingardo der Cornelia die Grande-Dame-Attitüde einer Kelly Bishop (als Emily Gilmore) verleiht. Ständig mit Rache beschäftigt ist Kangmin Justin Kim als Sesto, Péter Kálmán zeigt einen Achilla in Saft und Kraft, vor allem in den Rezitativen.

Nach vier Stunden brandet einhelliger Jubel auf; zwei Jahre nach der Rossini Mania wird Bartolis Mittelmeertruppe erneut als hochkarätige Verlängerung der Saison wärmstens willkommen geheißen. Der Alex Wurz sollte sich das echt einmal anschauen. (Stefan Ender, 7.7.2024)