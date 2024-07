Paul Abrahams "Märchen im Grand Hotel" beim Lehár-Festival. www.fotohofer.at

Wenn Österreich in seiner politischen Verfasstheit auch öfters einer Operettenrepublik ähnelt, so befindet sich doch die musikalische Gattung im ganzen Land auf dem Weg in die Bühnenpension. Im ganzen Land? Nein! In Bad Ischl verhilft Thomas Enzinger der Operette zu neuer Vitalkraft und Popularität. Zum Start des diesjährigen Lehár-Festivals gab es erfreulicherweise einen Rekordwert beim Kartenvorverkauf zu vermelden.

Und was zeigt man diesen Sommer in Ischl? Zum Beispiel Paul Abrahams Märchen im Grand Hotel. Aus der Gesamtpartitur der 1934 in Wien uraufgeführten Lustspieloperette hat Enzinger eine Bearbeitung erstellen lassen, die den speziellen Abraham-Sound, die Mischung aus Schlager und Jazz, herausstreicht. Romantische Nummern, Komik und große Revue: Märchen im Grand Hotel bietet das volle Programm. Enzingers Rezepte für eine adäquate Darstellung der Operette: Nicht altbacken sein! Aber das Stück auch bitte nicht zertrümmern! Natürlich muss man die Werke bearbeiten, aber das muss man eben auch können! Und der Kern der Werke und die Zeit, in der sie spielen, müssen immer bedient werden.

Klassiker und Rarität

Als "ganz großes Talent" beschreibt Enzinger Angela Schweiger. Die Österreicherin führt bei Millöckers Der Bettelstudent Regie, die der Intendant als "große Revolutionsoperette" beschreibt. Schweigers Inszenierung soll "sehr peppig" werden, so Enzinger (ab 13. 7.). Neben einer Revueoperette und einem Klassiker gibt es in Ischl auch immer eine Rarität zu erleben, heuer die Operette Der Sterngucker von Lokalheld Lehár in seiner halbszenischen Einrichtung (ab 9. 8.). Und in der von Marie-Theres Arnbom konzipierten Ausstellung Immer nur lächeln … wird an die vertriebenen jüdischen Librettisten Fritz Löhner-Beda, Julius Brammer und Alfred Grünwald erinnert. Um es mit Karl Farkas zu sagen: Schauen Sie sich das an! (Stefan Ender, 8.7.2024)