Die Nato will sich beim Jubiläumsgipfel in Washington geeint und stark präsentieren. Doch Zweifel an US-Präsident Joe Biden und Sorgen vor einem Wahlsieg Donald Trumps überschatten das Ereignis

Eigentlich will Joe Biden mit Rücksicht auf sein Alter keine offiziellen Termine nach 20 Uhr mehr wahrnehmen. Doch in dieser Woche macht der amerikanische Präsident, 81, eine Ausnahme: Am Mittwochabend empfängt er gleich 32 Staats- und Regierungschefs zum Dinner im East Room des Weißen Hauses. Die Gäste reisen zum großen Nato-Gipfel nach Washington an. Der Termin ist dem US-Präsidenten wichtig: Seit seiner Zeit als junger Senator hat er sich leidenschaftlich mit internationalen Problemen beschäftigt. Nun aber soll der Auftritt auf der Weltbühne ihm selber beim politischen Überleben helfen.

Beim Besteigen der Präsidentenmaschine legt sich Joe Biden ins Zeug und mimt den alten Haudegen. Doch hat er die Lage und das Amt wirklich noch eisern im Griff? REUTERS/Nathan Howard

Die Nato hat Grund zu feiern: 75 Jahre alt ist das Verteidigungsbündnis, das 1949 von zwölf Ländern zur Eindämmung der damaligen Sowjetunion gegründet wurde, im April geworden. Biden hatte damals die Zeit des Kalten Krieges selbst erlebt. Bei der Unterzeichnung des Nordatlantikvertrages war er sechs Jahre alt.

Diese Seniorität aber wird für den Staatschef zum ernsten Problem, seit er vor knapp zwei Wochen einen katastrophalen Fernsehauftritt mit zahlreichen Versprechern und Aussetzern hingelegt hat. Innenpolitisch ist Biden über das Wochenende weiter unter Druck geraten. Mehrere prominente Kongressabgeordnete fordern, dass er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zurückzieht, was Biden aber am Montag erneut wortreich ablehnte. Geschwächt ist auch das außenpolitische Standing des theoretisch mächtigsten Mannes der Welt.

Verwundbares Kraftpaket

Allen markigen Jubiläumsreden zum Trotz dürfte der Gipfel daher statt der Stärke eher die Verwundbarkeit des Verteidigungsbündnisses offenlegen. Schon kursieren Gerüchte, der russische Präsident Wladimir Putin oder Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un könnte die Turbulenzen im Weißen Haus für eine aktuelle Provokation ausnutzen. Vor allem aber fragen sich Diplomaten und Politiker aus Europa besorgt, was passiert, wenn die US-Demokraten ihre Personalprobleme nicht in den Griff bekommen und im Jänner tatsächlich Donald Trump ins Oval Office zurückkehrt.

In Washington wird von unterschiedlicher Seite gegen den geplanten Gipfel der Nato demonstriert. IMAGO/Probal Rashid

Derweil will der erfahrene Außenpolitiker Biden das internationale Top-Ereignis für eine politische Ego-Show nutzen. "Der Nato-Gipfel ist eine gute Gelegenheit, mich zu beurteilen", sagte er am Freitag im Sender ABC. Seinen innerparteilichen Kritikern riet er, die Äußerungen der hochrangigen Gäste zu verfolgen: "Hört zu, was die sagen!" Ein Vertreter des Weißen Hauses führte den Gedanken bei einem Pressecall weiter aus: Die Verbündeten wüssten genau, "wie erfolgreich" Biden sei. "Er hat die Allianz wiederbelebt und erweitert und sie gegen Putins Aggression geeint." Stolz rechnete er vor, dass zu Beginn von Bidens Regierungszeit lediglich neun Mitgliedsstaaten das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben erreicht hätten, nun seien es 23.

Biden: "Ich werde Trump schlagen"

Mit demonstrativ entschlossenem Kameralächeln dürfte Biden daher die Staats- und Regierungschefs begrüßen. Doch der 81-Jährige muss nicht von den Nato-Partnern wiedergewählt werden, sondern vom amerikanischen Volk. Und in Umfragen liegt er besorgniserregend deutlich hinter seinem republikanischen Herausforderer Trump. Der hat aus seiner Abneigung gegen die Nato nie ein Hehl gemacht und wiederholt mit einem Austritt der USA gedroht. Selbst wenn politische Beobachter bezweifeln, dass er diesen extremen Schritt umsetzen würde, steht Trumps unmissverständliche Ankündigung im Raum, nur jene Verbündeten zu verteidigen, die mindestens das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen.

Sorgenkind Ukraine

Am dramatischsten dürfte ein Regierungswechsel in Washington aber die Ukraine betreffen. Mit weiteren Militärhilfen der USA kann deren Präsident Wolodymyr Selenskyj dann nicht mehr rechnen. Im Gegenteil: Trump brüstet sich, den Krieg nach einem Wahlsieg zu beenden, "noch bevor ich im Oval Office eingezogen bin". Was ein "Deal" mit Kreml-Herrscher Putin bedeuten würde, kann man erahnen: Er würde wohl die Aufgabe der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine und eine Vereinbarung zur künftigen Neutralität des Restlandes umfassen.

Trump hat es offen als "Fehler" bezeichnet, Kiew eine Nato-Mitgliedschaft zu versprechen. Bei ihren Diskussionen über die letzten Feinheiten des Washingtoner Abschlusskommuniqués dürfte den Gipfelteilnehmern daher eines bewusst sein: Sollte der amerikanische Möchtegerndiktator im November die Wahl gewinnen, würde die "Brücke" hin zum Beitritt, die Kiew feierlich versprochen werden soll, ihren tragenden Pfeiler verlieren. (Karl Doemens aus Washington, 8.7.2024)