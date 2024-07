Die Partei Le Pens übernimmt in Straßburg die Führung der "Patrioten in Europa". Der Gruppe gehören Abgeordnete der Parteien von Orbán, Wilders, der Lega und der FPÖ an

"Patrioten"-Chef trotz Wahlschlappe: RN-Vorsitzender Jordan Bardella. IMAGO/Alexis Sciard

Am Tag nach den Wahlen in Frankreich hat sich im Europäischen Parlament eine neue Rechts-außen-Fraktion konstituiert. Sie wird unter dem Namen "Patrioten für Europa" auftreten und nach derzeitiger Zählung die drittstärkste Gruppe in Straßburg bilden, noch vor den Liberalen (RE), die bei den EU-Wahlen im Juni deutlich Mandate verloren hatten.

Bei einer Pressekonferenz in Brüssel gab einer der Vizepräsidenten der Fraktion bekannt, dass sie derzeit 84 EU-Abgeordnete aus zwölf Mitgliedsländer vereint hätten. Weitere Zugänge seien nicht ausgeschlossen.

Fraktionschef wird Jordan Bardella, der Parteichef des Rassemblement National (RN). Er war erst am Sonntag daran gescheitert, französischer Premierminister zu werden, ein Amt, das er durch das Erreichen der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung gewinnen wollte. Jedoch kam der RN nur auf Platz drei. In Abwesenheit wurde Bardella nun von der neuen Rechts-außen-Fraktion zum Chef gewählt.

Von Le Pen dominiert

Die Partei von Marine Le Pen stellt mit 30 Abgeordneten auch die bei weitem größte nationale Delegation bei den Patrioten. Schaut man genau hin, gleicht diese Fraktion in weiten Teilen der bisherigen Fraktion "Identität und Demokratie" (ID), einem Bündnis von extrem rechten Parteien, dem von den übrigen Parlamentsparteien traditionell wegen ihres europafeindlichen Charakters jede Zusammenarbeit verweigert wurde, auch jede wichtige Position im Präsidium oder in Ausschüssen.

So wie in der ID sind also nun auch bei den Patrioten die italienische Lega, die PVV des Niederländers Geert Wilders, die FPÖ und der belgische Vlaams Belang mit von der Partie. Neu hinzugekommen sind etwa die Fidesz von Viktor Orbán mit neun Mandaten und die Abgeordnete der tschechischen ANO des früheren Ministerpräsidenten Andrej Babiš. Außerdem dabei sind EU-Abgeordnete der stark rechten Vox aus Spanien und rechte Abgeordnete aus Lettland und Dänemark.

Die Bildung und Bekanntgabe der neuen Fraktion war extra wegen der französischen Wahlen verschoben worden. Da der RN nicht in die neue französische Regierung kommen wird, war es nur logisch, dass die Le-Pen-Partei in Straßburg mit ihren Gesinnungsgenossen weitermachen wird. Bardella löst allerdings den bisherigen Fraktionschef von Lega ab, die bei den Europawahlen schwer verloren hat, zugunsten der Fratelli von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Zarte Anbahnungsversuche Marine Le Pens zu Meloni für eine Zusammenarbeit auf EU-Ebene scheinen nun obsolet. Die EU-Abgeordneten der Italienerin übernehmen von der nationalkonservativen PiS-Partei die Führung in der rechtskonservativen Fraktion EKR.

Orbán dabei, Meloni nicht

Der Gründung der "Patrioten"-Fraktion ging die Verabschiedung eines "Patriotischen Manifests" in Wien voraus, durch Orbán, ANO-Chef Babiš und FPÖ-Chef Herbert Kickl. Der EU-Abgeordnete Harald Vilimsky, der einer der Vizepräsidenten der Fraktion ist, zeigte sich sichtlich "stolz, Teil einer solchen Gruppe zu sein", die nur "die erste Stufe einer patriotischen Rakete sein" werde,

Auf die Frage, was an der Fraktion neu und anders sein werde als an der bisherigen extrem rechten Gruppe ID, hieß es, "Patrioten für Europa" sei durch die Teilnahme von Orbán, Babiš und anderen größer. Man werde versuchen, das dazu zu nützen, um die Entwicklung der EU zu stoppen. Diese habe einen "superföderalistischen Charakter, will die Staaten beherrschen". Hauptziel sei es, die Migration zu beenden. Das gemeinsame Europa solle auf Zusammenarbeit souveräner Staaten reduziert werden, der Green Deal zur Ökologisierung der Wirtschaft gestoppt.

Vilimsky diskriminiert Medien

Vilimsky will die EU "redimensionieren", wie er sagte. Am Rande der Pressekonferenz zeigte er sein Verständnis vom Umgang mit Medien. Er weigerte sich, Fragen von gewissen Medien wie dem ZDF oder dem STANDARD zu beantworten. Es sei sein gutes Recht, mit gewissen Medienvertretern nicht zu reden, begründete er sein Verhalten, als Mandatar nicht Rede und Antwort zu stehen.

Fraktionskollegen des FPÖ-Abgeordneten nützten die Pressekonferenz für ausführliche Erläuterungen ihrer Ziele. Vizepräsident Jean-Paul Garraud vom RN erklärte, es werde dabei bleiben, dass die AfD aus Deutschland zunächst nicht an der Fraktion beteiligt werde. Sie war aus der ID-Fraktion auf Druck von Le Pen noch vor den Europawahlen ausgeschlossen worden wegen verharmlosender Aussagen ihres Spitzenkandidaten Maximilian Krah über SS-Männer. Vilimsky und die FPÖ setzten sich für den Verbleib ein.

Garraud sagte nun, man werde sehen, ob die AfD sich verändere. Ein späterer Beitritt zur Patriotenfraktion ist offenbar nicht ausgeschlossen. Die Deutschen brächten ein gutes Dutzend EU-Mandate mit, was im Parlamentsalltag zusätzlich Geld und Redezeit bringen würde. Der Franzose deponierte auch seinen Protest gegen die "Brandmauer" der anderen Parteien im Parlament, seiner Fraktion wichtige Posten in Ausschüssen vorzuenthalten, obwohl sie eine starke Gruppe seien und Millionen Wählerinnen und Wähler vertreten. "Es wird schwierig, uns auszuschließen", meinte er, "wir wollen verschiedene Posten haben." (Thomas Mayer aus Brüssel, 8.7.2024)