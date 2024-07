Ein Durchmarsch der extrem Rechten wurde verhindert. Aber es gibt keine klaren Mehrheiten zur Regierungsbildung. Es wird komplizierter in Paris und auf EU-Ebene

Proteste – hier Linke in Paris nach der Wahl vom Sonntag – werden in Frankreich in den nächsten Monaten wohl nicht weniger werden. AFP/LOIC VENANCE

"C'est ouf", titelte die Zeitung Libération zur Parlamentswahl in Frankreich: Uff! Und verrückt! Gerade noch einmal davongekommen. Sie brachte die Stimmung am Wahlabend auf den Punkt. Nicht nur im Schlüsselland der Europäischen Union, sondern quer durch Europa war Erleichterung spürbar.

Die meisten Regierungszentralen, die gemäßigten Bürgerinnen und Bürger können aufatmen. Zumindest vorläufig. Dem befürchteten Durchmarsch der radikalen Rechten rund um Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) zur absoluten Mehrheit war von den Wählerinnen und Wählern eine Absage erteilt worden.

Dementsprechend enttäuscht, sogar trotzig, zeigte sich RN-Parteichef Jordan Bardella, der gerne Premierminister geworden wäre. Eine "Allianz der Unehre" habe seinen Erfolg verhindert. Le Pen sieht "den Meeresspiegel weiter ansteigen". Sie meinte wohl: bis ihre rechte Welle das Land in ein paar Jahren politisch überfluten werde. Sie will 2027 Staatspräsidentin werden.

Keine Rede von Sieg

Mit Blick auf die Detailergebnisse der zahlreichen Einzelparteien in den insgesamt 577 Wahlkreisen, ist dieses allgemeine politische Aufatmen nüchterner zu sehen. Das Kalkül, sich zu Wahlblöcken zusammenzuschließen und in der Stichwahl dann Absprachen bei Kandidaturverzicht in einzelnen Wahlkreisen zu treffen, um Direktmandate für extrem Rechte zu verhindern, hat geklappt.

Aber von einem vielfach kolportierten "Sieg" des Linksblocks, der auf Platz eins landete, kann keine Rede sein.

Die "Volksfront" aus "Unbeugsamen" Jean-Luce Mélenchons, den Sozialisten und den Grünen mit den Kommunisten legte im Vergleich zu den Wahlen 2022 um nur 31 Mandate zu. Das gelang durch starke Zuwächse der Sozialisten, die im Gegensatz zum Linkspopulisten Mélenchon keine EU-Skeptiker sind.

Der zweite Block, das Zentrum, das Staatspräsident Emmanuel Macron nahestand, verlor viel, hat nur noch 168 statt bisher 251 Parlamentssitze. Die relative Regierungsmehrheit ist weg, der liberale Premier Gabriel Attal tritt ab.

Bleiben die Lepenisten: Sie legten von 88 Mandaten auf rund 143 zu, "nur" Platz drei hinter den Zentrumsparteien. Aber von einer "Niederlage" kann keine Rede sein. Rechnet man Teile der Konservativen und rechte Splittergruppen dazu, gab es eindeutig einen Rechtsruck.

Zeit gewonnen, mehr nicht

Diese Instabilität in Paris wird nicht ohne Folgen für die Politik der Europäischen Union bleiben, nicht nur, was die Ukraine betrifft. Zum einen gibt es in der Nationalversammlung nun drei große Blöcke. Niemand dominiert, sie sind einander spinnefeind, das linke Lager wegen Mélenchon auch intern gespalten.

Dieser lehnt – wie auch Le Pen – die bisherige Politik der Liberalen und des Präsidenten total ab. Macron wiederum ist nun in seiner gestalterischen Rolle nicht nur in Frankreich, sondern auch auf EU-Ebene beschädigt bzw. deutlich eingeschränkt. Das Wahlergebnis schafft Neuland: Statt klarer Mehrheiten und Konfrontation von rechts und links im Parlament sind Kompromisse gefragt – eine Art Europäisierung Frankreichs.

Wie auf EU-Ebene gilt nun auch an der Seine: Die gemäßigten Parteien haben nur Zeit gewonnen, mehr nicht. Wer Premier wird, ist offen. Neuwahlen in einem Jahr? Denkbar. Die extrem Rechten sind keineswegs "besiegt", Linkspopulisten bleiben laut. Unter Führung von Ungarns Premierminister Viktor Orbán organisieren sich die Rechts-außen-Kräfte gerade neu. Und Marine Le Pen schließt sich an. (Thomas Mayer, 8.7.2024)