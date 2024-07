Auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Heim-EM ausgeschieden ist, lässt sich bereits sagen: Deutschland erweist sich als wunderbarer Gastgeber und Organisator. Fans und Mannschaften der Teilnehmerstaaten sind durchwegs begeistert. Es ist durchaus ein zweites "Sommermärchen" der guten Stimmung, der positiven gesellschaftlichen Wirkung – fast so wie bei der WM 2006.

Die Geste der Grauen Wölfe ist in Österreich per Gesetz verboten, in Deutschland leider nicht. IMAGO/Michael Taeger

Das tut uns allen in Europa gut. Umso trauriger sind die Vorfälle, die sich um das türkische Team seit dem Wolfsgruß von Verteidiger Merih Demiral im Spiel gegen Österreich entwickelten. Diese Geste der faschistischen Grauen Wölfe ist in Österreich per Gesetz verboten, in Deutschland leider nicht.

Nicht alles, was nicht verboten ist, sollte auch akzeptiert werden. Wenn ein ganzer Block türkischer Fans im Stadion per Wolfsgruß seine Einstellung hochreckt, zeigt das ein ernstes Problem der Integration, der demokratischen Gesinnung.

Damit muss sich die deutsche Politik befassen. Für den Umgang mit Fans ist die Polizei zuständig. Die europäische Fußballunion Uefa regelt das Verhalten der Sportler und Verbände. Es war richtig, Demiral zu sperren. Politische Manifestationen haben im Sport nichts verloren, egal welcher Art. Dass das ausgerechnet im Berliner Olympiastadion ablief, ist bitter. Es wurde für die Spiele 1936 gebaut, ein Prestigeprojekt Hitlers. In einer Woche findet dort das Finale statt – zum Glück ohne türkische Spieler und ihre radikalen, wölfischen Fans. (Thomas Mayer, 7.7.2024)