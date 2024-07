Viele wollen ein E-Auto, doch sind die Anschaffungskosten noch sehr hoch. Besserung ist allerdings in Sicht. IMAGO/Uwe Meinhold

Das Thema E-Auto polarisiert nach wie vor. Das liegt laut Christian Kleiner, seines Zeichens langjähriger Mitarbeiter in der Abteilung Technik, Test und Sicherheit beim ÖAMTC, auch an der sehr unterschiedlichen Berichterstattung zum Thema. Hier würden zum Teil noch immer Mythen aufgegriffen, etwa über die Entsorgung der E-Auto-Batterien oder die Gewinnung der dazugehörigen Rohstoffe. Deshalb lässt DER STANDARD heute den Experten zu Wort kommen.

Es soll geklärt werden, welche die gängigsten Fragen beim Kauf eines E-Autos sind, wie sich die Ladeversorgung in Österreich entwickelt und ob Wasserstoff tatsächlich eine Alternative zum E-Antrieb werden könnte.

STANDARD: Herr Kleiner, welche Frage ist normalerweise die erste, die Sie im Zusammenhang mit dem Kauf eines E-Autos hören?

Kleiner: Also die erste Frage ist immer die Reichweite. Das ist, glaube ich, eine Standardfrage, die jeder aufgrund der Geschichte des Elektroautos im Kopf hat. In der Vergangenheit waren die Batterien natürlich nicht so leistungsstark, aber inzwischen sind die Batterien ausreichend mit Energie versorgt, und Reichweiten rund um 500 Kilometer sind keine Seltenheit mehr.

STANDARD: Das liegt wohl daran, dass die Österreicherinnen ihr Auto für den Maximalfall kaufen, das heißt, wenn Sie einmal nach Kroatien in den Urlaub fahren, dann muss das Auto genau für diese Eventualität gerüstet sein.

Kleiner: Das stimmt wohl. Also man denkt immer an 1000 Kilometer oder mehr. Es gibt aber die wenigsten statistischer Fahrer, die wirklich 1000 Kilometer am Stück fahren. Es werden immer mehr Fuhrparks in den Firmen umgestellt, und das ist derzeit die primäre Gruppe an Elektrofahrzeugbesitzern. Hier funktioniert der Betrieb ohne Probleme, obwohl diese Personen permanent unterwegs sind.

STANDARD: Der hohe Anschaffungspreis ist natürlich ein großes Problem für viele, die sich grundsätzlich für ein E-Auto interessieren würden.

Kleiner: Ja, aber der Anschaffungspreis relativiert sich allerdings, wenn man die Gesamtkosten betrachtet. Man hat viel weniger Wartungskosten, und der Strom ist auch noch günstiger als Benzin oder Diesel. Im Schnitt hat sich ein E-Auto nach drei bis vier Jahren amortisiert.

STANDARD: Wissen Sie, wie es aktuell in Österreich in Sachen Förderungen aussieht?

Kleiner: Es gibt noch Förderungen für E-Autos im privaten Bereich, auch für die dazugehörigen Ladestationen. Eine Übersicht liefert unter anderem das dazugehörige Bundesministerium.

STANDARD: Gibt es schon Erfahrungswerte, welche E-Auto-Marken verlässlicher sind als andere?

Kleiner: Es kristallisieren sich natürlich verlässliche und nicht so verlässliche Fahrzeuge heraus. Aber das ist auch der Technologieentwicklung geschuldet. Von 2012 bis heute haben wir natürlich eine wahnsinnige technische Entwicklung erlebt. Tesla hat den anderen immer die Karotte vor die Nase gehalten und gezeigt, wie man ein E-Auto bauen kann, das wirklich verlässlich ist. Inzwischen hat sich aber auch gezeigt, dass die Japaner und speziell die chinesischen Hersteller den Markt sehr stark mit ähnlich guter Technologie befüllen. Bei den chinesischen Herstellern kommt hinzu, dass sie auch preislich attraktiv sind.

STANDARD: Welches Auto fahren Sie?

