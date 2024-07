Wien/Luxemburg – Die EU gibt Milliarden aus, um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt im EU-Binnenmarkt zu fördern. 409,4 Milliarden Euro waren es in der vergangenen Budgetperiode 2014 bis 2020. Nicht alle Milliarden wurden sorgsam und vertragsgemäß verwendet. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Rechnungshof (EuRH) in seinem am Montag vorgelegten Bericht. 4,8 Prozent der Ausgaben wurden als fehlerbehaftet identifiziert, sagt die aus Österreich zum EuRH entsandte Helga Berger. In Zahlen umgerechnet sind das knapp 20 Milliarden Euro, die von den EU-Buchprüfern beanstandet wurden.

Vielfältig wie die Flaggen der EU-Länder ist bisweilen die Kreativität bei der Auslegung der EU-Förderbestimmungen. imago stock&people

Der sogenannte Kohäsionsfonds, mit dem Regionalentwicklung ebenso gefördert wird wie Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit oder Umwelt- und Verkehrsprojekte, macht rund ein Drittel des EU-Budgets aus. Größter Empfänger von EU-Kohäsionsmitteln ist Polen, gefolgt von Italien, Spanien, Portugal, Ungarn, Tschechien, Rumänien und Griechenland sowie Deutschland. Auf diese neun EU-Staaten entfallen insgesamt 76 Prozent der kohäsionspolitischen Ausgaben – und sie tragen zu 91 Prozent der vom Hof auf Basis von repräsentativen Stichproben geschätzten Fehlerquote bei.

Zu den Spitzenreitern, was fehlerhafte Förderabrechnungen betrifft, gehören Spanien, Portugal und Deutschland (siehe Grafik). Der EuRH ortet hier wie bereits in früheren Berichten ein institutionelles Versagen, denn im Gegensatz zur direkten Mittelverwaltung überträgt die EU-Kommission bei den Kohäsionsförderungen den Mitgliedsstaaten ihre Haushaltsvollzugsaufgaben, trägt aber selbst weiterhin die Letztverantwortung. Das begünstigt gewissermaßen eine lockere Vergabe der Fördergelder, denn nicht alle nationalen Behörden überprüfen die Selbstangaben der Förderwerber, oder sie nehmen es mit den Vergaberegeln nicht so genau.

Die Spitzenreiter bei fehlerhaften EU-Förderprojekten sind Polen, Spanien, Portugal und Deutschland. STANDARD

In Spanien beispielsweise wurden bei einer Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, die eine Ermäßigung der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber vorsah, Zeitarbeitsverträge abgeschlossen. Die Betroffenen wurden zum Teil rückwirkend im nationalen System registriert, in einigen Fällen sogar Jahre nach der Anwendung der Ermäßigung. "Diese rückwirkende Registrierung machte es unmöglich, die Förderfähigkeit der Teilnehmer als junge Menschen, die weder eine Schule besuchen noch eine berufliche Ausbildung absolvieren, zu validieren", heißt es im Prüfbericht. Die EU-Kommission kürzte in dem Fall deshalb die Mittel um 25 Prozent. Der EuRH ist der Ansicht, dass die Projekte gar keine Förderung hätten bekommen dürfen, weil gar nicht mehr überprüft werden kann, ob die Teilnehmer eine Schule besuchen oder eine Berufsausbildung machen.

Die EuRH-Prüfer haben drei Fehlergruppen aufgespürt: Erstens eine schlechte Verwaltung, die oft mit einer mangelhaften Auswahl von Projekten einhergeht. Zweitens die Missachtung rechtlicher Vorschriften, darunter Verstöße gegen das Beihilfenrecht, die Projekte unter Betrugsverdacht bringen, was wiederum die EU-Betrugsbehörde Olaf auf den Plan ruft, und drittens das sogenannte Golden Plating, begünstigt durch unzureichende Überprüfungen der nationalen Verwaltungsbehörden.

Fehlerkaiser Portugal

Die meisten Fehler im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen traten zwischen 2017 und 2022 in Portugal auf. Teils fehlten bei den Förderungen aus dem Fonds für Regionalentwicklung (Efre) die notwendigen Anreizeffekte. Denn Beihilfen sind nur dann zulässig, wenn damit Tätigkeiten gefördert werden, die ohne Förderung nicht durchgeführt würden, etwa weil das ökonomische Risiko zu hoch ist. Nach mehrmaligen Aufforderungen, vorschriftswidrige Ausgaben aus der Rechnungslegung herauszunehmen, beliefen sich die Berichtigungen auf mehr als 174 Millionen Euro, schreibt der EuRH. Der EuRH spricht in seinem Bericht übrigens stets von zusätzlichen Fehlern, gemeint sind dabei vom EuRH aufgespürte Fehler, denen die Prüfbehörden zuvor nicht auf die Spur gekommen waren.

Kontrollen scheinen bei einem Teil der Verwaltungsbehörden der Mitgliedsländer ein Fremdwort zu sein. 153 von 171 zusätzlichen Fehlern hätten vermieden oder verhindert werden können, hätten die Verwaltungsbehörden ihre Kontrollaufgabe sorgfältig wahrgenommen. Unzureichende Kenntnis oder unangemessene Auslegung von Vorschriften wurden von den EuRH-Prüfern als weitere häufige Fehlerursache identifiziert. Die EU-Kommission spielt dabei kaum eine Rolle, denn sie hat ihre Prüfkompetenz im Rahmen der Geteilten Mittelverwendung abgegeben. Das wurde in der Zwischenzeit geändert. Für den EU-Budgetzeitraum 2021 bis 2027 wurde ein risikobasierter Kontrollmechanismus eingeführt. Dabei sollen mit einem hohen Risiko verbundene Ausgaben schwerpunktmäßig kontrolliert werden. Der EuRH äußerte allerdings Zweifel, ob dies zum Erfolg führt, denn das Risiko nicht-ordnungsgemäßer Ausgaben könnte sich dadurch erhöhen, weil einige Begünstigte möglicherweise gar nicht mehr geprüft würden von den Verwaltungsbehörden.

Die knapp 410 Milliarden Euro an Kohäsionsförderungen verteilen sich wie folgt: 51,5 Milliarden Euro sind der Kohäsionsfonds zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, also Umwelt- und Verkehrsprojekte, 104,4 Milliarden Euro sind im Sozialfonds ESF, und 230,1 Milliarden Euro werden unter dem Titel Regionalförderung verteilt.

In Österreich sind die Kohäsionsmittel und die Kontrolle darüber beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt. Im Zeitraum 2014 bis 2020 standen aus den Töpfen Europäischer Sozialfonds (ESF), Regionalförderung (Efre) und FEAD (dem Hilfsprogramm zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln für die Ärmsten der Gesellschaft) rund 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Ende 2023 waren davon fast 90 Prozent abgerufen. Der EuRH hat nach eigenen Angaben zwar "keine quantifizierbaren Fehler festgestellt, allerdings Schwachstellen in der Arbeit der Prüfbehörde". Die EU-Kommission stufte die Fehlerrate für zwei von insgesamt 13 Abrechnungen als wesentlich ein. (Luise Ungerboeck, 8.7.2024)