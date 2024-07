20.15 KABARETT

Kabarettstars unter Sternen: Andreas Vitásek & Friends Vor der Kulisse der Burg Güssing startet Intendant Andreas Vitásek mit Thomas Stipsits, Lukas Resetarits, Eva Maria Marold, Christof Spörk sowie Viktor Gernot und Überraschungsgast in den Güssinger Kultursommer. Bis 21.35, ORF 3

20.15 DOKU

Generation Porno – Wir müssen reden Während in ORF 2 Liebesg’schichten und Heiratssachen in die neue Saison starten, widmet sich Puls 24 der Pornografie. Die Doku verspricht Alternativen und "endlich über Porno zu reden", und zwar mit "Visionären und Andersdenkern". Um 21.20 Die Porno Revolution – wie Social Media die Pornoindustrie veränderte. Bis 22.30, Puls 4

21.10 MAGAZIN

Thema Burlesque – die Kunst des erotischen Entkleidens / Wir sind Europameister: die Randsportarten / Blechlawine in den Dörfern. Bis 22.00, ORF 2

21.35 REPORTAGEN

Alltagsgeschichten Zwei Folgen der legendären Reportagenreihe von Elizabeth T. Spira, zuerst ein Besuch von 1991 Am Gürtel, dann ab 22.20 das Porträt Markthalle Wien-Mitte von 1995. Bis 23.10, ORF 3

21.45 THRILLER

French Connection – Brennpunkt Brooklyn (USA 1971, William Friedkin) Nicht nur wegen einer haarsträubenden Verfolgungsjagd noch immer das Maß aller Dinge in Sachen Drogenthriller – mit Gene Hackman und Roy Scheider. Bis 23.25, Arte

Ist einem großen Heroinschmuggel auf der Spur: Gene Hackman alsDrogenfahnder "Popeye" Doyle in "French Connection", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Die große Verführung Das Architekturzentrum Wien nimmt den Tourismus ins Visier, das Domquartier in Salzburg zeigt Meisterwerke von Canaletto bis Tizian, und Regisseur Joachim A. Lang sowie Schauspieler Robert Stadlober sind anlässlich ihres neuen Films Führer und Verführer im Studio zu Gast. Ab 23.30 ist der zweite Teil der Doku Soundtrack of Arts: Goya – Mondrian – Madonna zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.25 HORROR

Der Exorzist (The Exorcist, USA 1973, William Friedkin) Flüche und Verrenkungen, die für aufgestellte Nackenhaare sorgen: Mit Der Exorzist brachte US-Regisseur William Friedkin 1973 einen bis heute viel parodierten und zitierten Horrorfilmklassiker in die Kinos. In die Rolle des Teufelsaustreibers schlüpfte der aus vielen Ingmar-Bergman-Filmen bekannte Schwede Max von Sydow. Bis 1.25, Arte

0.05 SATIRE

Eins, zwei, drei (One, Two, Three, USA 1961, Billy Wilder) C. R. MacNamara (James Cagney), Coca-Cola-Filialboss im Westberlin des Jahres 1961, setzt alles daran, sein Imperium über den Eisernen Vorhang hinweg in den Osten auszudehnen. Für Komplikationen sorgt seine Tochter, die heimlich einen Jungkommunisten (Horst Buchholz) heiratet. In Billy Wilders rasanter Satire bekommen inmitten des Kalten Krieges alle ordentlich ihr Fett ab. Bis 1.50, HR

(Karl Gedlicka, 8.7.2024)