Kleiner: Ich bin derzeit mit einem BYD Seal unterwegs, und ich kann nur sagen, es ist eine wirklich starke Konkurrenz zu den deutschen Marken. Die Qualität ist wirklich hervorragend, und die Reichweite, die man verspricht, ist auch fahrbar. Hinzu kommt ein Anschaffungspreis, der ebenfalls eine starke Konkurrenz zu einem Tesla ist. Man sieht ja immer wieder, Tesla senkt seine Preise, um hier mit den chinesischen Mitbewerbern auch auf dem europäischen Markt mitzuhalten.

STANDARD: Von welchem Preis reden wir hier?

Kleiner: Ungefähr um die 42.000 bis 44.000 Euro. Kommt auch auf die Ausstattung und die Antriebsart an.

STANDARD: Das ist für viele noch immer sehr viel Geld, weshalb der Gebrauchtwagenmarkt immer interessanter wird. Wie stark ist dieser aktuell im E-Auto-Bereich?

Kleiner: Der ÖAMTC macht bereits zahlreiche Verkaufsüberprüfungen auch für Elektrofahrzeuge. Wir bieten ja auch eine spezielle Diagnose für die Antriebsbatterie an, und an den Zahlen sieht man ja, dass immer mehr Elektrofahrzeuge auch bei uns aufschlagen. Gefragt sind vor allem ein- bis dreijährige Fahrzeuge, die derzeit am Gebrauchtwagenmarkt zu finden sind.

STANDARD: Worauf wird da besonders geschaut?

Kleiner: Wie in früheren Zeiten bei anderen Antriebsarten fließen Fahrgestell und Karosserie in die Bewertung ein. Was anders ist, ist natürlich die Prüfung des Antriebs. Da wird die Antriebsbatterie auf die Kapazität diagnostiziert, den Energieinhalt, den sie derzeit noch haben, und dementsprechend wird hier von uns ein Urteil abgeben.

STANDARD: Wenn man aktuellen Statistiken glaubt, wird die Versorgungssituation in Sachen Ladestationen immer besser. Die Angst, das Auto einmal nicht laden zu können, scheint deshalb langsam nicht mehr begründet.

Kleiner: Also die öffentliche Verbreitung wird sukzessive besser, und das kann man auch erkennen an den Tankstellen oder auch an gewissen Punkten, wo viel Verkehr ist. Viele Mineralölkonzerne, die bis jetzt auf den Tankstellen Benzin oder Diesel verkauft haben, setzen jetzt zusätzlich noch auf die Versorgung mit Ladestationen. Vor allem Tankstellen profitieren davon, wenn die Reisenden dann für ihren Ladestopp dort für eine Pause verweilen. Im städtischen Bereich sieht es ähnlich aus. In Supermärkten werden vermehrt Ladestationen verbaut, sodass man während des Einkaufens praktisch das Fahrzeug laden kann. Privat laden viele ihre Autos mittlerweile mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach.

STANDARD: Als Wiener im Genossenschaftsbau hat man es da nicht ganz so leicht ...

Kleiner: Auch das ist anders geworden. Auch in vielen Mehrfamilienhäusern sind Ladestationen schon gestattet. Ich selber wohne in einem sehr großen Haus in Alterlaa, und hier kann man erkennen, dass jeder, der eine Box haben möchte, auch dementsprechend eine montiert bekommt. Also es liegt an der Hausverwaltung, die Genehmigungen zu erteilen.

STANDARD: Im Idealfall steht man allerdings gerade nicht in der eigenen Garage, sondern fährt in den Urlaub. Was gibt es hier noch zu beachten?

Kleiner: Es gibt von der EU auf den Haupttransitrouten Vorgaben für Ladestationen, aber die Umsetzung in den einzelnen Ländern ist noch nicht überall gleich gut. Ich selbst war gerade in Italien auf Urlaub. Es gibt in den kleineren Orten beispielsweise keine Schnellladestationen, aber generell ist die Strecke gut mit Lademöglichkeiten versorgt. Es gibt kaum noch weiße Flecken, aber im Vergleich ist Österreich schon fast durchgängig mit Schnellladestationen ausgestattet.

