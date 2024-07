Eine Massenschlägerei und eine Messerstecherei innerhalb weniger Tage in Wien lassen die Wogen hochgehen. Eine Chatgruppe von Tschetschenen gewährt Einblick in ein äußerst gewaltaffines Milieu

"Arabische Blut": In einer Telegram-Gruppe feiern Tschetschenen, dass ein syrischer Jugendlicher mutmaßlich "Knock geschickt" wurde. STANDARD-Collage/ Screenshots Tiktok & Telegram

Die Verachtung füreinander ist deutlich spürbar: "Immer seit (sic!) ihr bewaffnet mit Fäuste könnt ihr überhaupt nichts", steht da in einem Beitrag einer öffentlichen Telegram-Gruppe geschrieben, in der vor allem Tschetschenen den Ton angeben. "Hoffe eure Verletzten sterben noch ihr Hunde." Dahinter folgt ein Hunde-Emoji.

Mit "ihr" ist die sogenannte 505-Bande gemeint. In ihr vereinigen sich viele Jugendliche aus Syrien. Auf Tiktok fallen sie durch ihre teils professionell gemachten Videos auf und durch ihr markantes "505" im Namen. Ein Code, der auf eine Art Familienclan zurückgehen soll oder – auch das ist eine Lesart auf Tiktok – auf "Märtyrer", die für die Freiheit Syriens kämpfen. Als ihr Gebiet hat die Gruppe Meidling auserkoren. Und so viel lässt sich sagen: Ihre Präsenz sorgt für Stress.

"Wurden unsere abgestochen?"

Am vergangenen Freitagabend sollen mehrere Syrer und Tschetschenen in einem Park in der Wiener Brigittenau aufeinander losgegangen sein. Angeblich mit Holzlatten, Pfefferspray, Messern, aber auch Schusswaffen. Die Polizei fand später mehrere Patronenhülsen am Tatort. Zwei der Syrer wurden vermutlich durch Schüsse verletzt. Einer der Tschetschenen kam mit einer leichten Verletzung davon – die er wohl durch eine Messerattacke erlitten hat.

Der Fall kursiert in der erwähnten Telegram-Gruppe mit mehr als 3000 Mitgliedern. Den beiden Syrern wird darin der Tod gewünscht. Und sie werden ohne Weiteres den Jugendlichen von 505 zugerechnet. Am Samstagabend konnte die Polizei in der Brigittenau ein weiteres "Treffen" Bewaffneter nach Warnungen durch Zeugen unterbinden.

In der Gruppe nahm man auch schnell Bezug auf die bereits nächste Messerstecherei in Wien. Der Tatort diesmal: der Bahnhof in Wien-Meidling am Sonntagabend. Ein Großaufgebot der Polizei zählte insgesamt vier Verletzte. Drei davon erlitten Stichverletzungen, eine weitere Person eine Kopfverletzung durch stumpfe Gewalt. Laut Exekutive gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vorfall in der Brigittenau. Ein 29-jähriger Tschetschene wurde im Bezug auf die Causa in Brigittenau mittlerweile verhaftet.

"Die Kriege gehen weiter", lautet der erste Kommentar dazu auf dem Telegram-Kanal. "Wurden unsere abgestochen oder die Syrer?", fragt einer. Die Antwort: "Einer von 505." Ein Gerücht, wonach einer der Syrer womöglich sterben könnte, wird zigfach mit lachenden Smileys quittiert. Und ein maskierter Tschetschene schreibt: "Besser is."

Aufruf, sich zu bewaffnen

Eines wird deutlich: In der Gruppe jagt ein Gerücht das nächste. Was zählt, ist die pure Emotion. Und man brüstet sich damit, wozu man angeblich selbst fähig ist. So wird etwa das Bild einer Waffe gezeigt, auf deren Rücken "Arabische (sic!) Blut" kleben soll. Im Zusammenhang mit dem Bild reklamiert man in dem Telegram-Kanal eine Tat in Wien-Simmering für sich und richtet 505 aus: "Euer Hund wurde Knock geschickt. Ihr könnt nichts."

Der Konnex zur Tat in Simmering lässt sich zwar nicht überprüfen, aber es passt zur Stimmung innerhalb der Gruppe, die sich in einem Kampf wähnt. In einem Kampf, der es – auch dazu wird offen in der Gruppe aufgerufen – nicht mehr länger zulässt, ohne Waffe das Haus zu verlassen. Aus dem eigenen Gewaltpotenzial wird obendrein kein Hehl gemacht: "Wir werden diese Hunde beseitigen keine Sorge." Jenen Beitrag vom 6. Juli sahen mehr als 4400 User.

Die Gewaltaffinität wird in der Gruppe des Öfteren deutlich. Telegram-Screenshot

Darunter wird es nicht weniger düster: In der Gruppe taucht nicht nur das Gesicht einer Person auf, als wäre auf sie Kopfgeld ausgeschrieben ("Jungs der Typ ist Prater grade damit ihr wisst !!"). Es wird zudem in einen weiteren Kanal eingeladen, eine "Hauptdienststelle", in der Tipps gegeben werden, wie man sich verhält, wenn man einem "kriminellen Clan" begegnet. Zumindest hier wird etwas kalmiert: "Versuche nicht, selbst den Helden zu spielen oder die Situation auf eigene Faust zu lösen. Das könnte dich und andere nur weiter in Gefahr bringen."

Die vermutete Vorgeschichte

Die besagte Telegram-Gruppe soll jedenfalls Tschetschenen wie Türken gleichermaßen ansprechen. Wenig verwunderlich finden sich darin mitunter auch Referenzen auf Ausschreitungen in Wien im Zuge des EM-Viertelfinales der Türkei gegen die Niederlande am vergangenen Samstagabend. In der Fanzone des Wiener Praters kam es laut Polizei zu einem größeren Raufhandel beziehungsweise zu zwei Verletzten – ein 19-Jähriger trug eine Stichwunde im Gesäß davon. Darunter kommentiert ein User: "Ich organisierte ein treffen mit chechennischen (sic!) und türkische brueder."

Aber warum ist die Stimmung überhaupt so aufgeheizt? Dem Vernehmen nach geht der Konflikt spätestens auf eine Messerattacke in Wien-Favoriten Anfang Juni zurück. Damals wurde ein 30-jähriger Tschetschene in einem Park mit Messerstichen in Hals, Bauch und den Beinen lebensgefährlich verletzt – angeblich von einer syrischen Tätergruppe. "Es dürfte schon im Vorfeld Streit gegeben haben", erklärte die Polizei damals.

Mittlerweile existiert auf Telegram übrigens eine Gegengruppe zu der hier erwähnten. Sie zählt zwar deutlich weniger Mitglieder, dürfte aber auf die 505-Gruppe zurückgehen. Und allein das Profilbild darf wohl als gezielte Provokation verstanden werden: Zu sehen ist da nämlich die Flagge Tschetscheniens, die um die Farben der LGBTIQ-Bewegung erweitert wurde. Und das ist in diesem Fall mit Sicherheit nicht freundlich gemeint. (Jan Michael Marchart, 8.7.2024)