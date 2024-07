Der Nachwuchs ist ausgezogen. Wie man als Eltern damit zurechtkommt? Wird schon. Irgendwie. Getty Images

Es ist so weit, der Nachwuchs ist ausgezogen. Ausgelaufen aus dem Heimathafen, den man seit mehr als 18 Jahren verwaltet und ausgebaut hat, in dem man Schutz bot vor der Welt da draußen, der Sicherheit gab bei Unbill, Niedertracht, Liebeskummer, schlechten Noten und aufgeschlagenen Knien. Das Schiff ist abgefahren, der ehemals stolze Hafen degradiert zur Reparaturwerft in dringenden Fällen.

Es sind die kleinen Dinge, die es uns erst möglich machen, die großen zu verstehen. Zum Beispiel, dass man nach der Arbeit nach Hause kommt und über keine achtlos abgestreiften Schuhe im Vorzimmer stolpert. Die Schuhe, die man am Abend anziehen wollte, sind allerdings auch nicht mehr da – das Kind, es hat die gleiche Schuhgröße, hat auch die mitgenommen. Egal, ihr stehen sie eh besser.

In der Küche ähnliche Erlebnisse. Die Abwasch genauso voll oder leer, wie sie in der Früh war, auf der Arbeitsplatte liegt kein undefinierbarer Bröselteppich, die Messer stecken sauber und geschliffen im Messerblock. Die Senftube ist ungewohnt zugeschraubt, dafür fehlt die Ketchupflasche gleich ganz, die Pfeffermühle auch, der Kühlschrank weist Lücken auf, Schinken, Salami und die Essiggurkerln sind weg. Er ist aber nicht nur deshalb seltsam leer, so völlig ohne die Scharen halb ausgetrunkener Flaschen mit knallbunten Inhalten und unlesbaren Etiketten, die sich ansammelten unter dem Motto: "Das trink ich später noch aus, ja nicht wegwerfen!"

Das mysteriöse Wesen

Diese vielen kleinen Dinge erinnern daran, dass jetzt nicht gleich die Tür zum Kinderzimmer aufgeht und ein wunderschönes, mysteriöses Wesen, dem man seit Jahren nicht mehr auf Augenhöhe begegnen kann, weil es mit 15 plötzlich einen Kopf größer wurde, nach Essen, Geld oder Hilfe bei den Hausaufgaben fragt. Die Tür zum Kinderzimmer, das ab nun keines mehr ist, steht jetzt immer offen, drin stehen noch ein paar halb gepackte Umzugskisten und Bücherstapel. Das verblasste, noch mit Volksschülerinnenschrift gekrakelte "Eintreten verboten!"-Schild hat endgültig seine Schuldigkeit getan. Entfernen wird man es aber wohl noch länger nicht, genauso wie die Striche auf dem Türstock mit den Zahlen daneben, an denen man so gerne runterschaut und sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass er wirklich einmal sooo klein war, der Gschrapp.

Der Auszug des erwachsen gewordenen Nachwuchses aus dem elterlichen Haushalt ist ein beliebtes Thema in der Komödie – meist geht es dabei um die Probleme dabei, wenn die Kinder einfach nicht aus dem Nest rauswollen oder die Eltern mit dem Flüggesein nicht fertig werden. Wie sich das anfühlt, wenn dabei von außen betrachtet alles halbwegs reibungslos abläuft, davon wird allerdings kaum erzählt. "Sei froh, dass es so easy war!", sind die Kommentare im Freundeskreis, "alles richtig gemacht!" Und damit ist die Diskussion beendet, man will sich ja nicht selber als Musterelternteil hinstellen, der man nicht ist. Niemand ist das.

Was passiert mit dem Zimmer?

Es ändert aber auch nichts daran, dass der Auszug aus dem Elternhaus auch ohne offensichtliches Drama eine gewaltige Zäsur darstellt. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt – für alle Beteiligten. Nur dass die Ausgezogenen mit jeder Menge neuer Herausforderungen und Aufgaben konfrontiert sind, die wenig Zeit für nostalgische Kontemplation lassen – bei den Zurückgebliebenen ist das anders.

Sicherlich: Man hat ja schon lange überlegt, was man dann mit dem Extrazimmer tun wird, wenn’s endlich wieder frei ist. Die langersehnte Miniwerkstatt? Ein vernünftiges Homeoffice? Ein luxuriöser begehbarer Kleiderschrank? So viele wunderbare Möglichkeiten. A girl can dream!

