Gareth Southgate brachte ein gequältes "Sorry" über die Lippen, als er auf die so unattraktive Spielweise seiner englischen Nationalmannschaft angesprochen wurde. "Wenn es nicht gefällt, tut es mir leid", sagte der Trainer und stellte sich nach dem Einzug ins EM-Halbfinale schützend vor seine Spieler: "Das sind nicht einfach nur Fußballspiele, sondern nationale Events mit riesigem Druck. Und wir sind jetzt im dritten Halbfinale beim vierten großen Turnier. Nicht so schlecht, oder?"

Da kann man echt nicht widersprechen, aber selten noch in der Geschichte des Fußballs hat eine Mannschaft mit einer derart unattraktiven Spielweise derart viel erreicht. Southgate galt immer als Problem, jetzt ist er offenbar die Lösung, die Welt steht nicht mehr lange. Anders ausgedrückt: Die Engländer machen so viel falsch, dass es schon wieder richtig ist. Die mit Topstars wie Harry Kane und Jude Bellingham gespickte Mannschaft gibt beharrlich Rätsel auf. Auch am Samstag gegen tapfere und eigentlich bessere Schweizer.

Einer Einzelaktion von Bukayo Saka (80.) zum 1:1, der Nervenstärke der Elfmeterschützen (5:3) und einer Parade von Jordan Pickford war es zu verdanken, dass die Engländer nun tatsächlich im Halbfinale stehen. Am Mittwoch geht es in Dortmund gegen die Niederlande.

Southgate nutzte die Pressekonferenz in Düsseldorf, um die "Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Mentalität" zu stärken. "Da sind ganz junge Männer im Mittelpunkt, unser Team war von Beginn an unter enormem Druck", rief Southgate all den Kritikern und Nörglern zu. Er sei "so, so stolz" auf seine Spieler, weil diese es "so, so gut" machten. Es benötige weit mehr als fußballerische Klasse, um bei einem Turnier erfolgreich zu sein, sagte der 53-Jährige: "Man muss Wege finden, um Spiele zu gewinnen."

Und dies gelinge England bisher trotz aller Mängel: "Diese Spieler zeigen unglaubliche Qualitäten: Charakter, Widerstandsfähigkeit. Sie nehmen jede Herausforderung an, sind zweimal nach Rückstand zurückgekommen und haben ein Elfmeterschießen gewonnen."

England spiele "wie ein Löwe im Käfig, der erst reagiert, wenn man ihn reizt", schrieb die Daily Mail. Dass England unter den besten Vier steht, obwohl es "noch nicht mal in Bestform" war, nähre "die Hoffnung, dass sie es diesmal bis zum Ende durchziehen können", kommentierte der Mirror.

Auch Southgate sprach inmitten seiner Lobeshymnen von Potenzialen, die seine Mannschaft noch erschließen könne. "Wir erzielen nicht viele Tore", sagte er. In fünf Turnierspielen waren es fünf, also könne die Offensive nachlegen, aber, Vorsicht! Dies soll bloß nicht als öffentliche Kritik zu verstehen sein.

Southgates Rechtfertigung

"Wir haben gegen drei Teams gespielt, die auf eine Fünferkette gesetzt haben und sehr gut organisiert waren", sagte Southgate. Dazu seien die Plätze in Deutschland "ein bisschen holprig, da braucht man den Extrakontakt, und dann ist der freie Raum wieder weg. „Nichts ist einfach. Wir haben viel erreicht, aber wir sind noch nicht am Ende."

Saka, gegen die Schweiz ein Licht in der Finsternis (verwertete auch einen Elfer), sah das genauso. "Es sind hoffentlich zwei Spiele, die unsere Leben ändern." Southgate könnte am 14. Juli nach dem gewonnenen EM-Titel sagen: "Sorry." (Christian Hackl, 7.7.2024)