75 Prozent der in Österreich in einem Jahr anfallenden Personenkilometer werden mit einem Pkw zurückgelegt (berücksichtigte Verkehrsmittel: Auto, Bus, Bahn, Straßenbahn & U-Bahn).

In der Schweiz wird bereits Ende Mai der erste Entwurf des neuen Fahrplans im Internet zur Diskussion gestellt. In Südtirol öffnet man Anfang Juni eine E-Mailadresse und lädt die Bürger zur Bekanntgabe ihrer Wünsche bezüglich des ÖV-Angebotes ein.

An wen wenden Sie sich in Österreich bezüglich einer Verbesserung des ÖV-Angebotes?

