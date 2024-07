Zum 14. Mal wurde am Montag der Integrationsbericht vorgestellt. Ministerin Raab (ÖVP) nutzte die faktenreiche Expertise, um Kritik an der Sozialhilfe in Wien zu üben

Die Zuwanderung nach Österreich hat aufgrund der gesunkenen Asylantragszahlen im Vergleich zu früheren Jahren zuletzt deutlich abgenommen. Aber das ändert nichts an dem Umstand, dass sich die Zusammensetzung der Bevölkerung durch die Migration stark geändert hat – und weiter ändern wird. Mitte der 2060er-Jahre dürfte Österreich die Zehn-Millionen-Einwohner-Grenze überschreiten, und zwar ausschließlich einwanderungsbedingt. Ab Mitte der 2030er-Jahre dürften kontinuierlich weniger Kinder auf die Welt kommen als Menschen sterben: eine fortgesetzt negative Geburtenbilanz.

Wissenschaftliches und Politisches zum Thema Integration: Katharina Pabel (li.) vom Expertenrat für Integration, Ministerin Susanne Raab (ÖVP) und Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas präsentierten den Bericht. Foto: APA/Hans Klaus Techt

Der Arbeitsmarkt ist ein wesentlicher Integrationsmotor, wenn auch die verschiedenen Migrantengruppen dort – je nach Herkunft und Geschlecht – unterschiedlich präsent sind: Von den 15- bis 64-jährigen Menschen in Österreich sind insgesamt 74,1 Prozent erwerbstätig. Unter türkischen Staatsangehörigen im Land hingegen ist die Quote mit 61,4 Prozent niedriger, ebenso unter Afghanen, Syrern und Irakern mit 44,4 Prozent. Bei Letzteren drückt die extrem niedrige Arbeitsquote der Frauen – nur 26,3 Prozent – den Durchschnitt stark nach unten.

Und: Das Zusammenleben der in Österreich geborenen Menschen mit Migrantinnen und Migranten wurde von Ersteren im vergangenen Jahr als weitaus schlechter bewertet als 2022, also im Jahr davor. 2023 sagten 23,2 Prozent der in Österreich Geborenen, das Auskommen sei sehr gut oder gut, 40,4 Prozent bezeichnetet es als schlecht oder sehr schlecht. 2022 hatten 34,4 Prozent einen sehr guten oder guten Eindruck, 25,1 Prozent einen schlechten oder sehr schlechten.

Raab: "Österreichs Asylbremse wirkt"

APA

Chancen und Probleme

Soweit drei zentrale Aussagen des aktuellen Integrationsberichts, der sich auf Zahlen und Daten aus dem vergangenen Jahr bezieht. Montagvormittag wurde die alljährlich veröffentlichte Untersuchung von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in Wien präsentiert. Höchst professionell und detailliert: Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria und Katharina Pabel, Vorsitzende des Expertenrats für Integration, zeichneten das statistisch untermauerte Bild einer Einwanderungsgesellschaft mit all ihren Chancen und Problemen.

Auf dem Arbeitsmarkt, der wegen der Pensionierungen in der Boomer-Generation zunehmend ausgedünnt ist, würden die Einwanderer und Einwanderinnen dringend gebraucht, betonte etwa Pabel. Und zwar auch für Jobs mit geringeren Qualifikationsvoraussetzungen, die nicht unbedingt perfekte Deutschkenntnisse voraussetzen. Das dürfe aber nicht dazu führen, "dass der deutsche Spracherwerb hinten runterfällt", sagte die Expertin. Die Landessprache zu beherrschen sei eine Voraussetzung für bestmögliche soziale Integration.

Viele Analphabeten unter den Asylsuchenden

Dem jedoch stehe ein zunehmend hoher Anteil von Analphabetinnen und Analphabeten unter den Menschen entgegen, die aus Afghanistan, Syrien, dem Irak oder auch Somalia als Flüchtlinge nach Österreich kommen. Alphabetisierungsbedarf in lateinischer Schrift bestand im Jahr 2023 bei 65 Prozent der Ankommenden. 23 Prozent konnten auch nicht in ihrer Muttersprache lesen und schreiben – ein Zeichen, "dass im Herkunftsland die Möglichkeit für Bildung schlicht nicht bestand".

Umgekehrt hätten es etwa Ukraine-Vertriebene beim Einstieg in Jobs gerade wegen ihres im Vergleich etwa zu afghanischen und syrischen Staatsbürgern höheren Ausbildungsstands schwer. Für Arbeitsplätze, die ihrer Qualifikation entsprechen, brauche es vielfach ein gutes Deutsch, das die Menschen aber erst lernen müssten. "Hier muss das Matching zwischen Arbeitsanbietern und Jobsuchenden besser werden", sagte Pabel. Auch die Kinderbetreuungsfrage sei diesbezüglich zentral: Ein Großteil der Ukraine-Flüchtlinge in Österreich sind alleinerziehende Frauen.

Raab erneuert Forderung nach Sozialhilfe-Wartefrist

Integrationsministerin Raab nutzte den Anlass, um eine schon öfter gestellte Forderung der ÖVP zu unterstreichen: eine Wartezeit von fünf Jahren bis zum Bezug voller Sozialhilfe für Einwanderer und Einwanderinnen nach dänischem Modell. In der Zwischenzeit sollten sich die Menschen durch Jobs über Wasser halten. Das Prinzip müsse lauten: "Zuerst soll ins System eingezahlt, dann erst ausbezahlt werden."

Und Raab kritisierte das Land Wien: Die großzügigeren Sozialhilferegeln in der Bundeshauptstadt – eine subsidiär schutzberechtigte Person erhalte in Wien monatlich um 730 Euro mehr als in anderen Bundesländern – würden eine Einwanderung ins Sozialsystem fördern. Die Ministerin forderte Wien auf, sich an die Regeln des bundesweiten Sozialhilfegrundsatzgesetzes zu halten. Dessen Regelungen werden von Fachleuten seit Jahren als armutsfördernd infrage gestellt.

Integration, so Raab, funktioniere nur "ohne Überforderung, weil zu viele in zu kurzer Zeit neu ins Land kommen". Die Verringerung der Asylantragszahlen um 57 Prozent 2023 im Vergleich zu 2022 sei insofern eine gute Nachricht. SPÖ-Integrationssprecher Christian Oxonitsch sah das anders. Raab präsentiere "Jahr für Jahr dieselben schlechten Zahlen" und äußere "Jahr für Jahr dieselben Forderungen, als wäre sie nicht die Integrationsministerin".

Größte Migrationsgruppe sind Deutsche

Insgesamt lebten am 1. 1. 2024 in Österreich 2,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das sind 19,7 Prozent der Bevölkerung: sei es, dass sie selber im Ausland geboren wurden (1,8 Millionen Personen), sei es, dass sie Nachkommen dieser ersten Generation sind (620.100 Personen).

Migranten und Migrantinnen aus außereuropäischen Ländern stellten dabei im Vergleich eher kleine Communitys dar. Die größte Gruppe waren weiterhin Deutsche mit 232.700, gefolgt von rumänischen (153.400), türkischen (124.100) und serbischen (122.200) Staatangehörigen. (Irene Brickner, 8.7.2024)