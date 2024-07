Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht für Österreichs in ihrem aktuellen Länderbericht einige Schwachpunkte. Zu den Kritikpunkten zählen etwa das schleppende Wachstum, das mit 0,2 Prozent heuer unterdurchschnittlich ausfallen soll, und die Staatsfinanzen, bei denen die Ökonomen der Organisation keine signifikante Erleichterung der Schuldenlast erwarten. Dazu kommt: Auch hinsichtlich der Klimaziele sieht die OECD das Land noch nicht auf Kurs zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040.

Im Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele bleibt der Verkehr eines der Sorgenkinder in Österreich. APA/dpa/Daniel Bockwoldt

Grundsätzlich habe sich Österreich in den vergangenen 20 Jahren ganz gut geschlagen, betonte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann am Montag. Allerdings sieht er auch einige Schwachpunkte wie das zuletzt sehr schwache Wachstum. Nach einer Verringerung der Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,7 Prozent soll die Erholung heuer mit bloß 0,2 Prozent sehr verhalten ausfallen und laut OECD-Prognosen erst 2025 – angetrieben durch niedrigere Zinssätze und eine dynamischere Weltwirtschaft – wieder um 1,5 Prozent anziehen. Dennoch, sowohl im Vergleich mit den Zuwachsraten vor der Pandemie als auch mit anderen Ländern der Eurozone war das Wachstum unterdurchschnittlich.

Mehr Breitband

Um das Wachstum und die Produktivität zu erhöhen, empfiehlt Cormann, etwa die Steuerlast von Arbeitseinkommen zu verringern und es stattdessen auf andere Bereiche zu verlagern. Dazu zählt die OECD etwa eine höhere CO2-Bepreisung oder Grundsteuer für Immobilien, die derzeit nur "auf niedrigem Niveau" belastet würden. Auch sollten die strengen Zugangsvoraussetzungen für manche freiberufliche Dienstleistungen verringert werden, um die Produktivität zu erhöhen, und der Breitbandausbau vorangetrieben werden. Denn nur 40 Prozent der österreichischen Haushalte verfügten über einen solchen – zu wenig, wie Cormann bemängelt, um hierzulande das Wachstum zu begünstigen.

Am Arbeitsmarkt kritisiert er den im OECD-Vergleich hohen Anteil von Teilzeitjobs. Um den Bedarf danach zu verringern, empfiehlt der OECD-Generalsekretär besonders bei der Kinderbetreuung im Alter von ein bis drei Jahren den Schlüssel anzusetzen. Sorgen bereitet auch die Staatsverschuldung: Zwar soll sich die Neuverschuldung heuer laut OECD-Prognose mit 2,8 Prozent des BIP im Rahmen halten, allerdings werde sich die Schuldenquote von derzeit 78 Prozent des BIP in den nächsten Jahren nicht wesentlich verringern. "Wenn sich das Wachstum beschleunigt, sollte Österreich das Defizit reduzieren", fordert Cormann. Denn die Ausgaben für die Pensionen und das Gesundheitssystem würden langfristig enorm steigen, weshalb das Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung geknüpft werden sollte.

Privates Kapital

In der türkis-grünen Bundesregierung betont man, die Empfehlungen der OECD ernst zu nehmen. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) erinnert, dass man bereits dabei sei, das Pensionseintrittsalter für Frauen schrittweise auf 65 Jahre zu erhöhen. Eine Senkung der Lohnnebenkosten sei ein "ganz wichtiger Faktor", um den Arbeitsmarkt in Österreich zu verbessern. Wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) spricht sich auch Kocher für eine Stärkung des Kapitalmarkts aus, um jungen Unternehmen leichter Risikokapital zukommen zu lassen. Der Staat habe bereits "sehr viel Geld in die Hand genommen für die digitale und ökologische Transformation", sagt Brunner. Aber ohne privates Kapital werde man den Wandel nicht schaffen.

Auch in Sachen Dekarbonisierung und Klimaschutz stellt die OECD-Studie weiteren Handlungsbedarf fest. Zwar sei es gelungen, Emissionen und Wirtschaftswachstum voneinander abzukoppeln – beispielsweise sind die Treibhausgasemissionen im Jahr 2022 bei einem Wirtschaftswachstum von rund 4,8 Prozent um rund sechs Prozent gesunken. Industrielle Prozesse, wie die Produktion von Zement und Stahl, stellen jedoch weiterhin Sorgenkinder der österreichischen Wirtschaft dar. Bei der grundsätzlich schwer dekarbonisierbaren Stahlindustrie hinke Österreich anderen Ländern hinterher, es gelte, entsprechende Innovationen in diesem Bereich zu fördern.

Sorgenkind Auto

Die Nutzung des privaten Autos als Transportmittel stellt in Österreich die größte Emissionsquelle dar. Mit fast 600 Autos pro 1000 Einwohner ist das Auto nach wie vor sehr präsent; im Vergleich zum Basisjahr 1990 sind die Transport-Emissionen um rund 50 Prozent gestiegen. Gründe für eine nach wie vor starke Ausprägung des motorisierten Individualverkehrs gibt es mehrere: Einerseits trägt die Zersiedelung zur weiteren Abhängigkeit bei, weiters scheint die Nutzung des Autos steuerlich begünstigter zu sein als andere Mobilitätsformen. Bei der Besteuerung von Benzin und Diesel sieht der OECD-Report im internationalen Vergleich noch Luft nach oben. Auch eine Reformierung hin zu einer ökologischeren Pendlerpauschale wird empfohlen. Hinzu kommt, dass E-Autos lediglich drei Prozent des gesamten Fahrzeugbestands in Österreich ausmachen, auch die Neuzulassungen seien zu gering.

Auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien vermisst die OECD ein schnelleres Handeln beim Bürokratieabbau. So brauchen Zulassung und Errichtung eines Windkraftwerks laut Cormann mit rund sechs Jahren rund doppelt so lange wie in manchen anderen europäischen Ländern. Auch für die private Stromerzeugung, etwa durch Photovoltaikanlagen, sind die Verwaltungsverfahren sehr aufwendig und bremsen somit den landesweiten Ausbau ein.

Gefahr durch Hochwasser

Auch wenn die durch den Klimawandel bedingte Erwärmung in Österreich fast doppelt so hoch ausfällt wie im globalen Schnitt, sind es nicht die extremen Temperaturen, Dürren oder große Feuer, die das Land besonders bedrohen. Dem Bericht zufolge besteht vielmehr eine erhöhte Hochwassergefahr. Zu deren Eindämmung empfiehlt die OECD protektive Maßnahmen zur Anpassung an die Gefahrenlage, zudem gebe es auch höheren Bedarf bei Hochwasserversicherungen. Nur geschätzte fünf Prozent aller Haushaltsversicherungen würden hierzulande Hochwasserschäden abdecken. Zum Vergleich: In Deutschland sind es rund 40 Prozent, in Frankreich und der Schweiz ist eine solche Versicherung verpflichtend. Laut der EU-Kommission weist Österreich die größte Schutzlücke in der Union auf. Die Folge: In den vergangenen 30 Jahren waren mehr als 80 Prozent der Verluste durch Naturkatastrophen nicht versichert. (Alexander Hahn, Laurenz Lauffer, 8.7.2024)