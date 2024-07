Roter Parteichef ist "schon recht zufrieden, was die Einigkeit betrifft". Er sei nicht zu einer "Gruppentherapie angetreten", sagt er

Andreas Babler würde sich "keinen Einser" geben für sein erstes Jahr als SPÖ-Vorsitzender, aber einen "guten Zweier". Weit kritischere Befunde vieler Medien von STANDARD bis Süddeutsche Zeitung über seine Amtsführung hätten einen "eingeschränkten Blick", sagt Babler in Frühstück bei mir auf Ö3: "Ich habe andere Realität" aus Gesprächen "mit den Menschen", die gerade in Vorwahlzeiten besonders gerne zitiert werden.

Claudia Stöckl frühstückt mit Andreas Babler in einer aufgelassenen Schlosserei. Ö3 / Donaubauer

"Du überrascht mi immer wieder"

"Du überrascht mi immer wieder" beginnt denn auch einer der Musikwünsche Bablers, Georg Danzers Du bist mei Frau, das der Vorsitzende seiner Frau Karin Blum widmet und natürlich nicht der SPÖ.

Die Querelen und Querschüsse in der Partei, Stöckl verweist auf Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland und Georg Dornauer aus Tirol, nennt Babler "langweilig". Und mehr: Auch deshalb würden sich "die Menschen abwenden von der Politik". Fühlt er sich machtlos, fragt die Frühstückerin: "Nein, überhaupt nicht", versichert Babler: "Ich bin schon recht zufrieden, was die Einigkeit anlangt." Und nein, er sei mit dem Parteivorsitz nicht zu einer öffentlichen "Gruppentherapie" angetreten.

Auch bei Bablers Musikwunsch Landungsbrücken von Kettcar sollte man Zeilen wie "Ein letztes mal winken und raus" nicht mit Blick auf den SPÖ-Chef überinterpretieren, eher vielleicht schon "Und einsehen zum Schluss, dass man weiter machen muss".

Eine Partei bricht auf

Wenn Babler die SPÖ in dem Frühstück mehrfach "aufbrechen" sieht, meint er wohl nicht von den tiefen Bruchlinien innerhalb der Partei: "Ich arbeite an einer positiven Erzählung der SPÖ, wir brechen auf, wir haben Modelle, wie wir die Bedingungen verbessern." Er gibt sich "zuversichtlich, dass ich Wahlen gewinne". Und er sagt, während Kritiker ihn und die SPÖ eher auf der Stelle treten sehen: "Ich trete an, um jetzt Bundeskanzler zu werden, mit einer SPÖ-geführten Regierung."

"Mit der FPÖ machen wir nichts", schließt er für den Fall des Falles wieder einmal eine Koalition mit den Freiheitlichen aus, Herbert Kickl attestiert er zwischendurch "krankes Denken". "Mit allen anderen" will er reden.

"Ich war ein wahnsinnig guter Maschinendreher, ein sehr schneller Dreher."

Was lernt das Publikum noch über Babler? Er streicht sich "ganz schön viel Butter" aufs Semmerl, wie Stöckl staunt. Hat aber "kein Problem mit meinem Körpergewicht", das sich in dem Jahr als Parteichef nach seiner Wahrnehmung auch nicht erhöht habe: "Ich bin ziemlich stabil."

Was frustriert ihn? Nach seinen ersten TV-Auftritten hat sich der Parteichef schon gefragt, "wie kann ich da besser werden, dass die Menschen mich verstehen".

Er hat die HTL nicht abgebrochen, sondern die fünfte Klasse mit Nicht genügend "abgeschlossen und nicht wiederholt". "Ich war ein wahnsinnig guter Maschinendreher, ein sehr schneller Dreher", sagt er über seinen früheren Beruf. Als Schichtführer bei Vöslauer will er immer darauf geschaut haben, dass Pausen möglich sind, etwa um aufs WC zu gehen. Bei den Schichten "war immer ein Druck da", schaut er zurück.

Ich glaub, mich knutscht ein Förster

Babler ist Pächter in einer "kleinen Genossenschaftsjagd", hat aber seit zwei Jahren keine Zeit mehr für's Jagen. Welches Tier er vor zwei Jahren zuletzt geschossen hat, will er sich nicht erinnern können: "Fasan ist möglich", sagt er auf Stöckls Vermutungen.

Aber er kann sich viel weiter zurück daran erinnern, warum er Jäger wurde: Wegen der Heimatfilme seiner Jugend wollte er Berufsförster werden, weil die in den Heimat immer "Knutschereien" hatten.

Bablers exzessivste Party war "eine mördercoole, lange, exzessive Karaokeparty", elf Stunden lang nach seiner Erinnerung, "echt zach und lang".

Zum Abschalten spielt Babler auf Flipperautomaten, er bekam von Freunden einen mit der Adams Family zum Geburtstag, vermutlich keine Anspielung auf die Partei. Babler kann natürlich auch das: "Ich flippere sehr gerne und gut." Andere flippen vielleicht schon vor dem Wahlergebnis. (fid, 7.7.2024)