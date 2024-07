Ein 19-Jähriger erlitt einen Messerstich ins Gesäß, ein 23-Jähriger eine Platzwunde am Kopf. Die Polizei war in der Nacht auf Sonntag auch in Brigittenau im Einsatz

Die Polizei war mehrmals im Einsatz. Werner Kerschbaummayr / fotokerschi / picturedesk.com

Wien – Nahe der Fanzone im Prater in Wien-Leopoldstadt hat am Samstagabend nach der Übertragung des Fußball-EM-Spiels Niederlande gegen die Türkei (2:1) ein 19-Jähriger einen Messerstich in das Gesäß abbekommen. Ein 23-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung zudem eine Platzwunde am Kopf. Die österreichischen Staatsbürger gaben an, es sei zu einem Streit von türkischen Fans mit einer Gruppe Syrern gekommen. Die anderen Beteiligten waren beim Eintreffen der Polizei verschwunden.

Die von Passanten informierten Beamten, die die Fanzone der EURO 2024 im Prater überwacht hatten, waren um 23.10 Uhr schnell am Tatort in der Straße des Ersten Mai gewesen. Sie trafen aber nur mehr die zwei verletzten Personen an. Diese wurden durch eine Rettungsorganisation notfallmedizinisch versorgt und der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Keine weiteren Fußball-Vorfälle

Zeugen und Opfer gaben an, dass es vor dem Vorfall zu Provokationen und in weiterer Folge zu einem Raufhandel zwischen fünf bis zehn Personen gekommen war. Die Ermittlungen sind im Gange, betonte die Polizei. Weitere Vorkommnisse rund um die Spiele der in Deutschland stattfindenden Fußball-EM habe es am Samstag in Wien nicht gegeben, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger auf APA-Nachfrage.

Auch im Bezirk Favoriten blieb es demnach ruhig. Beim dortigen Wiener Hauptbahnhof war die Fanzone der ÖBB am Samstag aus Sicherheitsgründen geschlossen geblieben. Die Behörden hatten vor besonders großem Andrang gewarnt, die ÖBB daher das Public Viewing am Bahnhofsvorplatz an diesem Tag ausgesetzt.

Polizeieinsatz in Brigittenau

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Männergruppen mit Schüssen und drei Verletzten im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau am Freitagabend hat es dort indes in der Nacht auf Sonntag einen weiteren Polizeieinsatz gegeben. Nach Mitternacht gingen mehrere Notrufe ein, weil bewaffnete Personen im Bereich Klosterneuburger Straße, Anton-Kummerer-Park und Hannovermarkt gesehen wurden. Zwei Messer und ein Pfefferspray wurden sichergestellt, es kam zu keinen Straftaten.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau, der Wiener Sondereinheit WEGA, der Bereitschaftseinheit und der Polizeidiensthundeeinheit wurden um 0.40 Uhr an die gemeldeten Orte beordert. Es kam zu 24 Personenkontrollen und den Sicherstellungen der Waffen, berichtete die Polizei. Die angetroffenen Personen dürften im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung von Freitagabend stehen, erläuterte Pressesprecher Philipp Haßlinger. (APA, red, 7.7.2024)