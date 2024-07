Der deutsche Essenslieferant Delivery Hero, Mutter des heimischen Lieferdienstes Foodora, rechnet mit einer drastisch höheren Geldstrafe wegen angeblich wettbewerbswidriger Absprachen als bisher gedacht. Am Ende könnte das Unternehmen mit Sitz in Berlin mit einer Strafe von mehr als 400 Millionen Euro belegt werden, teilte der im deutschen Börsenindex MDAX gelistete Konzern am Sonntagabend mit. Daher habe der Vorstand entschieden, eine bereits gebildete Rückstellung von 186 Millionen Euro deutlich zu erhöhen.

Die EU-Kommission hat Mitte 2022 und Ende 2023 Razzien bei Delivery Hero durchgeführt. IMAGO/Leon Kuegeler/photothek.de

Die Entscheidung basiere auf einem jüngsten informellen Austausch mit der Europäischen Kommission und anschließender detaillierter Analyse. Die Kommission hatte Mitte 2022 und Ende 2023 Razzien bei Delivery Hero durchgeführt. Der Konzern könnte mit der hohen Buße nach eigenen Angaben vom Wochenende wegen des Vorwurfs der Aufteilung nationaler Märkte, des Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen und Abwerbeverboten belegt werden.

Delivery Hero beabsichtige, mit der Europäischen Kommission in vollem Umfang zu kooperieren, so wie man dies schon bei den unangekündigten Durchsuchungen 2022 und 2023 getan habe, hieß es am Sonntag einmal mehr.

Starkes Quartal

Der Konzern hatte Ende April seine Gesamtjahresziele nach einem starken Quartalsergebnis angehoben. Doch der geplatzte Verkauf des defizitären Südostasiengeschäfts der Tochter Foodpanda hatte Spekulationen um eine Kapitalerhöhung bei Delivery Hero geschürt, weil in den kommenden Jahren milliardenschwere Verbindlichkeiten refinanzierten werden müssen. Delivery Hero zeigte sich im Februar allerdings zuversichtlich, einen ausreichend hohen Barmittelzufluss (Cashflow) erwirtschaften zu können, um die Schulden zu bedienen. Außerdem nahm der Konzern zwischenzeitlich neue Kredite auf, um einen Teil seiner ausgegebenen Wandelanleihen zurückzukaufen.

Die Österreich-Tochter Foodora hatte Ende Mai bekanntgegeben, dass in Österreich fast 130 Stellen abgebaut werden. Der Grund: Die sieben eigenen Zustelllager für Lebensmittel in Wien, Linz und Graz wurden geschlossen und der Kundenservice ausgelagert. (Reuters, red, 8.7.2024)