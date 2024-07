Wien – Drei OP-Säle waren im Lorenz-Böhler-Spital in Normalzeiten täglich für unfallchirurgische Eingriffe in Betrieb, ein vierter stand für den Notfall zusätzlich bereit. Doch seit Ende März wurde kein Mensch mehr dort operiert. Wenige Wochen zuvor waren massive Brandschutzmängel an diesem Standort des AUVA-Traumazentrums Wien bekannt geworden. Diese machten eine umgehende Räumung des Spitals nötig. Nur die Ambulanzen für selbstständig kommende Patientinnen und Patienten im Erdgeschoß waren weiterhin geöffnet.

Das Lorenz-Böhler-Spital der AUVA hatte monatelang seine Ambulanzen nur für selbstständig kommende Patienten geöffnet. In bestimmten Fällen fahren Rettungen es nun auch wieder an. APA/EVA MANHART

Es war für die AUVA also auch ein symbolischer Akt, als am Montag der ärztliche Leiter des AUVA-Traumazentrums Wiens, Christian Fialka, Vertreterinnen und Vertretern der Presse die Wiederinbetriebnahme des OP-Bereichs präsentierte. Eines ist dabei aber klar: Vom früheren Alltag ist man weit entfernt.

Behördlich genehmigt wurde nur die Anwesenheit einer gewissen Anzahl von Personen, um im Brandfall schnell genug eine Flucht aller Anwesenden zu gewährleisten. Aus dieser Vorgabe ergibt sich, dass nur ein OP bespielt wird, was sechs bis acht OPs pro Tag bedeute, wie Fialka ausführte. Räumlich gelte der Bereich – im Gegensatz etwa zu den Bettenstationen, die sich in einem brandunsicheren Stahlkonstruktionsteil befunden hatten – als sicher. Daher wurden direkt dort auch die Gegebenheiten adaptiert, um Patientinnen und Patienten tagesklinisch aufnehmen und betreuen zu können, und eine Umkleide und ein Wartebereich eingerichtet.

Weiter keine Bettenstation

Da kein stationärer Betrieb möglich ist, können nur bestimmte Eingriffe vorgenommen werden: Das seien insbesondere unfallchirurgische Eingriffe an Extremitäten, zum Beispiel wegen Knochenbrüchen, Sehnen- oder Bänderverletzungen oder um Material zu entfernen, erklärte der stellvertretende Leiter der Anästhesie, Franz Josef Nierscher. Sie finden unter Lokalanästhesie oder Vollnarkose statt, der Patient oder die Patientin wird danach noch am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Ein Pfeil im Ambulanzbereich weist den Weg zur Tagesklinik, die vorige Woche im Lorenz-Böhler-Spital in Betrieb gegangen ist. spri

Seit Donnerstag werden die tagesklinischen Eingriffe wieder vorgenommen, Fialka zufolge ist der OP täglich ausgelastet. Am ersten Tag kam die Rettung allerdings noch zu häufig, nämlich 22 Mal. Außerdem seien Patientinnen und Patienten gebracht worden, die vor Ort nicht versorgt werden konnten, weil sie stationär aufgenommen werden mussten. Das habe sich aber umgehend eingespielt und sei inzwischen kein Thema mehr, hieß es am Montag.

Wenn Patienten ins Lorenz-Böhler-Spital kommen, die dann doch stationär aufgenommen werden müssen, werden diese in andere Krankenhäuser transferiert: nach Meidling, in Spitäler des Wiener Gesundheitsverbunds Wigev oder ans Allgemeine Krankenhaus (AKH). In der Ambulanz für Frischverletzte sitzen an diesem Montagvormittag 13 Menschen, einige sind nur Begleitpersonen. Es ist also wenig los. Fialka zufolge verzeichnet die AUVA seit den Schlagzeilen wegen der Brandschutzmängel etwa ein Drittel weniger selbstkommende Patientinnen und Patienten in den Ambulanzen. Vergangenen Freitag wurden zum Beispiel 103 Personen registriert.

Kooperation mit dem AKH beendet

Personal des Lorenz-Böhler-Spitals war zum Teil auch ins AKH ausgewichen, um dort Eingriffe vorzunehmen. Ende Juni ist diese Kooperation aber ausgelaufen, die OPs finden nun am AUVA-Standort in Meidling und eben auch in der Tagesklinik in der Brigittenau statt. Laut einem Bericht der Krone wird jetzt über die Kosten für das Gastspiel am AKH gestritten. Seitens der AUVA hieß es dazu am Montag, man werde sich einigen.

Eine weitere OP-Kooperation läuft mit der Privatklinik Confraternität, diese ist mit Ende Juli zu Ende. Man habe denn auch alle geplanten OPs abgearbeitet, hieß es seitens der AUVA, nur zehn würden auf Wunsch der betroffenen Patientinnen und Patienten erst im Herbst stattfinden.

Vor Ort im 20. Bezirk soll bis Anfang 2025 eine Lösung mit Containern entstehen, in denen der gesamte Normalbetrieb in vollem Umfang inklusive Stationen Platz finden soll. Derzeit laufe dazu die Ausschreibungsphase. Entscheidungen über weitere Schritte dürften diese Woche im AUVA-Verwaltungsrat fallen.

Ob der langfristig von der AUVA geplante neue Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitscampus dann auf dem Areal des jetzigen Spitals errichtet wird oder an einem anderen Standort, ist noch ungewiss. (Gudrun Springer, 8.7.2024)