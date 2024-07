Japan: ein Land, wo dermaßen viel Wert auf Pünktlichkeit und Funktionieren gelegt wird, dass sich Betreiber einer Zugstrecke entschuldigen, wenn der Zug 20 Sekunden zu früh abfährt. Neben pünktlichen Öffis ist Japan auch für seine Dichte an Automaten bekannt. Für alle 30 Bewohnerinnen und Bewohner steht laut Zahlen der Japan Vending System Manufacturers Association einer zur Verfügung. Dort kann man rund um die Uhr nicht nur Getränke kaufen, sondern alles, was man sonst zum Leben braucht: Unterwäsche, Regenschirme oder warme Gerichte, um nur drei Beispiele zu nennen.

Nicht nur Getränke: In Japan bieten Automaten auch warme Gerichte an. AFP/YUICHI YAMAZAKI

Diese Bequemlichkeit ist am Schwinden: Seit letzter Woche sind neue Banknoten im Umlauf. Bis zu 80 Prozent aller Automaten akzeptieren diese nicht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. "Es könnte bis zum Jahresende dauern, um darauf zu reagieren", sagt Takemori Kawanami, ein Manager bei der Ticketautomatenfirma Elcom. Es gebe gerade einen Engpass bei den benötigten Komponenten, mit denen bestehende Automaten aufgerüstet werden müssten.

Belastung für Restaurants

Bisher erschienene Banknoten sind zwar noch immer im Umlauf. Feinschmecker müssen vorerst also nicht auf Bärenfleisch aus dem Automaten verzichten. Die Umstellung ist für Unternehmen allerdings eine finanzielle Hürde. Besonders betroffen sind Restaurants, die Automaten mit eigenen Gerichten betreiben und dadurch Personalkosten sparen.

"Das Ersetzen der Maschine beschert uns keinen zusätzlichen Umsatz, sondern wirkt sich nur negativ aus, zusätzlich zu den steigenden Kosten für Personal und Zutaten", sagt Shintaro Sekiguchi gegenüber Reuters. Er habe umgerechnet rund 3500 Euro für Ticketautomaten in drei seiner Ramenläden ausgegeben.

Während fast 90 Prozent aller Geld- und Zugticketautomaten und Registrierkassen für die neuen Geldscheine gerüstet sind, hinken alle anderen Automaten hinterher. Bereits 2021, als eine neue 500-Yen-Münze eingeführt wurde, akzeptierten dem Sankei Shimbun zufolge nur 30 Prozent diese.

Bargeld weiterhin vorn

In Japan ist Bargeld weiterhin unverzichtbar. An Touristenhotspots ist zwar schon bargeldloses Bezahlen möglich, gerade Traditionsbetriebe wie Izakayas (kleine Bars) und Ryokans (Gasthäuser) setzen allerdings weiterhin auf Bares. Insgesamt machten im Vorjahr bargeldlose Zahlungen 39 Prozent aller Zahlungen aus. Die japanische Regierung plant Reuters zufolge, zu Effizienzzwecken den Anteil auf 80 Prozent zu steigern.

Die Effizienz soll momentan auch in der Verwaltung steigen: Seit 28. Juni sind Disketten als Speichermedien abgeschafft. Die Digitalisierung bei Japans Behörden verläuft schleichend. Bereits 2021 sollte die Nutzung von Fax untersagt werden, Beamtinnen und Beamte weigerten sich aber. Das ist das nächste Ziel von Digitalisierungsminister Taro Kono.

In Österreich zahlen übrigens 79 Prozent am liebsten in bar, wie eine Umfrage der Beratungsfirma Bearing Point zeigt (DER STANDARD berichtete). Nach dem Einbruch zu Corona-Zeiten im Jahr 2021 haben Münzen und Geldscheine ihren Vorsprung noch weiter ausgebaut. Besonders geschätzt wird die Anonymität bei Barzahlung. Um diese beim Genuss einer asiatischen Nudelsuppe zu haben, müssen Soziophobe übrigens nicht extra nach Japan reisen: Das Restaurantkonglomerat Mochi hat in einem leeren Geschäftslokal beim Vorgartenmarkt ebenfalls einen Automatenshop eingerichtet. Die drei Varianten Nudelsuppe kann man ganz ohne zahlungsmitteltechnische Bedenken genießen. (jsa, 8.7.2024)