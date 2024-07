Eine Geburt ist der Beginn neuen Lebens. Früher einmal war das Risiko, diese Geburt nicht zu überleben, relativ hoch – für die Mutter und das Kind. Die Geburt ist ein Prozess, so mythenumwoben wie kaum ein anderer. So religiös besetzt, wie man einen Frauenkörper mit seinen Fähigkeiten nur besetzen kann: Wer die Frauenkörper kontrolliert, kontrolliert die Zukunft.

Maria war zum real dargestellten Gebären nach Hause gekommen, eine kirchliche Hausgeburt quasi. Mariendom Linz / Ulrich Kehrer

Die Reinheit dieses zu kontrollierenden Frauenkörpers ist genau nach verschiedenster Bedeutung geregelt – in so gut wie allen Religionen mit einem patriarchalen System. Also so gut wie in allen Religionen. Die Frau schenkt Leben. Das ist gefährlich, unverständlich, seltsam. Lange wurde dieser Prozess als etwas Schmutziges, Beängstigendes, zu Beschönigendes betrachtet. Deswegen war die gebärende Maria als Kunstprojekt so wichtig, so bewegend, so versöhnend. Eine schreiende Frau, die gerade Leben schenkt: ein Urmythos von Kraft und Mut. Ein Projekt, das völlig zu Recht genau dort ausgestellt wurde, wo es eben ausgestellt worden ist: im Kunstraum des Linzer Doms. Maria war zum real dargestellten Gebären nach Hause gekommen, eine kirchliche Hausgeburt quasi.

Nicht jedes Gemüt war für diese simple Wahrheit erreichbar. Die Köpfung der Gebärenden ist eine Kriegserklärung an das Weibliche, es ist nackte, ungeschönte Gewalt. Diese Gewalt ist nun ebenso ungefiltert dem Auge des Betrachters ausgesetzt worden wie die Geburt selbst. (Julya Rabinowich, 7.7.2024)