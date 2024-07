Ich bin selbst von dieser Erkrankung betroffen und es ist schwierig für mich, im realen Leben dazu Austausch zu finden.

Liebe Betroffene, wie geht Ihr mit Eurer Ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitsstörung um? Wann habt Ihr diese Diagnose gestellt bekommen?

Vor allem interessiert mich, wie Ihr anderen Betroffenen den Alltag meistert, in welche Situationen Euch diese Erkrankung bringt beziehungsweise welche Gedanken Euch in Alltagssituationen begleiten?

Und vor allem: was ist hilfreich?

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier