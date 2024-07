2026 fällt der Startschuss für Bugattis neues Hypercar. BUGATTI AUTOMOBILES

Wir reden hier vom ober(st)en Ende der Hochleistungsliga, und 2026 ist es so weit, da geht Bugattis neues Hypercar an den Start, der Tourbillon. Die technischen Eckdaten sind inzwischen offiziell, und daraus geht hervor: Das Herzstück des Antriebs ist kein W16-Zylinder mehr, sondern einer in V-Form.

Dieser gemeinsam mit Cosworth entwickelter 8,3-Liter-V16-Sauger wird mit vorne zwei und hinten einem E-Motor kombiniert, der V16 steuert 1000 (735 kW) der 1800 PS (1324 kW) Systemleistung bei, von den E-Motoren kommen die restlichen 800. Anders als der W16 mit Vierfachturbo ist der V16 ein reiner Saugmotor, der allerdings aufgrund der zusätzlichen Länge nicht ganz einfach in dem 4,67 m langen, 1,19 m hohen Fahrzeug unterzubringen war. Da waren die Verpackungskünstler gefragt.

Der V18 mit 8,3 Liter Hubraum alleine leistet 1000 PS, er entstand in Zusammenarbeit mit Cosworth. BUGATTI AUTOMOBILES

Die Höchstgeschwindigkeit liegt mit "Speed Key" bei 445 km/h, die 1995-Kilo-Luxusflunder ist in zwei Sekunden auf 100 km/h, in unter fünf auf 200 und in unter zehn auf 300. Ach ja, der 400er fällt dann nach 25 Sekunden. Stellt sich nur die Frage, wo das, wenn, zu fahren wäre, und als Getriebe kommt ein 8-Gang-Doppelkuplung zum Einsatz.

Bugatti-Chef Mate Rimac bemüht zur Tourbillon-Weltpremiere zwei für die technische Entwicklung und das Design des Fahrzeugs maßgebliche Mantras Ettore Bugattis: "Wenn es vergleichbar ist, ist es nicht mehr Bugatti" und "Nichts ist zu schön". Kurzum: „Ein Auto, das eleganter, emotionaler und luxuriöser ist als alles, was es je gab.“

Auch von hinten oben ist der Tourbillon eindeutig als Bugatti erkennbar. BUGATTI AUTOMOBILES

Rimac? Zur Erinnerung: Die einstige VW-Konzernmarke gehört seit November 2021 zu 55 Prozent Rimac, der strategische Gesellschafter Porsche hält 45 Prozent am Joint Venture Bugatti Rimac und obendrein 24 Prozent an Rimac selbst. Der charismatische kroatische Elektro-Supersportwagen-Hersteller bekräftigt weiter, der Tourbillon baue auf dem Know-how von über 20 Jahren Erfahrung mit Veyron und Chiron auf.

Damit die Luxusflunder nicht abfliegt, wurden raffinierte aerodynamische Schritte gesetzt, darunter ein Heckflügel, der selbst bei Höchstgeschwindigkeit eingefahren bleibt und bei niedrigem Tempo für mehr Abtrieb sorgt, und beim Bremsen als Luftbremse dient. Ein großer Teil dieses aerodynamischen Gleichgewichts sei auch dem neuen Diffusor zu verdanken, heißt es.

Das hyperluxuriöse Kombiinstrument wurde gemeinsam mit Schweizer Uhrmachern entwickelt. BUGATTI AUTOMOBILES

Völlig neu ist auch das Fahrwerk mit seiner aus Aluminium geschmiedeten Mehrlenkeraufhängung vorne und hinten. Trotz aufwendigsten Leichtbaueinsatzes - wie beispielsweise T800- Kohlefaserverbundstoff für Fahrgestell- und Karosseriestruktur - bringt der Tourbillon allerdings 2070 Kilogramm auf die Waage.

Und im Interieur wird ersichtlich, warum Bugatti dem Neuling einen Namen aus der Uhrmacherkunst gegeben hat: Das skelettierte Kombiinstrument wurde in Zusammenarbeit mit Schweizer Uhrmachern entworfen und gebaut, es besteht aus über 600 Teilen und ist aus Titan sowie Edelsteinen (Saphir, Rubin) gefertigt. Und die Mittelkonsole besteht aus einer Kombination aus Kristallglas und Alu. (Andreas Stockinger, 7.7.2024)