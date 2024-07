Was mich in der medialen Berichterstattung bezüglich Israel/Palästina immer wundert, ist, dass es keine Leute auf Palästina-Seite zu geben scheint, die sich von der Hamas distanzieren. Viele Influenzer/Demonstranten scheinen pro-palästinensisch zu sein (was ich okay finde), es wird aber bei deren Beiträgen nie hinzugefügt "aber die Hamas sind problematisch und daher auch nicht gut", "aber die Hamas haben sexuelle Gewalt ausgeübt, die unbedingt zu verurteilen sind", "aber die Hamas vertragen sich nicht mit "Queer for Palastine"" etc.

Dies führt – zumindest bei mir – dazu, dass ich diese Personen nicht besonders ernst nehmen kann.

Gibt es solche (prominente) Stimmen? Ist das auf entsprechenden Demos ein Thema?

