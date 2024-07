Selbst in den USA ist Apple offenbar noch weit von einer Veröffentlichung für die breite Masse entfernt. In Europa ist der Zeitplan ohnehin komplett offen

Es war das Thema schlechthin auf der Apple Worldwide Developers Conference: Künstliche Intelligenz – oder wie es der iPhone-Hersteller gewohnt bescheiden umformuliert "Apple Intelligence" – soll künftig in allen Geräten des Unternehmens eine zentrale Rolle spielen. Doch während Apple bei der ersten Präsentation vor einigen Wochen bereits eifrig einzelne Features demonstrierte, blieb man bei einem Punkt auffällig vage: dem Zeitrahmen. Nun gibt es neue Details dazu, und diese machen schnell klar: Selbst in den USA heißt es noch geduldig zu bleiben, bis es alle der gezeigten Dinge gibt.

Erst mit iOS 18.4 solle eine grundlegend überarbeitete Version von Siri für die breite Masse erhältlich sein. Das berichtet Apple-Auskenner Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Zu deren Highlights gehört etwa, dass Siri künftig genutzt werden kann, um das Geschehen auf dem Gerät zu steuern, also etwa ein Foto zu bearbeiten und an jemanden zu schicken. Selbst in Testversionen soll die neue Siri erst ab kommenden Jänner enthalten sein.

Bitte warten scheint Apples Softwarechef Craig Federighi zu sagen.

Andere Bestandteile von Apple Intelligence sollen zumindest teilweise bereits früher erhältlich sein. Apple selbst hatte vor einigen Wochen noch vage von Herbst dieses Jahres gesprochen, man hätte also theoretisch bis Dezember Zeit, um dieses Versprechen einzulösen. Ob gleich in einer stabilen Version oder zunächst nur als Beta ist dabei ebenfalls noch offen.

Betont sei, dass es dabei ohnehin nur um die Verfügbarkeit in den USA und auf Englisch geht. In der EU liegen die Apple-Intelligence-Features vorerst einmal auf Eis. Grund ist ein Streit zwischen Apple und der EU rund um den Digital Markets Act. Wann die KI-Funktionen hierzulande erhältlich sein werden, ist insofern gleich aus mehrerlei Perspektive ungewiss.

Funktionen

Die von Apple vorgestellten KI-Features ziehen sich dabei durch so gut wie alle seiner Apps. Sie reichen von Schreibhilfen über die Erstellung von Zusammenfassungen bis zu von der KI ersonnenen Emojis. Auch bessere Suchmöglichkeiten für Apple Photos sollen sich daraus ergeben. Mit besonderer Spannung wird dabei aber eine verbesserte Version von Siri erwartet, die optional auch eine Anbindung an ChatGPT und – wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag – wohl auch Gemini und anderen Chatbots haben wird. (apo, 8.7.2024)