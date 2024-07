Viktor Orbán und seine Fidesz Partei streben an, mit dem neuen Bündnis PfE die drittstärkste Kraft im EU-Parlament zu werden. IMAGO/Valeriy Sharifulin

Brüssel – Europas Rechtsaußen-Parteien wollen am Montag in Brüssel mit den "Patrioten für Europa" (PfE) die drittstärkste Fraktion im neuen EU-Parlament ins Leben rufen. Die von der FPÖ, Viktor Orbáns ungarischer Fidesz sowie der populistischen ANO aus Tschechien neu gegründete Gruppe fand in den vergangenen Tagen immer mehr Unterstützung. Die für die Gründung einer Parlamentsfraktion erforderlichen 23 Mandatare aus sieben EU-Ländern dürften die "Patrioten" erreichen.

Beteiligen an der neuen Fraktion wollen sich unter anderem die niederländische Freiheitspartei von Geert Wilders. Interesse bekundeten die Parteien Lega (Italien), Chega (Portugal) und Vox (Spanien). Auch die Dänische Volkspartei und der belgischen Vlaams Belang wollen beitreten. Noch ist unklar, wie sich der französische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen verhalten wird. Der RN stellte bisher die größte Gruppe der in Auflösung befindlichen rechten EU-Parlamentsfraktion ID (Identität und Demokratie). Innerhalb der ID gab es bereits vor der EU-Wahl Streitigkeiten, nachdem die deutsche AfD auf Betreiben des RN ausgeschlossen wurde. (APA, 7.7.2024)