STANDARD: Was fehlt, damit E-Autos in der breiten Masse einen besseren Ruf genießen beziehungsweise auch in den Verkäufen stärker anziehen?

Kleiner: Ich würde sagen, die Akzeptanz steigt, aber es ist einfach noch immer eine sehr distanzierte Haltung, auch, weil die Berichterstattungen sehr weit auseinanderdriften. Einmal hört man, es ist ein toller Antrieb, und von den eher konservativ denkenden Journalisten wird es viel mehr niedergeschrieben. Beispielsweise, dass es für die Entsorgung der Batterien kein Konzept gibt, was nicht stimmt. Dann ist da auch noch die Diskussion um die Rohstoffversorgung für die Batterien. Da muss man auch sagen, die Chinesen haben das schon sehr im Fokus, wenn man schaut, wie neue Batteriegenerationen entstehen, beispielsweise die Natrium-Batterie. Also das heißt, auch hier werden Alternativen geschaffen.

STANDARD: Wenn wir gerade von Alternativen sprechen: Gibt es solche überhaupt noch zur E-Zukunft?

Kleiner: Also ich glaube, dass wir schon noch über andere Ansätze sprechen werden. Speziell Wasserstoff ist noch ein Thema, auch wenn das immer wieder totgeschrieben wird. Klar, die Wasserstofferzeugung ist nach wie vor der ganz große Knackpunkt. Der technische Aufwand ist doppelt so hoch wie bei einem reinen Elektrofahrzeug. Aber wie man auch bei den Herstellern sieht, ist es doch eine Alternative zum rein elektrischen Langstrecken-Lkw. Deshalb werden ab dem nächsten Jahr von großen Lkw-Herstellern auch Wasserstofffahrzeuge angeboten. Hier wird gerade über Alternativen zur sehr kostspieligen Erzeugungen gesprochen, etwa oder über den Überschussstrom, den man derzeit bei Windrädern gewinnt.

Bei den Pkw-Herstellern arbeiten derzeit nur zwei an Wasserstofffahrzeugen. Das sind Hyundai und Toyota. BMW entwickelt nach wie vor, hat aber kein offizielles Fahrzeug zum Verkauf im Angebot. Wie man hört, entwickeln auch andere Hersteller in Europa nach wie vor mit Wasserstofffahrzeugen, aber ohne damit bisher an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Es kann deshalb durchaus sein, dass in Zukunft auch der Wasserstoffantrieb ein Thema ist.

STANDARD: Wenn ich heute oder demnächst ein Auto kaufen will, zu welchem Antrieb würden Sie raten? Vielleicht sogar ein Plug-in-Hybrid?

Kleiner: Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass man mit dem Hybrid zwei Antriebe miteinander verbindet. Das heißt, ich brauche auch eine Ladestation, wenn ich einen Plug-in-Hybriden kaufe, dazu habe ich eine verhältnismäßig teure Anschaffung. Deshalb muss man sich hier als Käufer die Frage stellen: Wie viel nutze ich mein Hybridsystem? Also gerade, wenn ich viel auf Langstrecken unterwegs bin, bringt mir das Hybridsystem sehr wenig. Wenn ich sehr viel in der Stadt unterwegs bin, dann kann ich natürlich, wenn ich auch eine Lademöglichkeit habe, das Hybridsystem sehr gut nutzen. Derzeit bei den Wiener Taxis zu sehen.

Übrigens: Taxis werden 2025 in Wien auch auf Elektro umgestellt. Das heißt, jedes neue Taxi, das dann zugelassen wird, wird rein elektrisch angetrieben sein. Für die einzelne Käuferin und den einzelnen Käufer kommt es einfach sehr auf das eigene Fahrprofil an. Wie können Sie Ihr Fahrzeug laden? Haben Sie die Möglichkeit, es zu Hause zu laden, oder brauchen Sie eine dementsprechende Ladestation in der Nähe? Ich finde, es spricht heute nichts gegen den Kauf eines Elektroautos. Am besten einmal eine Testfahrt machen und schauen, wie man damit zurechtkommt. E-Auto fahren muss man einmal erleben.

(Alexander Amon, 9.7.2024)