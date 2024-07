Während Frankreichs EM-Team erleichtert und stolz reagiert, will man in Berlin nun ebenfalls auf Allianzen gegen rechts-außen setzen

Die Erleichterung darüber, dass Marine Le Pens Rechts-außen-Block rund um den Rassemblement National (RN) schlussendlich nicht erste, sondern bloß dritte Kraft im französischen Parlament wird, war am Sonntagabend auch bei Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft deutlich zu spüren.

So defensiv "Les Bleus" bei der EM in Deutschland bisher spielerisch auftreten, so offensiv hatten sie vor der Wahl vor Le Pen gewarnt. "Ich gratuliere allen, die angesichts der Gefahr, die über unserem schönen Land schwebte, teilgenommen haben", schrieb Stürmer Marcus Thuram auf Instagram. "Es lebe die Vielfalt, es lebe die Republik, es lebe Frankreich. Der Kampf geht weiter." Abwehrspieler Jules Koundé sekundierte: "Herzlichen Glückwunsch an alle Franzosen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses schöne Land nicht von der extremen Rechten regiert wird."

Linksruck in Frankreich: Rechte nur auf Platz drei.

AFP

Auch abseits des Spielfelds reagierte Europa auf den – für die meisten – überraschenden Ausgang der Wahl im zweitgrößten EU-Land. "Vive la Republique", erklärte der sozialdemokratische EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni. Der Euro ist am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht ins Minus gerutscht.

"In Paris herrscht Begeisterung, in Moskau Enttäuschung, in Kiew Erleichterung. In Warschau ist man zufrieden", schrieb der polnische Ministerpräsident Donald Tusk auf dem Kurznachrichtendienst X. Tusk hatte im vergangenen Jahr nach acht Jahren PiS-Regierung seinerseits eine liberale Wende in Polen eingeleitet.

In Paris wurde nach Bekanntwerden der Ergebnisse gefeiert. REUTERS/Violeta Santos Moura

In Deutschland, wo Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der ersten Wahlrunde noch eine Wende nach rechts-außen in Frankreich befürchtet hatte, hält SPD-Außenpolitiker Michael Roth eine Entwarnung für verfrüht: "Die nationalistischen Populisten von rechts und links sind so stark wie nie. Die Mitte ist so schwach wie nie. Damit ist Emmanuel Macron krachend gescheitert", sagte er im Tagesspiegel.

"Lehre" für Ostdeutschland

Weil in Ostdeutschland in diesem Jahr in mehreren Bundesländern gewählt wird und die Rechts-außen-Partei AfD in Umfragen vielerorts führt, wurde die Wahl in Frankreich in Berlin besonders genau beobachtet. Armin Laschet, einst Kanzlerkandidat der Union und aktuell in der CDU für Außenpolitik zuständig, lobt den Umstand, dass "weder die Rechtsextremen um Frau Le Pen noch die antisemitischen und antideutschen Linksradikalen um Mélenchon" gewonnen hätten, sondern die Chance auf eine proeuropäische Mehrheit bestehe. Dies, so Laschet gegenüber der Agentur dpa, sei auch für Ostdeutschland eine "Lehre": "Der Kampf für Demokratie und Europa lohnt sich."

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer zeigte sich auf X ebenfalls erleichtert – und illustrierte dies mit einer lächelnden Mona Lisa. Die extreme Rechte sei bezwingbar, wenn sich Allianzen gegen sie auftun.

Das französische Wahlergebnis strahlte aber auch über die Grenzen des Kontinents aus. Kolumbiens linksgerichteter Präsident Gustavo Petro gratulierte den Franzosen ebenfalls: "Es gibt Schlachten, die nur wenige Tage dauern, die aber über das Schicksal der Menschheit entscheiden. Frankreich hat eine solche Schlacht geschlagen." (flon, 8.7.2024)