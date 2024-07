Die Niederlande stehen zum ersten Mal seit 20 Jahren im EM-Semifinale. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Naar links!" Döpdödödödöp! "Naar rechts!" Döpdödödödöp! "Naar links …" Die niederländischen Fans feierten nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen die Türkei enthusiastisch im Berliner Olympiastadion. Sie sprangen nach Schlusspfiff auf den Tribünen seitlich hin und her, wie es der Partyhit Links, rechts der Band Snollebollekes vorgibt. Auf dem Rasen machten die Spieler synchron mit. Oranje steht zum ersten Mal seit zwanzig Jahren im EM-Semifinale! "Für das ganze Land ist es etwas Besonderes. Wir sind eine kleine Nation", sagte Bondscoach Ronald Koeman.

Die Elftal war gut ins Viertelfinale gestartet, gab danach aber die Spielkontrolle komplett an die Türkei ab und kassierte folgerichtig das 0:1. Wout Weghorsts Einwechslung leitete nach der Pause die Wende ein. Der Strafraumstürmer, der gegen Polen den späten Siegtreffer erzielt hatte, beschäftigte die türkische Abwehr, der Druck stieg an. Seine Kopfballvorlage verpasste Memphis Depay (51.) nur knapp, sein Volleyabschluss wurde noch pariert (70.). Beim folgenden Corner gelang Oranje aber der Ausgleich. "Es ist ein Albtraum, gegen ihn zu spielen", beschrieb Verteidiger Ake seinen Teamkollegen "Er ist körperlich stark, eine Nervensäge im Strafraum. Er kämpft um alles, rennt überall hin. Er hilft uns sehr."

Aushilfsgoalie

Die wichtigste Aktion hatte Weghorst im eigenen Strafraum (65.). Nachdem Goalie Bart Verbruggen einen Aufsetzer nur abprallen lassen konnte, landete die Kugel genau vor einem Türken. Als dieser schon zum Schuss ausholte, spitzelte der am Boden liegende Weghorst die Kugel in höchster Not weg. "Wir hatten heute etwa sechs Torhüter", sagte Verbruggen. "Es gab so viele Jungs, die sich mit aller Kraft vor den Ball geworfen haben."

Die Niederlande gehörten vor Turnierbeginn nicht unbedingt zu den Topfavoriten. Die Monate davor verliefen holprig. Verletzungsprobleme erschwerten es Koeman, eine Stammelf zu finden. Das Team ist reifer als bei früheren Turnieren, die Verteidigung rund um Ake (ManCity) und Virgil van Dijk (Liverpool) ist das Prunkstück.

Offensiv fehlt aber mit Ausnahme von Cody Gakpo (Liverpool, sechs Tore bei Großereignissen) im Vergleich zu früheren Generationen (Sneijder! Robben!) der Wow-Effekt. Xavi Simons (Leipzig) zeigte sich im Nationalteam zu wankelmütig. Depay wird mit 46 Toren zwar bald Rekordtorschütze Robin van Persie (50) ablösen, aber Atletico Madrid lässt ihn wohl nicht ohne Grund ziehen. Andere Topteams haben vorne mehr Starpower. Nach Frenkie de Jongs Ausfall mit einer Knöchelverletzung steht die Elftal zudem ohne den Taktgeber da, um den das ganze Spiel aufgebaut war.

In der Todesgruppe D war man zwar nach zwei Spieltagen bereits durch, überzeugte aber nicht so wirklich. Nach dem 2:3 gegen Österreich herrschte Krisenstimmung. Der deutsche Taktikexperte Tobias Escher überreichte Koeman den wenig schmeichelhaften Titel der wirrsten Taktik: "Die Niederländer wechseln von Spiel zu Spiel Formation wie Herangehensweise. Gegen Polen pressten sie offensiv, gegen Frankreich zogen sie sich zurück, gegen Österreich machten sie mal dies, mal das."

Vielleicht kam die Pleite zum richtigen Zeitpunkt. Einerseits führte der Schock zu einer harten Aussprache in der Oranje-Kabine, die die Truppe wohl noch enger zusammenschwor. Andererseits spülte sie die Elftal als Gruppendritten wegen anderer unerwarteter Ergebnisse auf den leichtesten Turnierzweig in der K.-o.-Runde. Ideal, um in den Flow zu kommen. Gegen Rumänien (3:0) folgte prompt die beste Leistung. Gegen die Türkei bewies Oranje Moral. Und plötzlich steht man am Mittwoch (21 Uhr, live Servus TV) im Semifinale gegen England.

Wout Weghorst brachte einmal mehr als Joker die Oranje-Wende. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der Traum vom Titel

Rund 75.000 Oranje-Fans werden in Dortmund erwartet. Der letzte Sieg gegen eine Topnation gelang im September 2022 gegen Belgien (1:0). Seither konnte man Frankreich, Deutschland, Kroatien, Italien und Argentinien nicht bezwingen. Koeman: "Wenn man ein Halbfinale spielt, will man auch das Finale erreichen." Chancen konnte man sich bisher gegen jedes Team rausspielen, zeigte vor allem nach eigenen Toren in der K.-o.-Runde Spiellaune, ließ den Ball laufen. In der Heimat wird diskutiert, ob man mit Weghorst statt Depay in der Startelf mehr Durchschlagskraft hätte. Der Joker kommentierte dies nicht, träumt vom großen Coup: "Es ist echt drin", sagt der in der letzten Saison von Burnley an Hoffenheim ausgeliehene Stoßstürmer. "Das Gefühl war immer da und wächst, es wird immer größer und größer." (Andreas Gstaltmeyr, 7.7.2024)