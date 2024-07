Der Ölminister Papua-Neuguineas, Jimmy Maladina, hat sein Amt ruhend gestellt, nachdem er am Samstag in Sydney wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt festgenommen wurde. Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Haus nahe dem berühmten Bondi-Strand in der gleichnamigen Vorstadt gerufen. Dort trafen die Beamten offiziellen Angaben zufolge eine 31-jährige Frau mit Gesichtsverletzungen und einen ihr bekannten 58-jährigen Mann an, bei dem es sich um Maladina handelte. Dieser wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wurde Anklage wegen Körperverletzung erhoben.

Der Vorfall ereignete sich in einem Haus in der Nähe des berühmten Bondi-Strands in Sydney. EPA/BRENT LEWIN

Maladina wurde gegen Kaution freigelassen und muss am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Zu den Kautionsauflagen gehört, dass der Beschuldigte weder das mutmaßliche Opfer noch Personen ihres familiären Umfelds kontaktieren darf. Er dürfe sich innerhalb von zwölf Stunden nach dem Konsum von Alkohol oder illegaler Drogen dem mutmaßlichen Opfer nicht nähern oder am selben Ort anwesend sein, heißt es in den Kautionsbedingungen.

Ministeramt abgegeben

Maladina erklärte in einer Stellungnahme, er habe seinem Regierungschef James Marape mitgeteilt, dass er von seinem Amt zurücktreten werde, solange eine gegen ihn eingereichte Anzeige "nach einer Auseinandersetzung zwischen mir und einer anderen Person" vor einem australischen Gericht verhandelt wird. Der Premierminister habe dieser Vorgehensweise zugestimmt. Maladina wird vorerst von einem amtierenden Minister vertreten.

Regierungschef James Marape muss seinen Ölminister ersetzen. AFP/DAVID GRAY

Der beschuldigte Minister teilte mit, dass er öffentlich zu dem Vorwurf nicht Stellung nehmen könne, solange dies Angelegenheit des Gerichts sei. "Ich möchte allgemein darauf hinweisen, dass Gewalt, die von einem Mann oder einer Frau ausgeübt wird, nicht toleriert werden kann", erklärte Maladina. Er vertraue darauf, dass "die australische Justiz diese Angelegenheit unabhängig und objektiv verhandeln wird". Er freue sich darauf, dass vor Gericht "die Fakten präsentiert werden".

Gewalt-Pandemie

In Papua-Neuguinea erklärte der Gouverneur der Provinz Ost-Sepik, Allan Bird, die Vorwürfe seien zutiefst besorgniserregend. Die Gewalt gegen Frauen habe in Papua-Neuguinea pandemische Ausmaße angenommen, wodurch "Frauen und Mädchen in Angst leben" würden, sagte Bird. Die Tatsache der Festnahme des Ministers empfinde er als "zutiefst peinlich", und er äußerte sein Mitgefühl für das mutmaßliche Opfer. (Michael Vosatka, 8.7.2024)