Täglich werden schwere Kampfbullen und zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt gejagt. IMAGO/Ruben Albarran/ZUMA Press Wire

Pamplona – Bei der ersten Stierhatz des diesjährigen Sanfermínes-Festes sind im nordspanischen Pamplona mindestens sechs Läufer verletzt worden. Ein Mensch habe ein Schädeltrauma erlitten, die anderen fünf vor allem Prellungen, sagte ein Sprecher des Sanitätsdienstes dem staatlichen TV-Sender RTVE. Mehrere Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die Stiere sterben später in der Stierkampfarena.

Das Fest hatte am Vortag begonnen und endet kommenden Sonntag. Es wurde vor Tausenden begeisterten Menschen mit dem traditionellen "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus, eröffnet.

Die sogenannten Sanfermines sind dem Stadtheiligen San Fermín gewidmet und werden in der 200.000-Einwohner-Stadt der Region Navarra bereits seit Ende des 16. Jahrhunderts immer Anfang Juli gefeiert. Es gibt nicht nur Stierrennen und -kämpfe, sondern unter anderem auch zahlreiche Konzerte und Prozessionen sowie auch andere Veranstaltungen. Die Stierhatz ist aber der Höhepunkt der Festivitäten.

16 Todesopfer seit 1924

Täglich werden für die Stierkämpfe am Abend schon in der Früh ab 8 Uhr sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt bis in die Arena gejagt. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die 875 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009.

Das Stadtfest erfreut sich trotz Kritik großer Beliebtheit. REUTERS/Vincent West

Auch dieses Jahr protestierten Tierschutzgruppen gegen die Veranstaltung. Die seit 1591 stattfindende Hatz nannten sie "mittelalterliche Grausamkeit" und forderten ein Ende der Stierläufe sowie aller blutigen Stierkämpfe. Das Stadtfest erfreut sich trotz aller Kritik weiterhin großer Beliebtheit und lockt jedes Jahr Tausende Touristen aus aller Welt an. Dieses Jahr meldeten die Hotels schon Tage vor dem Fest eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent, Ferienwohnungen waren zu normalen Preisen nicht mehr zu bekommen. Die Besucher kommen aus den verschiedensten Regionen Spaniens und aus aller Welt, insbesondere aus den USA. (APA, 7.7.2024)