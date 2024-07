Vor 75 Jahren wurde die Nato gegründet, heute sieht sich die Allianz vor neuen Herausforderungen. Vor allem der Krieg gegen die Ukraine steht im Fokus des Jubiläumsgipfels in Washington. AP/Noah Berger

Die Nato ist stärker denn je, und sie wird sich in den kommenden Monaten und Jahren insbesondere an der Ostflanke Europas noch mehr engagieren, vor allem aber die Ukraine im Krieg mit Russland mehr denn je unterstützen. Das ist die Hauptbotschaft, mit der Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch im Nato-Rat den Jubiläumsgipfel in Washington eröffnen wird.

Das Bündnis war 1949, vor etwas mehr als 75 Jahren, gegründet worden. Seit dem letzten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr in der litauischen Hauptstadt Vilnius ist die Allianz auf 32 Mitglieder angewachsen. Der damals vom türkischen Präsidenten Erdoğan und Ungarns Premier Orbán blockierte Beitritt Schwedens und andere Störmanöver der beiden sind inzwischen längst vergessen.

Stoltenberg wird in seinem Bericht an die Oberbefehlshaber dies- und jenseits des Atlantiks auch berichten, dass derzeit bereits 23 Mitglieder das Ziel erreicht haben, ihren Militärhaushalt auf "mindestens zwei Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung" anzuheben. So war das in Vilnius vereinbart worden. Vor fünf Jahren – also noch unter Donald Trump – waren es nur neun Staaten, die das Ausgabenziel erfüllten, was den damaligen Ex-Präsidenten dazu veranlasst hatte, den Europäern mit einem Ende der Allianz zu drohen.

Das Problem der Nato heißt Trump

AFP

Donald Trump als Elefant im Raum

Genau das, Trumps brutale Attacken gegen die Verbündeten, ist in den Nato-Staaten eben nicht in Vergessenheit geraten. Umso mehr sollen beim Jubiläumsgipfel die Verdienste des aktuellen US-Präsidenten hervorgehoben werden: seine erfolgreichen Bemühungen, die Partner nach dem russischen Angriffskrieg im Februar 2022 zusammenzuhalten. Seine Hartnäckigkeit, trotz aller Widerstände riesige Milliardenhilfen für die Ukraine durch den Kongress zu bringen, wird gewürdigt werden – fast 100 Milliarden Dollar, mehrheitlich für Waffen und Munition.

Vor allem aber, und das wird eine der Hauptbotschaften in Washington sein: Biden habe dafür gesorgt, dass die Hilfen für die Ukraine nachhaltig auch für die nächsten Jahre abgesichert sind, selbst wenn Trump, der sich um die Europäer wenig schere, ihn bei der Wahl im November schlagen und im Jänner 2025 erneut US-Präsident werden sollte. Der Republikaner Trump steht als Elefant immer im Raum.

Das liegt vor allem an der Debatte über den Gesundheitszustand Bidens, die durch seinen verpatzten TV-Auftritt in der Konfrontation mit Trump entstanden sind. Die Zweifel an seiner Amtsfähigkeit bestimmen die US-Innenpolitik. Am Abend des ersten Gipfeltages wird der US-Präsident im Weißen Haus einen Galaempfang für alle Gäste geben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird beim Gipfel ebenso erwartet wie die Regierungschefs der neuen Nato-Partner im asiatisch pazifischen Raum, von Japan über Südkorea und Indonesien bis Neuseeland.

Joe Biden will glänzen

Biden möchte dabei demonstrativ glänzen. Dass das Dinner ausgerechnet um 20 Uhr beginnt, ist lange geplant. Nach den Erklärungen, wonach Biden in Zukunft keine Termine nach dieser Zeit machen wolle, um sich mehr Ruhezeit gönnen zu können, wirkt das wie ein ironischer Konter gegen die Krankheitsgerüchte.

In der Sache selbst jedoch, bei der Verabschiedung der strategischen Pläne und Ziele, geht es um Handfestes. Die Ukraine-Politik der Allianz wird alles andere überragen. Die Nato soll "trumpfit" gemacht werden, es sollen also Beschlüsse fallen bzw. bekräftigt werden, die weit in die Zukunft reichen. Zum zweiten Mal wird dazu der Nato-Ukraine-Rat tagen, der in Vilnius eingerichtet worden war, um die Annäherung des Landes an das Bündnis zu beschleunigen.

Es wird eine Militärhilfe von 40 Milliarden Euro für die Ukraine fixiert, somit die Belieferung mit Waffen und Munition im Jahr 2025 gesichert. Zur Koordinierung und Abwicklung der Waffenlieferungen durch die Mitgliedsstaaten, die derzeit in den Händen des US-Verteidigungsministeriums liegen, im sogenannten Ramsteinformat, wird die Nato in Deutschland ein eigenes Logistikzentrum schaffen, das vom Hauptquartier in Brüssel gesteuert wird. So soll verhindert werden, dass eine künftige US-Regierung gegen den Willen der Partner in Europa den Schalter einfach umlegen kann.

Jens Stoltenberg off, Mark Rutte in

Eine der wichtigeren Entscheidungen ist auch die Bestätigung des neuen Generalsekretärs. Wie berichtet, wird der frühere niederländische Premierminister Mark Rutte am 1. Oktober den Norweger Jens Stoltenberg ablösen. Er hatte dem Bündnis seit zehn Jahren in dieser Funktion gedient und wird dementsprechend mit allen Ehren verabschiedet werden.

Die Wahl Ruttes war in diesem Zusammenhang kein Zufall. Wie Stoltenberg gilt der liberale Niederländer nach 14 Jahren an der Spitze einer Regierung als einer der erfahrensten Diplomaten überhaupt in der Welt. Auch ihm wird nachgesagt, dass er als Pragmatiker mit Trump zurechtkommen würde, sollte der erneut US-Präsident werden. (Thomas Mayer, 9.7.2024)