Der Einsatz von technischer Unterstützung für Schiedsrichter sorgt immer wieder für Debatten IMAGO/Matthias Koch

Dass sich Schiedsrichter mit ihren Entscheidungen stets auf einer der beiden Seiten unbeliebt machen, ist nichts Neues. Gerade, wenn die umstrittene Situation eine war, die auch zu einem Tor hätte führen können. So gestalten sich auch die Diskussionen um das Spiel der deutschen Nationalelf gegen Spanien am Freitag hitzig. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht gar derartigen Handlungsbedarf, dass er die Verfahren und Regeln für künftige Spiele mithilfe von KI-Technologie verbessern möchte.

Frage nach dem Elfmeter

Dreh- und Angelpunkt ist eine Situation in der 106. Minute des Viertelfinales, in der die Hand des spanischen Verteidigers Marc Cucurella den Torschuss von Jamal Musiala innerhalb des Strafraums abblockte. Trotz Protesten ließ der englische Unparteiische Anthony Taylor den Vorfall ungeahndet und ließ das Spiel weiterlaufen, ohne die Situation vom Video Assistant Referee (VAR) überprüfen zu lassen.

Expertinnen und Experten wie auch Fans sind der Meinung, dass die Situation den Spielverlauf hätte stark beeinflussen können, und kreiden dem Schiedsrichter an, keinen Elfmeter gegeben zu haben. Deutsche Fans starteten mittlerweile sogar eine Petition, in der sie die Wiederholung des Spiels fordern. Trotz der bis Sonntag gesammelten 350.000 Unterschriften dürfte diese aller Voraussicht nach aber erfolglos sein

Berechnung von Flanken

In die Reihe der Empörten ordnet sich naheliegenderweise auch Julian Nagelsmann ein. Herumjammern wolle er dabei nicht, sondern die Bühne der Pressekonferenz dafür nutzen, die Regeln für künftige Turniere und Spiele anzupassen. Die Lösung sieht er hier im Einsatz von Technik, genauer gesagt in der Anwendung Künstlicher Intelligenz. Diese könne laut dem Trainer der deutschen Nationalmannschaft dabei helfen zu unterscheiden, ob ein von einer Hand abgefangener Ball tatsächlich zu einem Torschuss geworden wäre. Dies hätte nämlich eine gänzlich andere Bewertungsgrundlage zur Folge als ein Schuss in Richtung Tribüne. "Es gibt 50 Roboter, die uns Kaffees bringen, dann gibt es auch KI, die berechnen kann, wo die Flanke runterkommt", führt er auf der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden aus. Je nachdem könnte dann ein Elfmeter gegeben werden oder eben nicht.

Der Einsatz von Technik sorgt seit langem für Diskussionen unter Fans und in Expertenrunden. Eigentlich dafür gedacht, einen möglichst neutralen Bezugspunkt neben den Schiedsrichtern darzustellen, sorgt der VAR oft für hitzige Diskussionen. So gab es etwa im Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark großen Unmut über den Videobeweis, aufgrund dessen den Dänen ein Tor aberkannt wurde: Der Däne Thomas Delaney stand nur wenige Zentimeter im Abseits. Und auch in dieser Partie wurde ein Handspiel zur Diskussionsgrundlage. Die Beschleunigungssensoren im EM-Ball, die 500 Mal pro Sekunde messen, ob und wie der Ball berührt wurde, erkannten eine Berührung im Strafraum der Dänen. Dass die Hand des Verteidigers Joachim Andersen berührt wurde, stellte die Connected-Ball-Technologie also eindeutig fest. Dazu, wie diese Situation nun zu werten sei, gab es aber wiederum sehr auseinanderdriftende Ansichten.

Cucurella selber wollte sich an der Diskussion in Folge des Viertelfinales nicht beteiligen. "Ich bin Spieler und mische mich da nicht ein. Ich respektiere, was die Schiedsrichter sagen", erklärte er zwei Tage später. (hlk, 8.7.24)