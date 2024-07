Der Ausschuss will über den Sommer der Frage nachgehen, ob der FPÖ-Chef Meldepflichten zu Einkommen und Vermögen verletzt hat. Was hat es damit auf sich?

Es war der Schlusspunkt des dreitägigen Parlamentskehraus in der Vorwoche: Wenige Minuten bevor Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Abgeordneten in die tagungsfreie Zeit vulgo Sommerpause verabschiedete, kam es zu einer Art Vierparteienallianz gegen die FPÖ.

SPÖ, ÖVP, Grüne und Neos hatten einen Antrag beschlossen, wodurch der Unvereinbarkeitsausschuss auch den Sommer über tagen kann. Hintergrund sind Vorwürfe gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl, wonach dieser gegen das Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz verstoßen haben soll. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Frage: Was schreibt das Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz eigentlich vor?

Antwort: Dieses verpflichtet unter anderem Abgeordnete des Nationalrats dazu, leitende Stellungen und sonstige Tätigkeiten, aus denen Einkommen beziehungsweise Vermögensvorteile erzielt und die neben dem Mandat ausgeübt werden, zu melden. Auch leitende ehrenamtliche Tätigkeiten unterliegen dieser Meldepflicht. Außerdem müssen Mandatarinnen und Mandatare angeben, in welche der fünf Einkommenskategorien die Höhe ihrer monatlichen Bruttoeinkünfte fallen. Bis zum 30. Juni haben Parlamentarier jedes Jahr Zeit, dem Parlament diese Auskünfte aus dem Jahr davor zu erteilen.

Frage: Und inwiefern soll FPÖ-Chef Herbert Kickl nun gegen das Gesetz verstoßen haben?

Antwort: Der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer verdächtigt Kickl, gegen die im Gesetz vorgeschriebenen Melde- und Transparenzregeln verstoßen zu haben. In einem Brief an den Obmann des Unvereinbarkeitsausschusses, den Grünen-Abgeordneten David Stögmüller, erklärte Krainer, dass ihm "konkrete Hinweise" vorliegen würden, dass die Meldungen Kickls nach dem Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz "unvollständig" und "unrichtig" seien. In der Nationalratssitzung am Freitag zählte er in einer Debatte dann mehrere Beispiele auf, bei denen es möglicherweise zu Verstößen gekommen sein soll. Kickl selbst, der als Klubobmann einem Berufsverbot unterliegt, hat laut Parlamentshomepage gemeldet, in der seit 2019 laufenden Legislaturperiode in keinem Jahr zusätzliche Einkommen beziehungsweise Vermögensvorteile bezogen zu haben.

Frage: Was wird dem FPÖ-Chef konkret vorgeworfen?

Antwort: Zunächst vermutet die SPÖ, die FPÖ stelle Kickl einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Den Wert dieser Nutzung – es soll sich um 11.500 Euro jährlich handeln – hätte er dem Parlament melden müssen. Viel dreht sich in der Sache um eine Kärntner Werbeagentur, die einst unter dem Namen Ideenschmiede bekannt war und heute Signs heißt. Die Firma stand im Zentrum von Korruptionsermittlungen, 2015 war es zu einer Hausdurchsuchung gekommen. Damals entdeckten Ermittler Treuhandverträge, aus denen hervorging, dass Kickl Miteigentümer der Agentur war. Auch das Haus, in dem die Ideenschmiede residierte, soll ihm gehören. Das alles soll aber verdeckt passiert und nicht gemeldet worden sein. Zudem tauchte die Ideenschmiede rund um Kickls Zeit als Innenminister auf, reichte etwa Angebote ein und schenkte dem Ministerium das Logo für die Grenzschutzeinheit Puma.

Frage: Aber Kickl hat sich zu den Treuhandverträgen doch schon im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" geäußert, oder?

Antwort: Ja, Kickl bestreitet mit Nachdruck, abgesehen von ein paar Wochen im Jahr 2005, an der Ideenschmiede beteiligt gewesen zu sein. Dasselbe gilt für die Immobilie. "Dieser Treuhandvertrag ist nie realisiert worden, sondern das war eine Situation, wo es eine Möglichkeit gegeben hätte, in diese Immobilie hineinzugehen. Ich habe das dann nicht gemacht", sagte Kickl unter Wahrheitspflicht im U-Ausschuss. Die Abgeordneten waren aber nicht zufrieden und luden Kickl erneut – er sagte aber mit Verweis auf eine Wanderung ab.

Frage: Und was sagt der FPÖ-Chef jetzt?

