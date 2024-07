Mit einer studentischen Grundsicherung würden Studierende schneller zu Abschlüssen kommen und müssten nebenher weniger arbeiten, hofft die Interessenvertretung der Uni-Rektorate. APA/dpa/Swen Pförtner

Alle Studierenden, die sich intensiv ihrem Studium widmen, sollen unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern eine finanzielle Grundsicherung erhalten. Das schlägt die Universitätenkonferenz (Uniko) vor, in der die Rektorinnen und Rektoren der 22 öffentlichen Unis Österreichs vertreten sind. "Wir wollen, dass alle die Möglichkeit haben, sich aktiv auf das Studieren zu konzentrieren und zügig abzuschließen", sagte Uniko-Präsident Oliver Vitouch am Montagabend bei einem Mediengespräch.

Die derzeitige Situation, in der rund zwei Drittel der Studierenden im Schnitt 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, sei einem raschen Studium abträglich, argumentierte Vitouch mit Blick auf eine große Erhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS) aus dem Jahr 2019. Wobei er relativierend hinzufügte, dass ein kleiner Studentenjob, der nur ein paar wenige Wochenstunden beansprucht, durchaus mit einem erfolgreichen Studium vereinbar sei. Doch wenn Studierende insgesamt zu sehr mit Erwerbsarbeit eingedeckt sind und deshalb für ihr Studium übermäßig lange brauchen, sei das volkswirtschaftlich ineffizient, befand Vitouch.

Weniger Arbeiten, mehr Prüfungen machen

Ein grundlegender Umbau des Fördersystems soll daher nach Vorstellung der Uniko bewirken, dass Studierende künftig mehr Zeit mit Lernen und weniger mit Arbeiten verbringen. Demnach würden alle Studierenden, die ein gewisses Maß an vorgeschriebenen Prüfungsleistungen erfüllen, ein Einkommen vom Staat erhalten, das sich "an der Höhe der Ausgleichszulage orientiert". Aktuell beträgt der üblicherweise herangezogene Richtsatz der Ausgleichszulage, der auch der Mindestpension entspricht, 1218 Euro pro Monat.

Im Gegenzug müsste laut Uniko allerdings die Familienbeihilfe für Studierende abgeschafft werden – momentan fließen bis zum Alter von 24 rund 200 Euro monatlich. Die Studienbeihilfe solle ebenfalls wegfallen: Sie kommt in der aktuellen Form jenen zugute, deren Eltern wenig verdienen und beträgt je nach sozialer Situation, Alter und Wohnort zwischen 335 und 923 Euro im Monat.

Mehrere Toleranzsemester

Ganz konkret ist die Reformidee der Uniko noch nicht. Aus Vitouchs Äußerungen am Montag ließ sich aber schließen, dass die Leistungsanforderungen für den Bezug des studentischen Grundeinkommens zwar weitaus höher wären als für die Familienbeihilfe, zugleich aber etwas weniger streng als für die Studienbeihilfe. Sein Beispiel: Im Bachelorstudium, dessen Mindestzeit sechs Semester beträgt, solle man bis zu neun Semester lang das Grundeinkommen erhalten dürfen. Da ein Bachelor 180 ECTS-Punkte umfasst, wäre das aufs Semester umgelegt eine notwendige Prüfungsleistung von 20 ECTS.

Eine Berechnung, wie viel Budget die angestrebte Reform kosten würde, präsentierte die Uniko nicht. Maßgeblich für die Größenordnung wäre freilich, ob die Absolventen in ihrem späteren Berufsleben einen Teil des Geldes an den Staat zurückzahlen müssten oder nicht. Vitouch legte sich diesbezüglich nicht fest, eine Rückzahlung sei für den Uniko-Vorschlag aber nicht zwingend.

Der Psychologieprofessor Oliver Vitouch steht noch bis Herbst an der Spitze der Uni Klagenfurt und der Universitätenkonferenz. APA/EVA MANHART

Pädagogische Hochschulen auflösen

Eine brisante Idee haben die Uni-Rektoren auch für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Derzeit wickeln die öffentlichen Universitäten das Lehramtsstudium gemeinsam mit den Pädagogischen Hochschulen (PH) ab, von denen es in Österreich 14 gibt. Diese gesetzlich vorgeschriebene Kooperation zwischen zwei verschiedenen Hochschultypen sorgt aus Sicht der Uniko für eine mühsame und finanziell verschwenderische "Doppelstruktur".

Um die ohnehin hohe Zahl an Hochschulen in Österreich zu reduzieren, wollen die öffentlichen Unis die PHs gewissermaßen übernehmen und bei sich eingliedern. Vitouch sieht darin auch eine Befreiung der Lehrerbildung "vom Tropf des Ministeriums", da die PHs großteils nachgeordnete Dienststellen sind, während den Unis Autonomie verbürgt ist.

Vitouch kontert FPÖ-Vorwurf

Gerade noch in die Amtszeit von Vitouch fällt der nahende Nationalratswahlkampf: Der Psychologieprofessor muss nach einer gescheiterten Wiederwahl seinen langjährigen Posten als Rektor der Uni Klagenfurt im Herbst räumen und muss damit automatisch von der Uniko-Spitze zurücktreten. Bis dahin will er noch die politischen Kräfte mittels eines Fragebogens auf ihre Affinität zur Wissenschaft abklopfen. Die Parteien sollen etwa beantworten, inwiefern sie wissenschaftliche Evidenz in ihre Positionen einfließen lassen.

Eher spannungsreich dürfte sich der Austausch mit der FPÖ entwickeln. Deren Generalsekretär Christian Hafenecker hatte den Unis zuletzt in der "ZIB 2" die Schuld daran gegeben, dass die Freiheitlichen in großen Städten viel schlechter abschneiden als auf dem Land: An den Unis gelte die Devise "links ist schick", kritisierte der FPÖ-Politiker. Derlei politische Punzierungen seien für akademische Institutionen unangebracht, doch aus blauer Perspektive müsse wohl fast alles links erscheinen, entgegnet Vitouch. In gewisser Weise stecke aber schon ein Körnchen Wahrheit in Hafeneckers Worten: "Wenn damit gemeint ist, dass höhere Bildung ein Antidot gegen Hassparolen und Hetze ist, dann machen wir an den Unis einen guten Job." (Theo Anders, 9.7.2024)