Sportbegeisterte junge Männer und Amateursportler wissen viel über Spielverläufe und Strategie. Das wollen manche zu Geld machen. Sie übersehen dabei aber, wie viele Zufälle das Spiel schlussendlich entscheiden.

Begonnen hat es so nebenbei, mit der Registrierung bei einem Wettportal. Bei wichtigen Sportereignissen wie der Champions League gab Daniel immer wieder mal einen Tipp ab. "Nichts Dramatisches, nur kleinere Summen. Ich hab auch nicht besonders viel gewonnen oder verloren."

Dann entdeckte Daniel, der eigentlich anders heißt, den Online-Casino-Bereich. Viele Wettportale bieten auch die Möglichkeit zum Glücksspiel – Automatenslots oder Poker. Das ist zwar in Österreich nicht erlaubt, Glücksspiel ist streng reguliert. Aber die Anbieter halten die Lizenz in einem anderen Land, in Malta zum Beispiel, wo auch die Server stehen. "Beim Online-Spiel hab ich einiges gewonnen, aber halt auch ziemlich viel verloren. Darum hab ich damit wieder aufgehört." Der Wiener wandte sich wieder den Sportwetten zu – nun aber mit maximaler Intensität.

Hohe Summen bei einzelnen Spielen, Kombinationswetten auf unterschiedliche Ereignisse, ein neuer Wettanbieter, bei dem es keine Limits gab – keine Höchstsummen für Einsätze, keine begrenzte Wettmenge: Diese Mischung ließ das Ganze sehr schnell eskalieren.

Alles verloren

"Ich habe gut verdient, war im mittleren Management bei einem Technikkonzern, hatte eine tolle Freundin, Familie, Freunde, eine schöne Wohnung. Das habe ich alles verloren durchs Wetten. Alles!" Sitzt man Daniel gegenüber, hört ihm zu, wie er ruhig und sachlich seine Geschichte erzählt, kann man sich nicht vorstellen, wie er in diesen Suchtsog abgetaucht ist. Der junge Mann wirkt klug, reflektiert, eloquent. Trotzdem wiegte er sich in dem Glauben, alles im Griff zu haben. Gerade die Sportwetten, denn "beim Fußball kenne ich mich schon ziemlich gut aus".

Heute weiß Daniel, dass dieses Wissen irrelevant ist. Er ist in dieselbe Falle getappt wie viele andere. "Wettende sind sehr sportaffin, haben großes Detailwissen. Sie übersehen aber, wie viele Zufälle den Verlauf eines Spiels letztendlich bestimmen", erklärt Monika Lierzer, klinische Psychologin bei der Steirischen Fachstelle Glücksspielsucht. Gehen die Wetten nicht auf, verlagere man den Grund dafür nach außen: Der Schiedsrichter hat schlecht gepfiffen, die Abwehrkette hat versagt. "Die Ereignisse werden pseudo-rationalisiert."

Etwa ein Prozent der Bevölkerung ist von Spielsucht betroffen, potenziell die Hälfte davon konzentriert sich auf Sportwetten. Besonders betroffen sind junge Männer und Hobbyathleten, Hauptaltersgruppe sind die 25- bis 44-Jährigen, viele haben migrantischen Hintergrund – weil das Sportereignis einen emotionalen Bezug zum Heimatland herstellt. Aber auch, weil sie es im neuen Heimatland "schaffen wollen". Und schnelles Geld ist dabei ein entscheidender Faktor.

Keine genauen Zahlen

Wie viele tatsächlich betroffen sind, kann man nur schätzen. Offizielle Zahlen fehlen, weil Sportwetten in Österreich nicht als Glücksspiel gelten – sondern als Geschicklichkeitsspiel. Entsprechend gibt es keine Spielerschutzauflagen. In die Suchtberatung kommen vermehrt jene, über denen ihr Kartenhaus aus Lügen und Schulden zusammengestürzt ist. Psychologin Lierzer kann nur so viel sagen: "Mittlerweile kommen 35 bis 50 Prozent der Klienten wegen Wettsucht zu uns."

