Die Lebenserhaltungskosten in Barcelona sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Barcelonas Bürgermeister will Kurzzeitvermietungen bis 2028 abschaffen

Verärgerte Demonstrantinnen mit Wasserpistolen in Barcelona. REUTERS/Bruna Casas

Bei einer Demonstration gegen Massentourismus in Barcelona zielten einige Teilnehmende mit Wasserpistolen auf Touristen in der beliebten Las Ramblas-Promenade. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Fast 3 000 Personen nahmen demnach an dem Protest teil. Rufe wie "Touristen raus aus unserem Viertel" wurden vor Hoteleingängen skandiert.

Auf den Schildern der Demonstrantinnen und Demonstranten waren Aufschriften wie "Tourists Go Home", "Barcelona is not for sale" und "Dear Tourist, Balconing is Fun" zu lesen. Mehr als zwölf Millionen Touristen reisten laut Angaben der örtlichen Behörden im vergangenen Jahr nach Barcelona.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten protestierten an beliebten Touristen-Hotspots. REUTERS/Bruna Casas

Stark gestiegene Mieten

Der Massentourismus hat die Lebenserhaltungskosten für Einheimische in den letzten Jahren enorm in die Höhe getrieben. Die Wohnkosten sind in den letzten zehn Jahren um 68 Prozent gestiegen. Allein im Juni waren die Mieten bereits um 18 Prozent teurer als im Vorjahr.

Barcelonas Bürgermeister kündigte im Juni an, alle Kurzzeitvermietungen bis 2028 abzuschaffen. Die Ankündigung könnte zu einem Rechtsstreit führen und wird vom Verband für Touristenapartments abgelehnt, der behauptet, dass dies nur den Schwarzmarkt ankurbeln würde. Die Proteste in Barcelona folgen auf ähnliche Demonstrationen in Touristenhochburgen wie Malaga, Palma de Mallorca und den Kanarischen Inseln. (red, 7.7.2024)