In der Realität allerdings steht immer noch des Kindes Bett drin, frisch gemacht (man weiß ja nie, den Wohnungsschlüssel hat sie ja auch nach wie vor), aber nicht frisch überzogen, des Duftes wegen. Nicht des Teenagergeruchs, der ist mit ihr ausgezogen. Geblieben ist wundersamerweise nichts von den alten Socken oder den verschwitzten Leiberln, sondern nur ein Hauch des einzigartigen Duftes des geliebtesten Menschen. Dieser unendlich vertraute Duft, der noch ganz entfernt nach Babykopf riecht, nach Kindertränen und -gekicher und nach "Mama, ich hab dich lieb!".

Alltag wird zur Erinnerung

Und da kommen wieder die vielen, vielen Kleinigkeiten hoch, die so lange Alltag waren und ab jetzt nur mehr Erinnerung sind: Die Diskussionen um den Geschmack der Zahnpasta und ob man doch noch eine Folge der Lieblingsserie schauen darf, das Ritual vom Kakao im einzig wahren Kaffeehäferl, die Wörter, die sie als Kind falsch ausgesprochen hat und die mittlerweile zum Familienidiom geworden sind. Eine Zwiebel wird in diesem Haus für immer und ewig "Fibil" heißen, und Frösche werden für immer "waat waat!" machen, statt zu quaken.

Die kleinen Dinge erinnern daran, wie sich die großen verändern: Der Tagesablauf, der jetzt fast zwei Jahrzehnte streng geregelt war, Füttern, wickeln, aufpassen, dann kochen, Kindergarten, Spielplatz, dann die Schule, Hausaufgaben, Sorgen machen … und irgendwann dann auch noch das eigene Leben mit Arbeit und Schlaf, der hat auf einmal Lücken. Der Mensch, um den sich die letzten 18 + Jahre alles gedreht hat, den man aus den Ressourcen seines eigenen Körpers gebastelt, unter Qualen und Schmerzen auf die Welt gebracht hat, lebt jetzt ein eigenes Leben, ganz offiziell. Man hat keine Verantwortung mehr, keine gesetzliche Vertretung, man ist jetzt nur mehr normaler Mensch, weder Elternteil noch Erziehungsberechtigte. Mission erfüllt. Vor allem auch deshalb, weil der Gschrapp nicht deshalb weg wollte, weil es woanders nur besser sein kann, sondern weil es eben anders ist, und sie neugierig ist und mutig. Sie ist bereit dafür, die Welt zu entdecken, sie zu erobern und vielleicht auch zu verändern. Eine Welt, die nicht von den Eltern, ihren Gegenständen und ihren Werten definiert ist: unverbraucht, mit Vertrauen auf sich selbst und der Fähigkeit, auch anderen vertrauen zu können.

Das Ende der Autorität

Alles richtig gemacht. Aber es fühlt sich seltsam unfertig an. Was jetzt? Wie jetzt? Offiziell gibt es kein Autoritätsverhältnis mehr, auch wenn das Kind einem noch ein wenig länger auf der Tasche liegen wird, Stichwort ordentliche Ausbildung, irgendwie wird sich auch das noch ausgehen. Aber Entscheidungen trifft sie selber, kein Vetorecht, trotz aller großen Liebe. Was ist das aber dann? "Ich bin nicht deine Freundin, ich bin deine Mutter", hat man lange genug betont, um das jetzt über Nacht über den Haufen zu werfen. Welche Art von Beziehung wird das jetzt? Ist man jetzt eine ältere Verwandte oder so eine Art Senior Consultant?

Wie oft soll man sich beim Nachwuchs melden, um nicht zu nerven, wie oft muss man sich melden, damit die Verbindung stabil bleibt? Soll sie überhaupt stabil sein? Und wer kann einem das sagen – die eigene Mutter vielleicht, die immer erzählt hat, wie schwierig es war, die Kinder gehen zu lassen? "Sei einfach da, wenn sie dich braucht", sagt die, weise wie immer. Aber wann braucht sie mich denn? Wie auf Stichwort läutet das Telefon. "Mamaaaa?!? Du, ich hab eine Frage, kannst du mir kurz helfen?" Natürlich kann sie das, egal worum es geht. Alles wird gut. (Gini Brenner, 14.7.2024)