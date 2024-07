Jorge Martin landet im Kiesbett, während Francesco Bagnaia zum Sieg fährt. EPA/MARTIN DIVISEK

Hohenstein-Ernstthal - Francesco Bagnaia geht nach seinem vierten Sieg in Folge als WM-Führender der MotoGP in die Sommerpause. Der Weltmeister profitierte am Sonntag am Sachsenring von einem Sturz des bis dahin führenden Titelrivalen Jorge Martin zwei Runden vor dem Ende. Linkskurs-Liebhaber Marc Marquez fuhr von 13 vor seinem Bruder Alex aufs Stockerl. Damit standen erstmals seit Nabuatsu und Takuma Aoki wieder zwei Brüder am MotoGP-Podest, das diesmal komplett in Ducati-Hand war.

In Führung liegend setzte Martin - der Sprint-Sieger vom Samstag - seine Maschine in einer Rechtskurve ins Kiesbett und vergab so leichtfertig den Sieg. Nach der Zieldurchfahrt eilte Bagnaia zu zwei Kindern auf der Tribüne, die ihm ein besonderes Plakat gewidmet hatten. Der Italiener schenkte den beiden seine Knieschleifer und lächelte glücklich. "Es könnte nicht besser sein", sagte der neue WM-Spitzenreiter, der bislang 222 Punkte gesammelt hat. Bagnaia liegt nun zehn Punkte vor dem Spanier. Mit seinem 24. Sieg ist der Italiener nun der erfolgreichste Ducati-Rennfahrer vor Casey Stoner (23).

Marc Marquez sagte: "Es war ein fantastisches Wochenende, wir hatten zwar einige Probleme, aber das Team hat nicht aufgegeben." Er ist in der WM hinter Jorge Martin (212) WM-Dritter (166).

Die KTM-Piloten fuhren wie im Sprint hinterher. Pedro Acosta wurde Siebenter, Brad Binder Neunter, Jack Miller 13. Auf dem Sachsenring sorgten 252.826 Fans bei diesem Wochenende für einen Zuschauerrekord. Nie waren mehr Fans zu einem deutschen WM-Lauf gekommen. (APA, sid, red, 7.7.2024)

Motorrad-Ergebnisse Grand Prix von Deutschland am Sonntag in Hohenstein-Ernstthal (Sachsenring):

MotoGP:

1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 40:40,064 Min.

2. Marc Marquez (ESP) Ducati +3,804 Sek.

3. Alex Marquez (ESP) Ducati +4,334.

Weiter: 7. Pedro Acosta (ESP) Tech3-KTM +14,746 - 9. Brad Binder (RSA) KTM +15,084 - 13. Jack Miller (AUS) KTM +25,425 - 14. Augusto Fernandez (ESP) Tech3-KTM +25,495.

Ausgeschieden: Jorge Martin (ESP) Pramac-Ducati

WM-Stand (nach 9 von 20 Stationen):

1. Bagnaia 222

2. Martin 212

3. M. Marquez 166.

Weiter: 6. Acosta 110 - 7. Binder 108 - 16. Miller 35 - 17. Fernandez 17