Auch über Daniel ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Eine Gerichtsverhandlung war für ihn der Weckruf: "Ich bin in die Beschaffungskriminalität gerutscht, das ist wirklich die oberste Eskalationsstufe." Um an Geld zu kommen, verkaufte er sein Handy über eine Onlineplattform, ohne es je abzuschicken. Der Geschädigte verklagte ihn. Die Verurteilung machte ihm klar: Ich stecke da in etwas drin, wo ich allein nicht rauskomme.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Weil die Suchtdynamik voll zugeschlagen hat. "Ich bin beim Spielen in einen richtigen Sog gekommen, alles andere wurde unwichtig. Und irgendwann dreht sich alles nur noch ums Geld. Zuerst hab ich mein Erspartes verspielt, dann habe ich mir bei Familie und Freunden Geld ausgeborgt. Ich habe Geschichten erfunden, warum ich das brauche, mich in ein Netzwerk aus Lügen und Erklärungen verstrickt." Und natürlich hat sich Daniel auch bei der Bank Geld geholt. Ein Kredit über 25.000 Euro war gar kein Problem – obwohl Konto und Kreditkarte bis ans Limit belastet waren. "Heute frage ich mich, wie ich das Geld so leicht bekommen habe. Ein Klick in der Bank-App reichte, niemand hat nachgefragt."

Damals ging es nur darum, flüssig zu sein. "Ich hatte mir in der Champions-League-Gruppenphase eine vermeintlich todsichere Strategie aus Kombinationswetten zurechtgelegt und war der festen Überzeugung, dass ich aus den 25.000 Euro mindestens 500.000 mache. Das Geld war am gleichen Tag weg."

"Ich bring’ mich um"

Sein erster Gedanke war damals: "Ich bring’ mich um. Aber dann, wenn der erste Schock vorbei ist, überlegt man sich, wie man dieses Geld wieder zurückholen kann. Und landet wieder beim Wetten."

Das ist auch leicht nachvollziehbar, wenn man weiß, wie das Konzept Sucht funktioniert. "Das Suchtmittel aktiviert im Gehirn mit einer enormen Dopaminausschüttung das Belohnungszentrum. Das bedingt eine verbesserte Merkleistung und führt dazu, dass positive Ereignisse stärker in Erinnerung bleiben", erklärt Hannes Rieger, Psychiater im auf Suchterkrankungen spezialisierten Krankenhaus de La Tour am Kärntner Ossiacher See. Der eine große Gewinn hat immer mehr Gewicht als die vielen Verluste.

Sportwetten sind in Österreich rechtlich als Geschicklichkeitsspiel eingestuft, nicht als Glücksspiel. Deshalb gibt es (fast) keine Limitierungen und auch keinen Spielerschutz.

Spiel- und Wettsucht sind dabei nicht stoffgebundene Süchte, im Gegensatz zu Alkohol oder Drogen. Der Ablauf im Gehirn ist aber genau der gleiche, weiß Rieger. Allein schon die Aufmerksamkeit auf das Suchtmittel löst den Dopaminreiz aus. "Ein selbstverstärkender Effekt entsteht, der einen immer tiefer hineinzieht. Die Realität gerät zunehmend in den Hintergrund, irgendwann blendet man sie völlig aus."

Natürlich gibt es Voraussetzungen, die ein Eintauchen in die Sucht wahrscheinlicher machen. Rieger erklärt: "Schwacher Selbstwert, fehlende Zugehörigkeit oder auch narzisstische Persönlichkeitsstrukturen können dazu beitragen. Oft stoßen wir in therapeutischen Gesprächen auf traumatische Kindheitserfahrungen. Und bei vielen Betroffenen gibt es andere Erkrankungen wie Depressionen, Manie oder auch Bipolarität."

Weckruf Gericht

Daniels Absturz blieb Freunden und Familie nicht verborgen. "Sie haben wirklich versucht, mich rauszuholen, mein Konto verwaltet, mir nur Hofer- oder Billa-Gutscheine gegeben. Aber mit denen kann man sich ja auch Wertkarten fürs Wetten kaufen." Heute weiß er: "Wenn man sich selbst nicht eingesteht, dass man ein Problem hat, lässt man sich auch nicht helfen."

