Das Bergresort Hauser Kaibling in Haus im Ennstal, Steiermark, ist eines der Vorzeigeprojekte von Alps Resorts. Das Chaletdorf verfügt über 460 Betten und brachte es im Vorjahr auf 90.000 Nächtigungen, vorwiegend von Gästen aus Deutschland und Österreich. Foto: Alps Resorts / Flo Taibon

Von null auf 100: So könnte man den rasanten Aufstieg von Alps Resorts zum mittlerweile größten touristischen Unterkunftgeber Österreichs beschreiben. Gestartet im Juli 2011 mit Übernahme zweier Ferienanlagen in der Steiermark hält man inzwischen bei 41 Resorts mit knapp 1500 Wohneinheiten, verteilt auf Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Bayern. Inzwischen fliegen dem Tiroler Aparthotel- und Apartmentbetreiber fast im Wochenrhythmus Angebote zu, den Betrieb irgendeines Hotels irgendwo im Land zu übernehmen.

"Das ist seit einem Jahr ein starkes Thema", sagt Thomas Payr, Geschäftsführer von Alps Resorts, dem STANDARD. Vor eineinhalb Jahren habe man erstmals einen eigentümergeführten Betrieb übernommen. Drei Generationen sei das Haus von derselben Familie geführt worden. "Die haben gesagt, wir wollen im Eigentum bleiben, den Betrieb und die Vermarktung aber nicht mehr machen – bitte übernehmt. Das haben wir getan, und es funktioniert gut", sagt Payr.

Vielfältige Gründe für Aufgabe

Man sei mit vielen Hoteliers im Austausch, die eine Exitstrategie verfolgten. Payr und verweist darauf, dass Alps Resorts nie die Immobilie übernimmt, sondern nach sorgfältiger Prüfung des Potenzials höchstens den Betrieb. Die Gründe für das Loslassen seien vielfältig und reichten von wirtschaftlichen Problemen, die notwendige Investitionen unmöglich machten, bis hin zu fehlenden oder desinteressierten Nachfolgern. Oder es gibt Kinder im Haus, die noch jung sind und nicht wissen, ob sie einmal in das Hotelbusiness einsteigen wollten. Da gehe es meist um eine Überbrückung für sechs, sieben Jahre. Auch das ein Szenario, auf das sich Alps Resorts fallweise einlasse.

Steht laut Eigenangaben im Austausch mit vielen Hoteliers, die den Betrieb abgeben möchten: Thomas Payr, Geschäftsführer von Alps Resorts. Foto: Alps Resorts / Flo Taibon

Einen Schub hat Urlaub für Selbstversorger, den der Gründer und 100-Prozent-Eigentümer von Alps Resorts, Gerhard Brix Senior, 2011 als touristische Nische entdeckt hat, während der Pandemie erfahren. Sicherheit war unter Urlaubern großgeschrieben. Unnötige Kontakte vermeiden, hieß es, nur kein Risiko eingehen. Viele hätten in dieser Zeit Aparthotels und Ferienhäuser kennen- und schätzen gelernt, in denen sie vorher wahrscheinlich nie eingecheckt hätten, vermutet Payr. Von dieser Klientel seien viele zu Wiederholungstätern geworden. Nicht ständig, aber anlassbezogen würden sie das immer wieder machen, etwa wenn sie im Familienverband oder mit Freunden auf Wander- oder Skiurlaub sind und unter sich sein möchten.

Auch zahlreiche Chaletdörfer gehören zum Grundbestand von Alps Resorts, darunter das vor vier Jahren eröffnete Bergresort Hauser Kaibling in Haus im Ennstal. Die dort vorhandenen 460 Betten hätten zuletzt an die 90.000 Nächtigungen gebracht. Die allermeisten Resorts hätten 52 Wochen im Jahr geöffnet, wehrt sich Payr gegen pauschal geäußerte Anschuldigungen, in Chaletdörfern steckten verdeckte Zweitwohnsitze.

Wer mit Familie oder Freunden auf Wander- oder Skiurlaub ist, hat gerne Privatsphäre auch im Urlaub: Blick in das Innere eines Chalets im Bergresort Hauser Kaibling in Haus im Ennstal. Foto: Alps Resorts / Flo Taibon

Rund 200 ganzjährig beschäftigte Mitarbeiter bei Alps Resorts haben im Vorjahr rund 52 Millionen Euro umgesetzt, knapp 65 Millionen Euro könnten es heuer werden. Von den zwei Resorts werde man sich, weil zu klein, trennen. Schwerpunkt der Expansion sei weiterhin Österreich, man schaue sich aber auch den süddeutschen Raum sowie Südtirol genauer an, sagt Payr. Auch die Gastroschiene der Marke Alps Kitchen, Antwort von Alps Resorts auf die im Rückzug befindliche Wirtshauskultur im Alpenraum, soll weiter gestärkt und ausgebaut werden. (Günther Strobl, 8.7.2024)