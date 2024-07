In dem Nest, in dem schon fünf Küken groß geworden sind, sitzen zwei neue kleine Schreihälse

Essen ist da! Das Rotschwänzchen hat eine Eintagsfliege erwischt. (Belichtungszeit 1/1000 Sek., Blende f5, Lichtempfindlichkeit ISO 3200, Brennweite 300 mm, Crop) Michael Simoner

Waren Sie schon einmal in einer Kindertherme? Wenn ja, dann wissen Sie, was "lebhaft" bedeutet. So ähnlich geht es bei uns derzeit im Garten zu. Die neue Generation von Vogerln ist da. Junge Kohlmeisen, Blaumeisen, Spatzen, Grünlinge und Kleiber hüpfen von Ast zu Ast, erobern einen Baum nach dem anderen. Es zwitschert und pfeift von früh bis spät. Kleine Ästlinge werden nach Verlassen des Nestes noch ein paar Tage gefüttert, danach müssen sie allein zurechtkommen. Und die Eltern können endlich entspannt ihren Hobbys nachgehen. Stimmt natürlich nicht. Denn kaum sind die Kinder aus dem Haus, beginnen viele Singvögel wieder von vorn. Eine zweite Jahresbrut ist häufig. Bei manchen Arten geht sich sogar eine dritte aus.

Vielleicht können Sie sich noch an die Rotschwänzchen erinnern, von denen ich Ihnen Ende Mai hier an dieser Stelle erzählt habe. In dem Nest, das die Vögel über einem Schaltkasten im überdachten Zugang zu einer Werkstatt gebaut haben, sind fünf Küken groß geworden und inzwischen ausgeflogen. Als ich Mitte Juni das vermeintlich leere Nest inspizierte, war es zu meiner Überraschung reloaded. Drei neue Eier lagen drinnen. Und nun piepst es schon wieder gewaltig. Allerdings haben es diesmal nur zwei Küken geschafft. Sie sind noch sehr klein, reißen aber schon ihre gelben Schnäbel auf, als ob sie die ganze Welt verschlingen wollten.

Futterangebot hat sich verändert

Wir sind uns ziemlich sicher, dass es die gleichen Elternvögel sind, die hier eine zweite Runde für den Nachwuchs drehen. Nicht, dass wir sie wirklich wiedererkennen würden. Aber sie sehen auch nicht merklich anders aus. Außerdem verwenden sie die gleichen Umwege, um etwaigen Fressfeinden nicht den direkten Weg zum Nest zu verraten. Und sie verharren beim Futterholen auf den gleichen Ausgucken, obwohl es dafür auch viele andere Möglichkeiten in der näheren Umgebung gäbe. Auf jeden Fall sind es Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros). Die sind schlichter gefärbt als ihre selteneren nahen Verwandten, die Gartenrotschwänze (Phoenicurus phoenicurus).

Zwei hungrige Mäuler zu stopfen ist nicht so stressig wie den Hunger von Fünflingen zu stillen. Die Elternvögel lassen sich nun vergleichsweise länger Zeit, bis sie mit Futter zurückkehren. Manchmal zehn Minuten. Das ist zwar auch nicht gerade selten, aber als fünf Racker das Nest rockten, kam der Nachschub im Minutentakt. Auch die Leckerlis selbst haben sich verändert. Im Mai waren es hauptsächlich Raupen und Larven, die den Küken serviert wurden. Nun ist der Anteil von geschlüpften Insekten wesentlich größer geworden. Es ist kein Zufall, dass Rotschwänzchen zur Familie der Fliegenschnäpper gehören.

Ursprünglich in den Bergen zu Hause

In Bäumen sucht man Nester von Hausrotschwänzchen vergeblich. Sie sind klassische Nischenbrüter. Das steckt sozusagen in ihren Genen. Denn ursprünglich waren sie in Berg- und Felsregionen zu Hause. Mitte des 19. Jahrhunderts haben sie dann entdeckt, dass es auch in menschlichen Siedlungen viele Nischen, Spalten und offene Hohlräume für ein Eigenheim gibt. Den Winter verbringen Rotschwänzchen meistens im Mittelmeergebiet (würde ich auch gern). Auf die Reise machen sie sich erst im Oktober, also viel später als andere Zugvögel. Und sie kommen auch früher zurück. Manchmal schon im Februar, meistens im März. Meine Oma hat immer gesagt: "Ohne Rotschwanzerl gibt's keinen Frühling." Wie wahr. (Michael Simoner, 10.7.2024)

In der zweiten Runde lagen drei Eier im Nest der Rotschwänzchen, zwei Küken haben es geschafft. (Smartphone-Foto) Michael Simoner

Das Futter wird nicht auf direktem Weg ins Nest geflogen. Bei mehreren Stopps vergewissern sich die Rotschwänzchen, dass keine Feinde in der Nähe sind. (1/400 Sek., f4, ISO 2200, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Die Fütterung geht schnell, manchmal muss ein wenig nachgestopft werden. (1/1000 Sek., f5.6, ISO 3200, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Der Anteil von fertigen Insekten als Futter (hier könnte es sich auch um die Nymphe einer Heuschrecke handeln) ist im Vergleich zum Mai merklich größer geworden. (1/1000 Sek., f4, ISO 3200, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Die Kleinen sind untergetaucht. Erst nach einem leisen Piepser des Futterlieferanten werden sie ihre offenen Schnäbel nach oben recken. (1/1000 Sek., f4, ISO 3200, 300 mm, Crop) Michael Simoner

Totholz ist eine Einserbank auf der Suche nach Leckerlis für die Küken. (1/400 Sek., f4, ISO 3200, 300 mm) Michael Simoner

Weiß der Kuckuck, wo die Rotschwänzchen immer diese fetten, grünen Larven auftreiben. (1/1000 Sek., f5.6, ISO 3200, 300 mm, Crop) Michael Simoner