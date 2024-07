Wenn's mal wieder länger dauert: Die Organisation des Schienenersatzverkehrs auf der Stammstrecke Floridsdorf–Praterstern stößt auf heftige Kritik. imago images/SEPA.Media

Dass die ÖBB mit ihren Leistungen in den vergangenen Monaten keinen guten Lauf in der öffentlichen Wahrnehmung hatte, liegt auf der Hand, schließlich gab es seit Herbst 2023 erhebliche Probleme, die erst zu Ostern 2024 einigermaßen gelöst waren.

Mit der Sperre der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern waren überschwängliche Jubelstürme natürlich auch nicht zu erwarten, aber in Kombination mit der Sperre der U4 zwischen Schwedenplatz und Schottenring fühlen sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Weg zu ihrem Dienstort unnötig sekkiert. Die Stimmung in den einschlägigen Diskussionsforen ist jedenfalls nach der ersten Woche mit Schienenersatzverkehr und ratlosem Herumirren auf dem Bahnsteig am Praterstern auf dem Siedepunkt.

"Furchtbar" und "Katastrophe"

Eine typische Szene an einem Vormittag: Die S3, natürlich eine der alten 4020er-Garnituren, ist gesteckt voll. Draußen hat es über 30 Grad, drinnen hängt der Duft von 50 Jahren S-Bahn-Geschichte in der schwülen Luft. Beim Aussteigen in Floridsdorf drängen sich die verschwitzten Fahrgäste um eine Rolltreppe, die andere ist ausgefallen. "Benutzen Sie die Treppe!", befiehlt ein ÖBB-Mitarbeiter. Böse Blicke. Die Aufforderung kommt nur einmal.

Im Subreddit r/wien ist man sich jedenfalls nahezu einig: Einerseits gibt es Verständnis dafür, dass Sanierungen und Instandsetzungen gemacht und Strecken gesperrt werden müssen. Andererseits gibt es scharfe Kritik, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden. "Furchtbar", "ich zuck aus" oder "Katastrophe" sind hier noch die gelinderen Ausdrücke.

Kritik kommt an der für viele mangelhaften Abstimmung zwischen ÖBB und Wiener Linien: "Für mich leider doppelt bitter, weil auch gleichzeitig die U4 kurzgeführt wird. Beides seit Juli. Die Kommunikation ÖBB und Wiener Linien dürfte nicht die beste sein."

Neben der Sperre der S-Bahn fahren U6 und U4 aktuell in größeren Intervallen. Wartezeiten von acht bis zehn Minuten sind die Folge und entsprechend dicht gedrängt sind die Garnituren.

Bus braucht 30 statt zehn Minuten

Kritisiert wird vor allem der Schienenersatzverkehr in Form von Reisebussen. Einer derer fährt nämlich nicht direkt auf der A22 von Floridsdorf zum Praterstern, was in etwa zwölf Minuten dauern würde. Der Bus nimmt die Floridsdorfer Brücke, fährt in die Engerthstraße und biegt dann in Richtung Lorenz-Böhler-Krankenhaus ab, um dann über die Dresdner-Straße zum Praterstern zu fahren. Eine Reisezeit von 27 Minuten, unter Idealbedingungen. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Sommer überstehen soll, ohne dass sich mein Grant immer weiter steigert", kommentiert ein Pendler diese doch sehr kreative Routenwahl.

Ein User beschreibt seine frühmorgendliche Odyssee so: "Versuch mal aus dem nordöstlichen Niederösterreich reinzupendeln, das ist noch furchtbarer." In Deutsch-Wagram heißt es schon zum ersten Mal Schienenersatzverkehr, der 25 Minuten für eine Station braucht, dann bis Floridsdorf, wieder Schienenersatzverkehr mit 30 Minuten. Macht zwei Stunden zusätzliche Reisezeit täglich.

"Maximal wütend"

"Ich bin maximal wütend", schreibt ein anderer Redditor, als er seinen neuen Arbeitswege mit S-Bahn, U6, U4 und D-Wagen beschreibt. Die Situation sei in der Tat "zum Auszucken", heißt es in einem anderen Kommentar. "Es ist ja nicht nur so, dass die S-Bahn nicht fährt, der Ersatzbus fährt einen unfassbaren Umweg, um dann jenseits des anderen Endes der Station stehenzubleiben, und meine natürliche Alternative, nämlich die Straßenbahnlinie 2, ist auch umgeleitet. Wird ein harter Juli."

Es sei spürbar, dass die Leute grantig und aggressiv sind, schreibt User "Redverdandi": "Ich mein klar mich zipft's auch an, aber man hat ja eh keine andere Option, als damit zu fahren und die nächsten drei Monate innerlich zu leiden."

Nur eine Userin kann der Lage auch etwas Positives abgewinnen: "Ich hab heut in der Früh auf meiner neuen Strecke 20 Seiten von meinem Buch gelesen, dann einen Powernap gemacht und gefrühstückt. Ich hab mich zeitweise echt gut gefühlt, bis mir wieder bewusst geworden ist, dass ich jedes Mal eineinhalb Stunden verliere."

Mehr Busse, gleiche Strecke

Wie der Kurier berichtet, hat man bei der ÖBB den Protest vernommen. Die Busse, die derzeit zwischen Praterstern und Floridsdorf als Schienenersatzverkehr unterwegs sind, wurden aufgestockt. Der Fünf-Minuten-Takt gilt nun zwischen 5.30 Uhr und 19.30 Uhr. Vor- und nachher fahren die Busse im Zehn-Minuten-Takt. Die Strecke und damit die 30-minütige Fahrtzeit bleiben aber unverändert.

Keine Sorge, alles wird schlimmer

Dass damit die Wogen in diversen Foren geglättet würden, darf angezweifelt werden. Ein User hat einen unschlagbaren Tipp parat: Man soll die Lage in diesem Jahr als Training verwenden, wenn die Bauarbeiten im kommenden Jahr erst richtig losgehen. Die Hauptbauarbeiten finden nämlich zwischen Herbst 2025 und Herbst 2027 statt. Zwischen September 2026 und Oktober 2027 ist dafür eine Streckensperre zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof erforderlich, wie es im offiziellen Zeitplan heißt. (pez, 7.7.2024)