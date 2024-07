Die EU-Kommission will nach E-Autos nun auch bei Halbleitern aus China genauer hinschauen. IMAGO/Jonathan Raa

Die EU-Kommission nimmt sich offenbar nach Elektroautos nun die Wettbewerbspraktiken bei bestimmten Halbleitern in China vor. Die Behörde habe damit begonnen, bei europäischen Unternehmen Informationen dazu einzuholen, wie sie den Kapazitätsaufbau in China bei Chips älterer Generationen bewerten, sagten zwei Insider. Ein Kommissionssprecher bestätigte am Freitag, dass Informationen zum Einsatz der Chips eingeholt würden. Bis September sollen die Antworten vorliegen.

Es handle sich um eine vergleichsweise breit angelegte Untersuchung, sagten die Insider, die nicht genannt werden wollten. Dabei gehe es nicht nur darum, woher Industriebetriebe ihre Chips beziehen, sondern auch um Fragen zu Produkten und Preisen, einschließlich eines Vergleichs mit den Wettbewerbern. Derartige Informationen sind allerdings nicht leicht zu beschaffen. Industriebetriebe, Flugzeugbauer, Autofirmen oder Gesundheitstechnikhersteller könnten zurückhaltend sein bei Angaben, wo sie die Chips kaufen. Diese Frage ist auch deswegen schwer zu beantworten, weil die Halbleiter in mehreren Schritten und in verschiedenen Ländern produziert und zu Prozessoren verarbeitet werden.

Befürchtung einer "Billig-Flut"

Bei den untersuchten Halbleitern geht es um Chips älterer Generationen, die in zahlreichen Geräten zum Einsatz kommen, von Küchengeräten über Autos bis hin zu Industrieanlagen. Chinesische Unternehmen investieren derzeit massiv in den Aufbau eigener Produktionsanlagen, auch als Reaktion auf Restriktionen aus den USA. Dabei profitieren sie von staatlichen Subventionen. Auf diese Weise reduzieren sie kurzfristig ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten. Zugleich schürt das aber Sorgen im Westen, dass Überkapazitäten aufgebaut werden, die dann zu Billigpreisen auf den Weltmarkt geworfen werden könnten.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte bereits im April bei einem Treffen mit US-Regierungsvertretern angedeutet, dass die EU-Kommission die Chipbranche unter die Lupe nehmen könnte. Erst am Donnerstag hatte sie vorläufige Anti-Dumping-Zölle auf Elektroautos aus China von bis zu 37,6 Prozent in Kraft gesetzt. Handelsexperten sehen das als Anzeichen dafür, dass die EU-Kommission stärker gegen Billigimporte aus China vorgeht. Sie verweisen auf einen 712 Seiten dicken Bericht vom April zu chinesischen Subventionen in verschiedenen Branchen.

Gemischte Reaktionen

In der Chipbranche werden mögliche Restriktionen für chinesische Hersteller unterschiedlich bewertet - abhängig davon, in welchem Teil der Wertschöpfungskette die Unternehmen jeweils tätig sind. So ist für Chipausrüster wie ASML der Aufbau von Fabriken in China ein wichtiger Umsatzbringer, weil sie die nötigen Maschinen liefern.

Für Chiphersteller wie Infineon, STMicroelectronics oder NXP aus den Niederlanden ist das Bild gemischt: Einerseits bekommen sie die Konkurrenz durch chinesische Hersteller zu spüren, andererseits verfügen sie über eigene Geschäfte in China. (APA, 7.7.2024)