Antwort: Bislang hat sich Kickl noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der FPÖ-Abgeordnete Harald Stefan bezeichnete Krainers Vorwürfe in der Nationalratssitzung am Freitag als "haltlose Behauptungen". Was hier passiere, sei "eindeutig dem Wahlkampf geschuldet". Man werde aber "Auskunft erteilen", und dann werde sich "alles auflösen". Am Wochenende sprach die blaue Mandatarin Susanne Fürst dann von einer "verzweifelten Attacke des Systems" und dem nächsten Versuch, Kickl anzupatzen.

Frage: Wie stehen eigentlich die anderen Parteien zur Causa?

Antwort: Der Antrag, dass der Unvereinbarkeitsausschuss auch über den Sommer tagen kann, um sich dieser Thematik anzunehmen, wurde am Freitag mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, Grünen und Neos beschlossen. Unterstützung bekam Krainer für sein Anliegen von ungewohnter Seite, nämlich ÖVP-Mandatar Andreas Hanger. Kennt man die beiden eigentlich dafür, nie einer Meinung zu sein, spricht Hanger nun davon, dass die "Indizienlast mehr als erdrückend" sei und "Meldepflichten an das Parlament verletzt worden" seien. Im U-Ausschuss habe Kickl insbesondere zu den Treuhandverträgen zahlreiche Fragen unbeantwortet gelassen, weshalb er diese nun im Unvereinbarkeitsausschuss beantworten solle. Skeptisch zeigte sich hingegen Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak: "Mir erschließen sich die Indizien noch nicht", sagte er, sprach sich aber ebenfalls dafür aus, die Vorwürfe aufzuklären. Der Grünen-Abgeordnete und Ausschuss-Obmann Stögmüller plädierte jedenfalls dafür, "schnellstmöglich Aufklärung zu betreiben".

Frage: Wird hier also im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" nicht abgehakten Themen eine neue Bühne geboten, und inwiefern ist dies dem Wahlkampf geschuldet?

Antwort: Kickl ist unbeschadet durch die zwei großen FPÖ-Skandale der vergangenen Jahre gekommen, nämlich Ibiza- und Spesenaffäre. In Umfragen liegt die FPÖ voran. Daher ist es naheliegend, hinter den Vorwürfen auch Wahlkampfmotive zu sehen. Gleichzeitig schweben über der Causa Ideenschmiede seit Jahrzehnten einige Fragezeichen, die noch nicht endgültig beantwortet wurden.

Frage: Und wann wird der Unvereinbarkeitsausschuss nun erstmals tagen?

Antwort: Der Termin steht noch nicht fest. In Krainers Brief an Stögmüller wird dieser jedenfalls ersucht, "möglichst rasch eine Sitzung des Unvereinbarkeitsausschusses anzuberaumen". Und das hat der Grünen-Abgeordnete auch vor. Bereits am Montag sei Stögmüller schriftlich an alle Fraktionen in Sachen Terminfindung herangetreten, sagt er auf Anfrage des STANDARD.

Frage: Welche Möglichkeiten hat der Unvereinbarkeitsausschuss, um die Vorwürfe zu klären?

Antwort: Der Ausschuss kann etwa ein sogenanntes Nachfrageverfahren einleiten, in dem betroffenen Abgeordneten die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Bereits am Freitag im Nationalrat hatte Stögmüller betont, er wolle Kickl die Möglichkeit geben, in diesem Verfahren die genannten Sachverhalte aufzuklären, indem er weitere Unterlagen vorlegt. Außerdem ist der Ausschuss dazu berechtigt, selbst Erhebungen durchzuführen, indem er etwa Belege anfordert oder Auskunftspersonen lädt.

Frage: Welche Konsequenzen drohen Kickl im Worst Case?

Antwort: Sollte der Ausschuss tatsächlich feststellen, dass Kickl gegen das Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz verstoßen hat, könnte dieser mit einfacher Mehrheit einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) auf Mandatsverlust stellen. In letzter Konsequenz müsste also das Höchstgericht entscheiden.

Frage: Hat in der Vergangenheit schon einmal ein Abgeordneter sein Mandat verloren, weil er gegen Melde- und Transparenzregeln verstoßen hat?

Antwort: Der Unvereinbarkeitsausschuss darf erst seit 2021 Belege anfordern, wenn er Zweifel an den Angaben von Abgeordneten hat. Schon 2017 hatte eine Antikorruptions-Arbeitsgruppe des Europarats strengere Regeln gefordert. Im EU-Parlament oder zum Beispiel in Großbritannien müssen Abgeordnete weit mehr offenlegen als in Österreich. Einen Mandatsverlust gab es in Österreich wegen des Unvereinbarkeitsausschusses noch nie. (Sandra Schieder, Fabian Schmid, 9.7.2024)