Erst die Gerichtsverhandlung brachte diese Erkenntnis. Dort wurde auch Therapie angeordnet. Drei Monate ging Daniel im Wiener Anton-Proksch-Institut auf stationären Entzug. Dort und in weiteren Therapiestunden suchte er nach den Gründen für seine Wettsucht: "Wir haben über meine traumatische Kindheit geredet und woher mein geringes Selbstwertgefühl kommt. Ich konnte da vieles aufarbeiten."

Daniel hatte seine Mutter früh verloren, das Verhältnis zum Vater war schwierig. "Solche Erlebnisse machen einen einfach anfälliger. Ähnliche Muster habe ich inzwischen auch bei vielen anderen Suchtkranken gesehen. Aber diese Vorgeschichte sieht der Rest der Welt ja nicht."

Mit den Folgen wird Daniel noch länger kämpfen. Kontakt zu Familie und Freunden hat er derzeit nicht. Das geht auch von ihm selbst aus. "Ich habe einfach zu viele Lügen erzählt. Ich kann mir ja selbst fast nicht in die Augen schauen und mir verzeihen, was ich getan habe. Wie soll ich da meinen Freunden in die Augen schauen?" Irgendwann, hofft er, kann er diese Kontakte wieder knüpfen, auch mit seinen Brüdern. "Aber ich will zuerst wieder ganz auf die Beine kommen."

Daniels Fall war tief. Abgesehen von der gerichtlichen Verurteilung musste er seine Wohnung aufgeben, weil er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Auch seinen Job hat er verloren. "Irgendwann bin ich einfach nicht mehr in die Arbeit gegangen. Man arbeitet ja im Grunde, damit man sich ein gutes Leben finanzieren kann. Wenn das Geld aber am ersten Tag schon verspielt wird, ist das alles ziemlich sinnlos."

Beginnender Neustart

Auch gesundheitlich hatte die Sucht Folgen. "In den schlimmsten Phasen habe ich die ganze Nacht gewettet, praktisch nichts geschlafen. Damit ich dann den Arbeitstag überstanden habe, hab ich mir 30 Red Bull reingeschmissen, und das über Monate." Dadurch nahm er stark zu, erkrankte in Folge an Gicht.

All das soll sich jetzt ändern. Fast vier Jahre steckte Daniel in diesem Sog, jetzt ist er seit einem Jahr und drei Monaten wettfrei. "Ich lebe in einer Einrichtung der Wiener Wohnungslosenhilfe. Ich habe auch wieder einen Job im IT-Bereich. In drei Jahren will ich aus dem ganzen Ding heraußen sein."

Wie viel Kraft das noch kosten wird, ist ihm völlig klar. Denn die Schulden sind ja noch da. Die privaten Außenstände sind geregelt, "das habe ich irgendwie immer hinbekommen". Aber der Bank schuldet Daniel noch rund 60.000 Euro.

Ihm ist wichtig, dass man über das Thema spricht, mehr Bewusstsein für diese Sucht entsteht. "Weil es nicht stoffgebunden ist, ist es schwerer greifbar." Seine Motivation: "Wenn auch nur ein Mensch das liest, der in einer ähnlichen Situation steckt und sich vielleicht denkt, da kann man doch was tun, ist das schon ein Erfolg." Und Daniel appelliert auch an das Umfeld: "Gebt die Leute nicht auf. Man ist nicht der Mensch, der man eigentlich ist und sein will, wenn man in diesem Suchtsog steckt."

Ob es ihn bei der Europameisterschaft gereizt hat zu wetten? "Natürlich ist das ein Kitzel. Aber ich weiß jetzt, wie ich mit diesem Craving umgehe. Ich setze mich an einen ruhigen Ort, versuche runterzukommen und führe mir vor Augen, was ich durch die Sucht alles verloren habe, was für furchtbare Dinge dadurch geschehen sind. Da will ich nie wieder hin!" Man hat das Gefühl, Daniel ist dafür auf dem richtigen Weg. (Pia Kruckenhauser, 14.7.2024)