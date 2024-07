Das Vogelgrippevirus H5N1 hat das Potenzial, so zu mutieren, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Je mehr Menschen sich bei den Rindern infizieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. IMAGO/kentoh

Die Vogelgrippe beschäftigt uns. In den USA ist der Virusstamm H5N1 auf Rinder übergesprungen – zuvor war er schon öfters in anderen Säugetieren entdeckt worden – und verbreitet sich dort stark. Aktuell sind 138 Herden in zwölf US-Bundesstaaten von H5N1-Infektionen betroffen, diese Woche ist außerdem der vierte Fall eines infizierten Farmarbeiters bekannt worden. Die Person aus Colorado berichtete von Augensymptomen, sie wurde mit dem Grippemedikament Oseltamivir behandelt und hat sich erholt.

Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung passiert derzeit nicht. Allerdings steht die Frage im Raum, ob bzw. wann das möglich sein könnte und ob dann womöglich die nächste Pandemie droht. Zuletzt wies etwa der renommierte Virologe Christian Drosten darauf hin. In den USA werde zu wenig Datenmaterial zur Verfügung gestellt, kritisierte der Experte. Man gehe zu wenig entschlossen vor, etwa mit Quarantäneregeln für betroffene Kuhherden, Impfungen für Kühe und Untersuchungen, wie viele Menschen Antikörper gegen das Virus im Blut haben.

Denn Expertinnen und Experten weltweit befürchten, dass der enge Kontakt der Farmbelegschaften mit den infizierten Kühen dazu führen könnte, dass das Virus wiederholt die Chance hat, auf den Menschen überzuspringen. Das könnte auf Basis einiger Mutationen dazu führen, dass es sich auch von Mensch zu Mensch verbreiten könnte.

Tröpfchenübertragung möglich

Immerhin wird das Virus untersucht, unterschiedliche Daten werden gesammelt, um den in Kühen auftretenden H5N1-Virusstamm besser charakterisieren zu können. Forschende der Universität von Wisconsin-Madison haben nun im Fachmagazin Nature erste Ergebnisse zum Infektionsverhalten und zur Übertragbarkeit des Vogelgrippevirus H5N1 in Mäusen und Frettchen publiziert.

Für die Studie infizierten Forschende um Yoshihiro Kawaoka Mäuse und Frettchen mit den H5N1-Viren, die sie aus Kuhmilch gewonnen hatten. Das Virus konnte sich in den Versuchstieren ausbreiten und infizierte auch deren Milchdrüsen. Darüber hinaus übertrugen die säugenden Mäuse das Virus auf ihre Nachkommen. Die Autorinnen und Autoren testeten zudem, ob eine Übertragung durch Tröpfcheninfektion der Atemwege bei Frettchen möglich ist, und berichteten über eine begrenzte Übertragung auf diesem Weg.

Über Nutz- und Haustiere kann das Vogelgrippevirus auch den Menschen infizieren. Noch gibt es aber keine Übertragung von Mensch zu Mensch. APA

In einem weiteren Experiment stellten sie fest, dass das Virus aus Kühen in der Lage ist, an einen Sialinsäure-Rezeptor zu binden, der in den oberen Atemwegen von Menschen zu finden ist. Menschliche Influenza-A-Viren binden bevorzugt an Sialinsäuren, die über eine sogenannte Alpha-2,6-Verknüpfung mit Galaktose verbunden sind, während Vogelgrippe-A-Viren bevorzugt an eine alpha-2,3-verknüpfte Sialinsäure binden. Daraus ziehen sie den Schluss, dass es dem aus Kühen extrahierten Virus möglicherweise gelingen könnte, an Zellen der oberen Atemwege des Menschen zu binden.

Keine akute Gefahr

Wie helfen diese Daten nun, die Gefahr, die von dieser potenziellen Zoonose ausgeht, zu beurteilen? Steht die nächste Pandemie bereits in den Startlöchern? Tatsächlich zeige die Studie, dass das H5N1-Virus aus den Rinderherden nur sehr schlecht über den Luftweg weitergegeben werden kann, sagt Stephan Pleschka, Leiter der Arbeitsgruppe Influenzavirusforschung an der Universität Gießen. "Die Möglichkeit, dass das bovine Virus, also die Form HPAI-H5N1, die in Rindern vorkommt, an Rezeptorbindungsstellen binden kann, die in den oberen Atemwegen des Menschen vorkommen, hat man aber so bei den bisherigen H5N1-Viren noch nicht beobachtet. Das weist auf veränderte Eigenschaften des bovinen Virus hin und könnte die Übertragung von Säugetier zu Säugetier erleichtern."

Trotzdem besitzt H5N1 derzeit nicht die Eigenschaften, die nötig wären, um für die Bevölkerung sehr gefährlich zu werden, betont Martin Schwemmle, Forschungsgruppenleiter am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg. Er schätzt die Gefahr derzeit als gering ein, und geht damit konform mit den Beurteilungen des US-Center for Disease Control and Prevention (CDC) und des europäischen Center for Disease Prevention and Control (ECDC). "Allerdings sollte die möglicherweise breitere Rezeptorbindung des H5-Oberflächenproteins beobachtet werden, auch mit spezifischen Methoden", sagt Schwemmle. Frettchen seien insofern gute Versuchstiere für dieses Virus, weil sich an den Menschen angepasste Influenzaviren unter ihnen sehr gut vermehren können, Vogelgrippeviren dagegen nicht. "Sie sind Teil der Risikobewertung, um das pandemische Potenzial dieses Virus abzuschätzen."

Keine ausreichende Vorbereitung

Vorsicht ist also geboten, auch wenn die Pandemie nicht schon um die Ecke wartet. Denn Tatsache ist, dass die Welt nicht auf eine nächste Pandemie vorbereitet ist, trotz Corona. Das betont Helen Clark, ehemalige Premierministerin von Neuseeland und Vorsitzende des unabhängigen Gremiums für Pandemievorsorge und -reaktion, das 2020 von der Weltgesundheitsorganisation WHO ins Leben gerufen worden war. Bereits 2021 hatte das Gremium eine Reihe von Empfehlungen vorgelegt, um den weltweiten Umgang mit der Bedrohung durch eine Pandemie zu verändern und Fehler wie bei Covid-19 zu vermeiden.

Zuletzt betonte Clark, dass uns beim derzeitigen Vorbereitungstempo wahrscheinlich jede potenzielle Pandemie überrollen würde. "Untätigkeit ist eine gefährliche politische Haltung", schreibt sie in einem Bericht, der im Juni publiziert wurde. Der H5N1-Ausbruch bei Rinderherden in den USA "deutet auf eine Grippepandemie hin, mit der die Welt noch lange nicht fertig wird", wird dort betont.

Trotzdem ist noch keine Panik angebracht. Virologe Christian Drosten mahnt zwar zur Aufmerksamkeit und fordert vor allem mehr Transparenz in den USA ein, aber sieht uns doch auch gewappnet. Erst vor kurzem betonte er im STANDARD-Interview: "Wir haben ein Medikament, das gegen die Vogelgrippe wirkt, Tamiflu, und es gibt klinisch erprobte und zugelassene Impfstoffe, die auch schnell produziert werden können. Es ist ja nicht das erste Mal, dass uns dieses Virus Sorgen macht." (Pia Kruckenhauser, 9.7.2024)